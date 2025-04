Bólu nie możemy wyeliminować z naszego życia. Ból pojawia się w życiu każdej kobiety. Jedną z najczęstszych przypadłości je dotykających są bóle menstruacyjne.

Niestety często zdarza się, że nie wiedząc, jak sobie z nimi poradzić, kobiety tracą chęć do życia, nie potrafią skoncentrować się na codziennych czynnościach i nie czerpią radości z życia. A przecież we współczesnym świecie mamy do dyspozycji dużą wiedzę i sporo rozwiązań, dzięki którym można pozbyć się bólu i cieszyć się młodością, i kobiecością.

Reklama

Miesiączka (menstruacja, okres)

Jest to krwawienie z dróg rodnych spowodowane złuszczaniem się i wydalaniem przez pochwę fragmentów błony śluzowej jamy trzonu macicy, w której nie zagnieździło się zapłodnione jajo płodowe. Cykle miesiączkowe stanowią nierozłączny atrybut biologicznej młodości kobiet. Są dowodem na to, że dziewczyna staje się kobietą i jest zdolna do wydania potomstwa. Prawidłowe cykle menstruacyjne są tak ważne dla psychiki kobiet.



Ból w czasie miesiączki

Bolesne miesiączkowanie jest najczęstszym problemem ginekologicznym. Prawie wszystkie kobiety w dniach comiesięcznego krwawienia odczuwają pewien dyskomfort przejawiający się bólami w okolicy krzyżowej, w podbrzuszu, czy skurczami macicy. Bólom menstruacyjnym często towarzyszą dolegliwości migrenowe, bóle głowy, nudności, zaburzenia apetytu, nerwowość, depresja. Najnowsze dane uzyskane w badaniu opinii publicznej przeprowadzonym przez instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC, w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Kobiece Dni z Ibuprom’em”, pokazują, że podczas menstruacji ponad 75% dziewcząt w wieku 14-18 lat często dokucza ból.

Rodzaje i przyczyny bolesnego miesiączkowania

Bóle menstruacyjne dzieli się na pierwotne i wtórne. Pierwszy rodzaj bolesnego miesiączkowania występuje głównie u młodych dziewcząt w wieku 15-20 lat. Wtórne bolesne miesiączkowanie posiada zawsze wywołującą przyczynę organiczną, np. stany zapalne lub anomalie rozwojowe macicy.

Bolesne miesiączkowanie pojawia się po utrwaleniu się regularnych, comiesięcznych owulacji, co ma miejsce z reguły po 2-3 latach od pierwszego krwawienia. Bolesne miesiączki pojawiają się najczęściej u dziewcząt reprezentujących określony typ psychologiczny. Są to osoby bardzo wrażliwe, a przez to szczególnie podatne na stres, chwiejne emocjonalnie, bardzo dobre uczennice i studentki, perfekcjonistki w realizowaniu powierzonych im zadań, nawet tych przekraczających ich siły.

Na podstawie wyników badań z Childrens Memorial Hospital w Chicago, udowodniono, że przeżyty stres dwukrotnie zwiększa ryzyko bólu w podbrzuszu i krzyża podczas miesiączki. Stres w pierwszych dwóch tygodniach cyklu ma zdecydowanie większy wpływ na bolesność miesiączki niż negatywne doznania psychiczne w drugiej fazie.

Bodźcem powodującym pierwotne bóle menstruacyjne jest burza hormonów, która potrafi zachwiać normalne funkcjonowanie organizmu. Przyczyną odczuwanego bólu są skurcze mięśnia macicy, za które odpowiadają prostaglandyny wytwarzane w nadmiarze w wyniku zaburzeń hormonalnych. Nadmierne napięcie mięśnia macicy oraz jej zbyt częste i zbyt intensywne skurcze powodują ból. Naukowcy stwierdzili, że u zdrowych kobiet z silnymi bólami menstruacyjnymi macica produkuje więcej prostaglandyn. Uważa się, że wysokie poziomy prostaglandyn są przyczyną wysokiego napięcia spoczynkowego, wysokiej amplitudy skurczów oraz dużej częstości skurczów mięśnia macicy, a te z kolei wiążą się z występowaniem bólu w trakcie krwawienia miesięcznego.

Leczenie bolesnych miesiączek

Leczenie pierwotnie bolesnego miesiączkowania rozpoczyna się od podawania leków przeciwbólowych znoszących skurczowe działanie prostaglandyn. Zmniejszają one dolegliwości bólowe w przeszło 70% przypadków. Badanie kliniczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że stosowanie ibuprofenu, przez trzy dni przed spodziewaną miesiączką, zmniejsza nasilenie bólu. Ibuprofen osłabia ból wynikający z nadmiernych skurczy mięśnia macicy, a podawany na trzy dni przed terminem spodziewanej miesiączki działa profilaktycznie, zapobiegając bólowi. Można wykorzystać tą wiedzę i odpowiednio wcześnie zabezpieczyć się, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia bólów menstruacyjnych.



Terapię uzupełniającą stanowią specyfiki rozkurczowe i łagodne środki uspokajające, najlepiej ziołowe. Ulgę w cierpieniu przynoszą także miejscowe okłady, w zależności od indywidualnego reagowania, łagodnie rozgrzewające bądź ochładzające, a także delikatny masaż okolicy podbrzusza. Regularnie stosowane ćwiczenia fizyczne, zawłaszcza rozciągające, wykonywane przy miłej, szczególnie ulubionej muzyce powodują, że przestajemy koncentrować się na odczuwanych dolegliwościach, a wzmożona aktywność sprawia, że o bólu zapominamy.

Reklama

Dr Marek Marcyniak, pracownik II Katedry oraz Kliniki Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Warszawie; członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Ekspert Rady Programowej Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej "Kobiece Dni z Ibubromem".