Biały i zdrowy uśmiech jest kluczowym elementem w znalezieniu nowej pracy, pomaga także na pierwszej randce. Wszystko dlatego, że ładnie wyglądający uśmiech, symetryczny, a do tego biały, sprawia, że jesteśmy odbierani jako osoby nawet o 5 lat młodsze niż świadczy o tym nasza metryka – takie wnioski płyną z najnowszych badań Oral-B opublikowanych na łamach brytyjskiego „Daily Mail”.

Kult białych zębów



Chcemy czuć się atrakcyjni i być postrzegani jako ludzie otwarci – powodów rosnącego zainteresowania zabiegami wybielającymi jest wiele, jednak to te opublikowane w Daily Mail najbardziej przemawiają do wyobraźni.

Wynika z nich, że gdy mamy białe i zdrowe zęby, nasze szanse na znalezienie dobrej pracy rosną średnio aż o 10%!

Osoby z pięknym uśmiechem są bowiem odbierane jako inteligentniejsze, a tym samym bardziej atrakcyjne dla potencjalnego pracodawcy. To jednak nie koniec zalet białych zębów. Z badań zleconych przez firmę Oral-B wynika, że osoba z białymi zębami jest postrzegana przez otoczenie jako średnio 5 lat młodsza niż w rzeczywistości, a ocena jej atrakcyjności w oczach innych wzrasta aż o 20%.

Nie powinny więc dziwić również dane, według których mężczyźni na całym świecie zdecydowanie bardziej martwią się o stan swojego uzębienia niż o możliwą łysinę na głowie. Jedna trzecia z nich jest także zdania, że białe zęby są synonimem statusu i bogactwa, a także zwiększają dwukrotnie postrzeganie ludzi z białymi zębami jako osób z wyższym wykształceniem.

– Zainteresowanie stomatologią estetyczną i zabiegami rośnie nieustannie w ostatnich 5 latach. Dziś coraz więcej osób chce mieć uśmiech taki, jak gwiazdy z pierwszych stron gazet. I choć wciąż nam daleko do amerykańskiego czy brytyjskiego społeczeństwa, gdzie mania białych zębów osiągnęła niemal miano kultu, również w Polsce coraz częściej zgłaszamy się do stomatologa nie z powodu bólu, lecz wyłącznie z pobudek czysto estetycznych, ponieważ białe zęby są na topie – mówi dr n. med. Mariusz Duda, właściciel Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach. – Na szczęście wybielenie zębów w nowoczesnym gabinecie trwa dziś mniej więcej tyle, co wizyta u fryzjera czy kosmetyczki.

Metody wybielania zębów



Do wyboru mamy: wybielanie ekspresowe, nakładkowe, metody łączone i domowe paski.

– Wszystko zależy od tego, jak dużo czasu chcemy poświęcić na uzyskanie białego uśmiechu, ile chcemy na to wydać i jakie mamy zęby – mówi dr Duda. – Jeśli mamy mocne szkliwo i zdrowe zęby, najlepiej zdecydować się na wybielanie ekspresowe w gabinecie (czas zabiegu to tylko 45 minut) przy pomocy lampy ZOOM2, w przypadku problemów ze szkliwem powinniśmy natomiast pomyśleć nad wybielaniem nakładkowym. Tą drugą metodą zęby wybielimy w domu. W tym celu dostaniemy od stomatologa specjalne szyny oraz żel wybielający. Odpowiednią dawkę żelu aplikujemy w szyny i nakładamy na noc na zęby. Czynność powtarzamy przez 10-14 dni. Po tym czasie nasze zęby powinny już być piękne i białe.

Nie zapominajmy jednak, że zanim poddamy się zabiegowi wybielającemu, musimy wyleczyć wszystkie zęby, a także poddać się skalingowi i piaskowaniu. Warto także wymienić stare plomby, aby po wybielaniu nie wyróżniały się na tle białego szkliwa. Koszt wybielania ekspresowego w gabinecie to 1000–1500 zł, z kolei na wybielanie nakładkowe wydamy ok. 600–1000 zł.

