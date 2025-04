Włosom kolor nadaje melanina, naturalny pigment wytwarzany przez melanocyty. Ludzkie mieszki włosowe zawierają dwa rodzaje melaniny: czarnobrązową eumelaninę i żółto-czerwoną feomelaninę. To od ilości i proporcji tych związków zależy różnorodność koloru włosów. Cały proces pigmentacji dodatkowo napędza enzym tyrozynaza. W cebulce siwych włosów brakuje melanocytów. Włos rośnie, jednak jest w nim coraz mniej pigmentu. Najczęściej wynika to z wpływu procesów starzenia na komórki pigmentacyjne. W rezultacie połowa ludzi przed 50. rokiem życia ma już na głowie znaczną ilość siwych włosów. U niektórych osób siwizna pojawia się jednak przedwcześnie.

Reklama

Siwe włosy w młodym wieku - czyli w jakim?

Dla wielu osób niemal każdy wiek przynajmniej do 50. roku życia będzie zbyt wczesnym momentem na pojawienie się siwizny. Jednak przyjmuje się, że przedwczesne siwienie oznacza siwienie przed 20. rokiem życia u rasy białej, a także przed 25. rokiem życia u Azjatów oraz przed 30. rokiem życia u czarnoskórych. Średnio w populacji rasy białej siwe włosy pojawiają się u 34-latków.

Przeczytaj też: Łysienie u kobiet – przyczyny utraty włosów i sposoby leczenia

Przyczyny siwych włosów w młodym wieku

Do możliwych przyczyn pojawienia się siwych włosów w młodym wieku zalicza się:

predyspozycje genetyczne,

stres,

niedobór witaminy B 12 i niedokrwistość,

i niedokrwistość, niedobór miedzi, żelaza, kwasu foliowego,

niedoczynność tarczycy,

rzadkie przedwczesne zaburzenia starzenia (progeria),

atopowe zapalenie skóry,

bielactwo,

przyjmowanie niektórych leków (np. chemioterapeutyków, leków przeciwmalarycznych),

palenie papierosów,

choroby układu krążenia i osteoporozę (w tym przypadku wyniki badań są niespójne, jednak warto zbadać się pod tym kątem).

Mechanizm siwienia włosów w młodym wieku może opierać się o działanie reaktywnych form tlenu (tzw. wolnych rodników). Jeśli ich aktywność nie zostanie zrekompensowana przy pomocy związków przeciwutleniających (takie zjawisko nazywane jest stresem oksydacyjnym), wówczas dochodzi do uszkodzenia melanocytów. Oprócz starzenia, mogą się do tego przyczyniać: stres emocjonalny, ale też promieniowanie UV, zanieczyszczenia, palenie papierosów lub stany zapalne.

Przeczytaj też: Wypadanie włosów – przyczyny i sposoby na wypadające włosy

Jakie badania wykonać, gdy pojawiają się siwe włosy w młodym wieku?

W przypadku przedwczesnego siwienia włosów, wskazane jest wykonanie podstawowych badań, jak morfologia, kontrola niedoborów, szczególnie witaminy B 12 i kwasu foliowego, a także hormonów tarczycy. Dzięki nim można ocenić, czy pojawienie się przedwcześnie siwych włosów jest objawem schorzenia.

Czy siwienie włosów jest odwracalne?

Na ogół pojawienie się siwych włosów, również w młodym wieku, jest trwałe i postępujące. Jednak część badań dowodzi, że nie musi tak być. Istnieją doniesienia o spontanicznej ponownej pigmentacji siwych włosów. Obserwuje się to w przypadku niedoborów żywieniowych, zaburzeń powodujących siwienie, które można wyregulować (jak choroba tarczycy), stresu czy chorób z przewlekłą utratą białka (np. choroba wrzodowa, zapalenie jelit).

Jak pozbyć się siwych włosów?

Jeśli siwienie spowodowały niedobory lub choroba tarczycy, należy je leczyć, wówczas jest szansa na zmniejszenie liczby siwych włosów. Jeśli ich przyczyną jest nadmierny stres, unikanie go także może przynieść poprawę.

Natomiast gdy pojawienie się siwych włosów w młodym wieku ma podłoże niezależne od nas, to podstawowym działaniem zmierzającym do ich ukrycia jest maskowanie farbą do włosów. Można również użyć szamponów, które się zmywają, lub innych preparatów, które nie są trwałą koloryzacją, a mogą zasłonić to, czego nie chcemy pokazać.

Siwe włosy w młodym wieku można też polubić i zaakceptować. Niektóre osoby zamiast ukrywać, eksponują siwiznę, a bywa również tak, że nadają włosom specjalnie stalowy kolor, by wyglądały na siwe. Takie „muśnięcie” siwizną na włosach dodaje często szyku i dystynkcji.

O siwe włosy należy zadbać, w czym powinien pomóc doświadczony stylista fryzur. Pomocne będą szampony przeznaczone do siwych włosów, które usuwają żółty odcień. Włosy pozbawione pigmentu mają tendencję do puszenia się, a zastosowanie prostownicy lub kosmetyków wygładzających, nada im gładkości i blasku.

Źródła:

D. Pandhi, D. Khanna, Premature graying of hair, https://doi.org/10.4103/0378-6323.116733,

K. Kaur, R. Kaur, I. Bala, Therapeutics of premature hair graying: A long journey ahead, https://doi.org/10.1111/jocd.13000,

A. Kumar, H.Shamim, U. Nagaraju, Premature Graying of Hair: Review with Updates, https://doi.org/10.4103/ijt.ijt_47_18.

Reklama

Więcej na podobny temat:

Swędzenie skóry głowy – 10 przyczyn i sposobów leczenia

Trichotillomania – przyczyny obsesyjnego wyrywania włosów

Witamina A+E - na skórę i włosy, ale nie tylko. Oznaki niedoboru i nadmiaru