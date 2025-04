Ta informacja może się okazać przydatna nie tylko dla fanów seksu. Grupa badaczy z London School of Economics próbowała odpowiedzieć na pytanie, który dzień tygodnia jest najlepszy na uprawianie miłości. Wyniki nie powinny być zaskakujące...Według naukowców najlepszym dniem na seks jest... czwartek! To właśnie wtedy najlepiej przeżywamy cielesne uciechy. W czwartek większa część tygodnia jest już za nami, co pozwala się odprężyć. Oczekiwanie na zbliżający się weekend sprzyja lepszemu przeżywaniu radości ze współżycia. Według londyńskich badaczy to właśnie tego dnia tygodnia poziom męskich i żeńskich hormonów jest największy. A jak z pozostałymi dniami tygodnia? Weekendowy odpoczynek nie zawsze sprzyja miłosnym uciechom, ale jest według nich dobrym czasem na porządkowanie i szczere rozmowy. Wbrew obiegowym opiniom naukowcy negują również twierdzenie, jakoby poniedziałek miał być najcięższym dniem tygodnia. To właśnie wtedy mamy najwięcej siły do zaplanowania zadań na cały tydzień.Czy wyniki rzetelnie odzwierciedlają rzeczywistość? Jak sądzicie?Źródło: www.se.pl/ps

