Podstawą pięknego uśmiechu są zdrowe i białe zęby. Niestety ich kolor zmienia się wraz z upływem lat. Czy istnieje bezpieczny i skuteczny sposób na pozbycie się uciążliwych przebarwień? Najczęstszą przyczyną utraty śnieżnobiałego uśmiechu jest zły sposób odżywiania. Kawa, herbata, wino i palenie papierosów to główne powody wstydliwego koloru zębów. Warto pamiętać, że trudne do usunięcia przebarwienia to także częsty efekt występowania próchnicy i kamienia nazębnego. Najszybszą i najskuteczniejszą metodą walki z tym uciążliwym problemem jest wybielanie.

Metody wybielania

Powszechne techniki wybielania można podzielić na mechaniczne i chemiczne. Do pierwszej grupy zaliczamy domowe sposoby: dedykowane szczoteczki i pasty wybielające, które ścierają zewnętrzne zmiany. O wiele bardziej skuteczne i coraz częściej stosowane jest chemiczne wybielanie z zastosowaniem lasera.

- Proces ten polega na użyciu środka chemicznego o właściwościach utleniających związki tworzące uciążliwe przebarwienia. Aktywuje się go przy pomocy światła lasera diodowego np. D-Touch™, o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni (810 lub 980nm) – mówi Tomasz Kowalczyk, specjalista z firmy Shar-Pol, specjalizującej się w technikach laserowych z zakresu stomatologii i medycyny estetycznej. Wśród ekspertów przeważa opinia, że w porównaniu z innymi metodami, środki chemiczne aktywowane światłem podczerwonym - laserem diodowym, wykazują wyższą aktywność, a przez to skuteczność. Co więcej, zabieg ten przebiega bezboleśnie.

Wybielanie nie jest dla każdego

Pomimo dużej możliwości wyboru profesjonalnych metod wybielania zębów, niektórzy nie mogą poddać się żadnej z nich. Grupę tą stanowią dzieci, kobiety w ciąży oraz matki karmiące piersią. Ponadto, warunkiem zakwalifikowania pacjenta do zabiegu jest wyleczenie próchnicy, chorób przyzębia i wszelkiego rodzaju owrzodzeń oraz infekcji w jamie ustnej.

- Niezbędne jest również pozbycie się osadów, a gdy to koniecznie wykonanie skalingu, czyli zabiegu usunięcia kamienia. Wybielaniu zębów, nie powinny poddawać się pacjenci z jakkolwiek osłabioną strukturą szkliwa, np. hipoplazją szkliwa lub dysplazją oraz osoby z nadwrażliwością zębów - mówi Tomasz Kowalczyk, specjalista z Shar-Pol.

Koszty wybielania laserowego wahają się w szerokim przedziale od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Zależy to od wielu czynników: ceny preparatu wybielającego, marki i lokalizacji kliniki stomatologicznej, renomy lekarza oraz ilość i czasu trwania wymaganych etapów zabiegu. Dokładne informacje można uzyskać w poszczególnych gabinetach specjalistycznych.

Jak zachować piękny uśmiech na dłużej?

Niezależnie od zastosowanej techniki, po zabiegu powinniśmy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza. Aby móc jak najdłużej cieszyć się wymarzonym uśmiechem, należy przestrzegać higieny jamy ustnej i unikać spożywania używek, pokarmów i napojów wywołujących przebarwienia oraz podrażnienia zębów. Wskazane są również częstsze wizyty u stomatologa i regularne usuwanie kamienia nazębnego.

Śnieżnobiały uśmiech jest gwarancją dobrego samopoczucia. Zapewniają nam go liczne i łatwo dostępne metody wybielające. Pamiętajmy jednak, że decydując się na jakąkolwiek z nich, warto skorzystać z porady specjalisty, który wybierze dla nas odpowiednią metodę.

