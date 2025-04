Jak dochodzi do nadwrażliwości zębów?



Zbyt mocne szczotkowanie, niewystarczająca higiena jamy ustnej i nadmierne zaciskanie zębów to główne powody, przez które czujemy ból podczas jedzenia lodów lub picia napojów z lodówki.

„Bardzo częstym zjawiskiem jest nieprawidłowa technika szczotkowania. Wielu naszych pacjentów zbyt mocno dociska szczoteczkę do powierzchni, chcąc lepiej wyczyścić zęby. Efekt jest jednak odwrotny od zamierzonego. Odsłaniają się wtedy wrażliwe szyjki zębowe, powodując nadwrażliwość. Może do niej doprowadzić także korzystanie z niewłaściwej szczoteczki” – wyjaśnia stomatolog Piotr Łukojć z Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej dr. Romana Borczyka w Katowicach.

Jeśli nie dbamy odpowiednio o higienę jamy ustnej, nie zgłaszamy się regularnie (przynajmniej raz na pół roku) do higienistki stomatologicznej na usuwanie kamienia i osadu, wówczas odłożony kamień w okolicach szyjek zębów może prowadzić do zaniku dziąseł i odsłonięcia wrażliwych części zębów. Również zgrzytanie zębami, zwane w terminologii medycznej bruksizmem, może powodować nadwrażliwość, gdyż dochodzi wówczas do starcia zębów. Nieleczone wady zgryzu oraz używanie past wybielających to kolejne z czynników wpływających na zwiększenie wrażliwości.

„Część past wybielających zawiera agresywnie działające środki ścierne, które powodują uszkodzenie szkliwa. Ich zawartość często sięga nawet 60%. Dodatkowo obecność w pastach środków utleniających powoduje przejściowe odwodnienie zębów, zwiększając tym samym ich wrażliwość” – dodaje Piotr Łukojć.

Reklama

Zęby coraz wrażliwsze… Czy mogą boleć od ciepłego jedzenia lub picia?



Według szacunków kliniki dr. Borczyka około 40–60% polskiego społeczeństwa cierpi na nadwrażliwość przejściową lub przewlekłą. Pokrywają się one z wynikami badań Queen's University w Belfascie, według których 57,2% osób narzeka na taką dolegliwość. Najczęściej dotyczy ona ludzi w wieku 30–39 lat i jest związana z bólem pojawiającym się w momencie zetknięcia zębów z zimnym jedzeniem lub piciem.

Nieprzyjemne uczucie może się pojawić również w przypadku zmiany ciśnienia atmosferycznego, spożywania kwaśnych lub słodkich potraw, pikantnych przypraw, dotknięcia wrażliwego zęba albo wciągania powietrza ustami.

Nasze zęby mogą być narażone na ból także przy jedzeniu ciepłych potraw. Wtedy problem jest jednak poważniejszy. „Należy pamiętać, że ból na zimno może być przemijający, natomiast gdy pojawi się ból na ciepło, wówczas jest on nieodwracalny i należy go skonsultować ze stomatologiem

„ – wyjaśnia dr Roman Borczyk.

Wyniki badań północnoirlandzkiego uniwersytetu wskazują również, że dziś częściej narzekamy na nadwrażliwość zębów niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. „Paradoksalnie przyczyną może być wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie higieny jamy ustnej. Pacjentom tak bardzo zależy na utrzymaniu zdrowych zębów, że zbyt mocno je szczotkują, powodując uszkodzenia szkliwa lub recesję dziąseł” – tłumaczy Piotr Łukojć. Również coraz więcej osób wybiela sobie zęby, co prowadzi do powstawania przejściowej nadwrażliwości. Częściej się też stresujemy i zgrzytamy zębami, co powoduje ich ścieranie.

Zobacz też: Próchnica - jak jej uniknąć?

Reklama

Jak leczyć?



Zanim zgłosimy się do dentysty, możemy spróbować zaradzić problemowi domowymi sposobami, stosując specjalne pasty i płukanki ze składnikami zmniejszającymi nadwrażliwość. Konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej techniki szczotkowania (nie powodującej ścierania zębów) oraz dobór właściwej dla zębów szczoteczki. Najlepiej skonsultować swój wybór ze stomatologiem.

„Skuteczność domowych metod uzależniona jest od stopnia odsłonięcia kanalików zębinowych. U różnych osób obserwuje się zatem zróżnicowaną skuteczność stosowanych metod” – mówi higienistka stomatologiczna Joanna Gruszka z katowickiej kliniki.

Jeśli te sposoby nie pomogą, należy udać się do gabinetu dentystycznego. W zależności od przyczyny wrażliwości wykonuje się różne zabiegi. „Higienistka lub lekarz mogą przeprowadzić zabiegi zmniejszające nadwrażliwość, takie jak fluoryzacja z zastosowaniem specjalnych pianek, żeli lub lakierów. Aplikuje się również żywicę światłoutwardzalną blokującą kanaliki zębinowe. Można także zastosować terapię laserową. U osób mających tendencję do bruksizmu i ścierania zębów zaleca się stosowanie płytek odciążających. Czasem konieczne jest kompleksowe leczenie z zakresu stomatologii zachowawczej, periodontologii i ortodoncji” – podsumowuje Piotr Łukojć.

Zobacz też: Jak uniknąć nieświeżego oddechu?