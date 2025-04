Spis treści:

Ruszające się zęby lub ząb stały to zazwyczaj nieprawidłowość, ponieważ ząb powinien być mocno osadzony w dziąśle. Zęby są stabilnie umiejscowione dzięki dziąsłom, więzadłom łączącym kość z zębem, korzeniom oraz kościom szczęki i żuchwy. Ruszanie się zębów stałych wymaga konsultacji ze stomatologiem. Szybka reakcja zwiększa szanse na uratowanie zęba. Ruszanie się zębów mlecznych u dzieci jest zazwyczaj normalnym zjawiskiem i nie powinno być powodem do niepokoju. Zęby mogą również ruszać się w niewielkim stopniu w czasie leczenia ortodontycznego.

Popularnie nazywana „ruchomość zębów” to tak naprawdę wychylenie korony klinicznej zęba w stosunku do kości wyrostka zębodołowego. Stomatolodzy mogą to wychylenie ocenić statycznym pomiarem ruchomości (wychylenie zęba podawane w milimetrach) lub dynamicznym pomiarem ruchomości (mechanoelektronicznie urządzeniem zwanym Periotestem).

Ruszanie się zębów jest odczuwalne na ogół podczas gryzienia, żucia czy mycia zębów. Obecność ruszających się zębów może być akceptowalna lub nieakceptowalna przez pacjentów. Akceptowalne przemieszczenie zębów oznacza zwykle, że pacjent nie odczuwa dyskomfortu czynnościowego (zaburzenia mowy, żucia). W każdym jednak przypadku stwierdzenia ruchomości zębów trzeba zgłosić się na wizytę konsultacyjną do stomatologa.

Ruszające się zęby stałe to zjawisko, które może mieć różne przyczyny. Najczęściej wymienia się:

uraz (ząb może zacząć się ruszać nawet kilka dni lub tygodni po urazie),

zapalenie,

powikłania leczenia ortodontycznego,

bruksizm, czyli patologiczne tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki,

powikłania próchnicy,

powikłania leczenia kanałowego,

parodontoza.

Wyróżnia się trzy stopnie ruchomości zębów (1-3). Mogą wynikać z faktu wystąpienia odmiennych czynników:

zmiany wielkości powierzchni korzeni (np. w wyniku ich resorpcji wywołanej urazem, zapaleniem, powikłaniem leczenia ortodontycznego),

zmian w ozębnej (zmiany w więzadłach wokół korzenia zęba powstające, np. w wyniku urazu zgryzowego, leczenia ortodontycznego),

odkształcania się wyrostka zębodołowego (urazy zgryzowe, urazy mechaniczne, bruksizm),

deformacji substancji twardych zęba (urazy mechaniczne, powikłania próchnicy, powikłania leczenia kanałowego),

zaburzenia położenia punktu obrotu zęba (przesunięcia po leczeniu ortodontycznym, bruksizm),

ilościowej utraty tkanek podporowych zęba (parodontoza).

Zęby mogą lekko się poruszać pod naciskiem, ponieważ są przymocowane do kości elastycznym więzadłem. Jest to tzw. ruchomość fizjologiczna. Trzeba jednak pamiętać, że taki ruch zębów jest minimalny i ledwie wyczuwalny. Jeśli towarzyszą mu dodatkowe objawy, np. ból albo krwawienie, to jest to niepokojąca sytuacja wymagająca wizyty u stomatologa.

Jeśli ruchomość zębów okaże się fizjologiczna – nie trzeba się martwić. W innych przypadkach patologicznych trzeba ustalić przyczynę i rozpocząć leczenie, by nie utracić zębów. Celem leczenia ruszających się zębów będzie wzmocnienie struktur samego zęba lub tkanek go otaczających. Takie działanie pozwoli utrzymać ząb nieruchomo i zapobiec jego utracie. Leczenie ruszających się zębów w zależności od przyczyny może polegać na założeniu specjalnej szyny stabilizującej na zęby, usunięciu kamienia, wykonaniu zabiegu chirurgicznego, a nawet na regeneracji kości lub tkanek miękkich specjalnymi materiałami stomatologicznymi. Należy pamiętać, że odpowiednio szybkie wyeliminowanie przyczyny daje szansę zaradzenia problemowi.

Gdy ząb się rusza, należy skonsultować się z dentystą, ponieważ czas ma kluczowy wpływ na skuteczność leczenia. Jeżeli masz problem ruszających się zębów, pamiętaj o kilku rzeczach:

Nie próbuj bardziej rozchwiać zęba.

Unikaj jedzenia twardych pokarmów oraz zbyt intensywnego mycia zębów.

Płucz jamę ustną wodą z solą, aby zmniejszyć stan zapalny i usunąć drobnoustroje.

Stosuj pasty do zębów i płyny do płukania ust przeznaczone dla ciebie (np. dla osób z paradontozą).

Codziennie dbaj o higienę zębów.

Płucz usta naparami z ziół o działaniu przeciwzapalnym, np. szałwia lub rumianek.

Unikaj palenia papierosów.

Wykorzystano fragmenty artykułu dr n. med. Agnieszki Laskus, którego treść została pierwotnie opublikowana 08.03.2018.

