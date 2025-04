Prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat będziesz w takiej kondycji zdrowotnej jak twoja mama. To jednak tylko przypuszczenie. Ty i mama, choć macie podobne geny, wcale nie musicie chorować na to samo. Dużo zależy od tego, czy żyjecie podobnie – od waszych diet, rodzaju pracy, aktywności fizycznej itp.

Zapobiegaj zagrożeniom

Obserwując mamę na co dzień, będziesz mieć znacznie większe szanse na zachowanie zdrowia na długo. Patrząc na nią, możesz wykryć także swoje słabe punkty i bardziej zwracać na nie uwagę. Mama cierpi na nadciśnienie? To sygnał dla ciebie, by zadbać o serce. Wcześnie zaczęła przekwitać? To samo może dotyczyć ciebie. Genetycy twierdzą nawet, że w 60 proc. dziedziczymy swoją osobowość! Jeśli więc twoja mama ciągle się zamartwia, zastanów się, czy i ty tak nie postępujesz! Pamiętaj jednak, że geny to nie wszystko. Widząc, jakie zagrożenia cię czekają, możesz im zapobiec, jednocześnie pomagając też mamie dbać o zdrowie.

Nasze rady, choć skierowane do córki, mogą być stosowane również przez mamy. Większość wskazówek nie tylko pomaga zapobiegać chorobom, ale i łagodzić ich dolegliwości.

1. Kłopoty z tarczycą

Konkretne choroby tarczycy nie są dziedziczne, za to skłonność do kłopotów z tym gruczołem już tak. Co zatem powinnaś robić, gdy twoja mama ma problemy z tarczycą?

Zwróć uwagę na objawy, np. zmęczenie, problemy z koncentracją, szybkie tycie – mogą one świadczyć o tym, że tarczyca szwankuje.

Badaj hormony, szczególnie po ciąży (bywa ona punktem zapalnym chorób tarczycy).

2. Problemy z sercem

Choroby układu krążenia w 50–90 proc. przebiegają rodzinnie. Wiadomo jednak, że na ich rozwój ogromny wpływ mają dieta i styl życia. Jeśli więc twoja mama ma kłopoty z sercem, ty zawczasu takim problemom zapobiegaj.

Rzuć palenie. Dym tytoniowy uszkadza ściany tętnic i przyczynia się do miażdżycy.

Jedz zdrowo. Ograniczaj tłuszcze zwierzęce i sól (maksymalnie do 5 g dziennie).

Badaj się. Kontroluj poziom cholesterolu, trójglicerydów (raz w roku po 35. roku życia), a co pół roku mierz ciśnienie tętnicze.

3. Dolegliwości trawienne

Także w tym przypadku geny mają swoje znaczenie. Sprawa dotyczy szczególnie schorzeń jelita grubego. Wiadomo np. że dziedziczy się skłonność hemoroidów (możemy mieć genetycznie słabsze mięśnie zwieracza).

Nie dopuszczaj do zaparć (silne parcie na stolec może powodować hemoroidy). Sięgaj po warzywa, owoce i produkty zbożowe.

4. Migrenowe bóle głowy

Aż 70 proc. córek kobiet, które cierpią z powodu migren, zmaga się z tym samym problemem. Co ciekawe, dolegliwość ta może się uaktywnić do 60. roku życia. Więc u córki może wystąpić wcześniej niż u matki! Co robić, aby jej zapobiec?

Ostrożnie z dietą. Wiadomo, że do ataków choroby przyczynia się głód oraz niektóre pokarmy, m.in. zawierające glutaminian sodu, peklowane mięsa, sery pleśniowe.

Unikaj przemęczenia. Staraj się regularnie sypiać i odreagowywać stres.

5. Osteoporoza

Jeśli twoja mama ma ten problem z kośćmi, istnieje 50-procentowe ryzyko, że i ciebie to czeka.

Wapń plus D3. Jak najczęściej sięgaj po produkty bogate w te składniki. Jedz m.in. chudy nabiał i ryby morskie.

Zrób densytometrię. Jeśli bolą cię kości, poproś lekarza o skierowanie na to badanie.

6. Powikłana ciąża

Ciąża u córki często przebiega podobnie jak u matki. Jeśli u jednej skończyła się przedwcześnie, podobnie może być i u drugiej. To samo dotyczy porodu naturalnego.

Bądź pod opieką lekarza. Jeśli ginekolog będzie cię widział co miesiąc w swoim gabinecie, na pewno nic nie umknie jego uwadze. Będziesz bezpieczna i ty, i dziecko.

Dbaj o sobie. Zdrowo się odżywiaj i nie przemęczaj – to pomoże ci donosić ciążę.

7. Alergia przekazywana w genach

Do tej pory zidentyfikowano kilkadziesiąt genów odpowiedzialnych za powstawanie uczuleń. Badania nad alergią trwają nadal, ale już wiadomo, że jeśli choruje mama prawdopodobieństwo pojawienia się alergii u dziecka jest większe (40 proc.) niż wtedy, kiedy choruje ojciec (30 proc.). Jeżeli alergikami są obydwoje rodzice, ryzyko, że dziecko będzie uczuleniowcem, wynosi 66 proc.