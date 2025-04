fot. Fotolia

Wydaje się oczywiste, że takie używki, jak kofeina, alkohol, nikotyna, różnego rodzaju narkotyki, są zakazane w czasie ciąży. Niestety, ciągle rodzą się dzieci, u których rozpoznaje się te substancje w organizmie. Nieodpowiedzialność kobiety w takich wypadkach jest ogromna i brzemienna w skutkach.

Tabela 1 przedstawia najczęściej występujące konsekwencje dla dziecka, pojawiające się wówczas, gdy matka nie zrezygnuje ze stosowania używek. Są to tak zwane czynniki teratogenne, pochodzenia środowiskowego, które uszkadzają płód najczęściej w okresie od drugiego do dziesiątego tygodnia ciąży.

Powstałe wady zależą od potencjału genetycznego dziecka, okresu działania teratogenów oraz wystąpienia innych czynników, trudnych do określenia.

Tabela 1. Wpływ teratogenów na rozwój dziecka

Dlaczego w ciąży nie wolno pić alkoholu?



Najczęściej zażywanym w ciąży teratogenem jest alkohol, który niesie ryzyko zagrożenia dziecka FAS – płodowym zespołem alkoholowym lub FASD – poalkoholowym uszkodzeniem płodu.

Następuje wówczas zahamowanie wzrostu dziecka, które rodzi się z mniejszą masą urodzeniową, a w konsekwencji będzie miało niski wzrost, mały obwód głowy, małą masę ciała.

Dzieci z rozpoznanym płodowym zespołem alkoholowym mają charakterystyczny wygląd twarzy, na co składają się przynajmniej dwie z poniżej wymienionych wad:

małoocze,

skrócona szpara powiekowa,

szerokie rozstawienie oczodołów,

opadające powieki,

zmarszczka nakątna,

spłaszczona część środkowa twarzy,

szeroka nasada nosa,

brak rynienki podnoskowej lub wygładzona rynienka,

wąska warga górna i/lub brak czerwieni wargowej,

niedorozwój żuchwy,

nisko osadzone małżowiny uszne,

drobne wady w okolicy przyusznej.

Obserwuje się także wady serca, kończyn oraz zesztywnienie stawów i wiotkość mięśni. Te zewnętrzne oznaki szkodliwego działania alkoholu na płód nie są na tyle wyraźne w dzieciństwie i dorosłości, by osoby te identyfikowano z FAS.

Wpływ picia alkoholu w ciąży na rozwój intelektualny dziecka



Jednak szkodliwy wpływ alkoholu widać w sferze intelektu i zachowania się dziecka, co utrudnia mu funkcjonowanie społeczne. U dzieci z FAS rozpoznaje się zaburzenia rozwoju motoryki dużej i małej, zaburzenia sensoryczne, zaburzenia uwagi, zaburzenia uczenia się, zaburzenia funkcji wykonawczych i rozwoju języka, a nawet zaburzenia psychiatryczne.

Obecnie diagnoza płodowego zespołu alkoholowego nie jest jednoznaczna i musi być poparta badaniami medycznymi w kontekście środowiska dziecka. Zespół nie zawsze upośledza intelekt dziecka, ale zawsze towarzyszą mu zaburzenia emocjonalne i przystosowawcze, co wynika ze środowiska, w jakim najczęściej te dzieci się wychowują. Dorastają albo w rodzinach alkoholików, albo w specjalnych placówkach.

Współczesne badania dowodzą, że nawet niewielka ilość alkoholu może być przyczyną uszkodzeń płodu, a patomechanizm działania alkoholu nadal jest obszarem dociekań naukowców, w szczególności że obok zespołu Downa i rozszczepu kręgosłupa jest to najczęściej występujący zespół.

Przyjmuje się, [...] że „alkohol uszkadza transport łożyskowy, utrudniając przechodzenie przez łożysko aminokwasów oraz cynku, które niezbędne są do biosyntezy białka w organizmie, co powoduje wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu”.

