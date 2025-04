Zima nie każdej z nas przypada do gustu. Pochmurne dni i zmniejszona ilość światła słonecznego nie poprawia nam samopoczucia, wręcz przeciwnie. Czujesz się ospała, ciągle walczysz z zimowymi dolegliwościami: jak nie katar, to kaszel, co dodatkowo osłabia twój organizm. Na zewnątrz zimno, wewnątrz klimatyzacja niekorzystnie wpływają na stan twojej skóry, włosów i paznokci. I chociaż na początku biel za oknem cieszyła cię, teraz masz dosyć tej szarugi i marzysz o wiośnie. Twój organizm też!

Zima nie sprzyja również naszej urodzie. Przesuszona skóra, spierzchnięte usta, tłuste włosy bez połysku i łamliwe paznokcie są na porządku dziennym.

Klimatyzacja wysusza naszą skórę, już nie wspomnę o dłoniach, które w zimę wymagają wyjątkowej pielęgnacji.

Warto już teraz pomyśleć o regeneracji, żeby na nowo powitać wiosnę w dobrej formie.

Jak zadbać o siebie po zimie:



1. Ruszaj się

Z nadejściem wiosny pojawiają się pierwsze promienie słońca, które od razu powinnaś wykorzystać na wiosenne spacery. W ten sposób rozruszasz ciało po zimie a dodatkowo skóra i włosy nabiorą blasku. I chociaż ulegasz stereotypom, że ćwiczenia, czy siłownia najlepiej wpływają na twoją figurę, to jednak najprostsza forma, czyli spacer (najlepiej szybki) bardzo dużo potrafi zdziałać.

Wiosna to także idealny moment na postanowienia. To czego nie udało ci się na przykład zrealizować z nadejściem nowego roku, możesz zrobić teraz. Kup sobie karnet na basen, fitness, czy siłownię. Ćwiczenia fizyczne to nie tylko jedna z doskonałych metod redukcji stresu, ale też sposób na dostarczenie organizmowi tzw. hormonów szczęścia, czyli endorfin.

2. Odżywiaj się zdrowo

To prawda, że zimą mamy gorszy dostęp do owoców i warzyw, niż w innych porach roku, dlatego gdy tylko pojawią się pierwsze stragany warzywne zaopatrz swoją lodówkę w zdrowe produkty. W ten sposób dostarczysz organizmowi cenne witaminy.

Staraj się jeść częściej i w mniejszych porcjach, dzięki czemu nie organizm będzie na bieżąco trawił mniejsze porcje, niż gdybyś objadła się raz a porządnie. Ty zaś poczujesz się lżej, a twój brzuch nie będzie napuchnięty.

Od razu zauważysz, że twoja sylwetka stanie się smuklejsza, a ty poczujesz się lepiej. Może warto to wykorzystać i odświeżyć swoją garderobę!

3. Postaw na witaminy

Zdrowy tryb życia i dieta nie wystarczą, żeby twój organizm po zimie sam szybko się zregenerował. Postaw na suplementy, które dostarczą ci odpowiednich witamin i minerałów. Dla osób dorosłych polecamy Centrum Multiefekt AZ, który:

- Dostarczy energii. Zawarte w Centrum witaminy z grupy B są dobrze przyswajalne przez organizm i zostały dokładnie zbadane w kontekście wspomagania przemian energetycznych.

- Wzmocni twoją odporność. Centrum zawiera antyoksydanty takie jak selen, cynk oraz witaminy C, E i A, które wspierają mechanizmy obronne organizmu.

- Poprawi wygląd skóry, włosów i paznokci. Centrum zawiera biotynę, witaminy C, E i A, które wspomagają syntezę kolagenu i elastyny oraz utrzymanie tych substancji w skórze, dzięki czemu preparat pozytywnie wpływa na wygląd włosów, skóry i paznokci.

Centrum Junior (od 4 do 12 lat) Centrum od A do Z (dla osób dorosłych i aktywnych zawodowo), Centrum Silver 50+ (dla osób po 50 r.ż.).

4. Jestem na "TAK"

Tak niewiele trzeba, żeby poczuć w sobie wiosnę. Wystarczy zainwestować w odrobinę ruchu, zdrowego odżywiania i witaminy, by móc w pełni cieszyć się wiosną. A jeśli to wszystko doprawimy szczyptą uśmiechu, to dobry humor gwarantowany. Zatem do dzieła!