Jakie są przyczyny narkomanii?

Okres dorastania jest najtrudniejszym okresem w życiu każdego człowieka. Wkracza się w rzeczywistość, która nie zawsze się nam podoba. Jest to okres konfrontacji wyobrażeń o świecie, przyjaźni, miłości z bolesnym zazwyczaj stanem realnym i akceptowania tego, że życie nie jest jedynie pasmem przyjemności i radości.

Przyczyn sięgania po narkotyki jest zawsze wiele i nie można wyodrębnić tej jednej właściwej. Najczęściej po narkotyki sięgają ludzie młodzi, którzy odczuwają:

brak poczucia bezpieczeństwa,

osamotnienie,

presję kolegów,

zawód miłosny,

niemożność sprostania obowiązkom w domu i szkole,

bądź też z innych przyczyn, m.in.:

zaimponowania,

przypodobania się grupie towarzyskiej,

przeżycia ryzyka,

chęci dobrej zabawy,

poczucia się dorosłym,

ucieczki od stawianych wymagań.

Jaki wpływ na narkomanie mają stosunki rodzinne?

Przyczyn uzależnienia od narkotyków upatruje się przede wszystkim w braku zaspokojenia potrzeb. Chłód, obojętność, rygoryzm rodziców, samotność dziecka, brak norm, prowadzą do deprywacji, która najczęściej przejawia się różnego rodzaju lękami przeszkadzającymi w normalnym rozwoju osobowości. Dlatego jedną z przyczyn sięgania po narkotyki przez młodzież jest właśnie zły klimat domu rodzinnego oraz brak więzi z rodzicami i rodziną: zły przykład rodziców, rozkład pożycia małżeńskiego, poniżanie dziecka, brak zainteresowania dzieckiem lub nadopiekuńczość, faworyzowanie innych dzieci, nietolerancja i zbyt duża ingerencja w jego życie, brak pochwały i zachęty, wygórowane wymagania i oczekiwania, brak dyscypliny lub jej nadmiar, brak uznania i nieustająca krytyka. Główną przyczyną narkomanii w takich rodzinach jest brak zaspokojenia podstawowych potrzeb, jakie powinna zapewnić rodzina, tj. potrzeby bezpieczeństwa i miłości. Są to potrzeby dominujące w procesie rozwoju dziecka i niezaspokojone mogą doprowadzić do znalezienia substytutu ich zaspokojenia, jakim jest w początkowym stadium narkotyk i przynależność do jakiejś subkultury.

Jak wpływa najbliższe otoczenie?

Analizując przyczyny sięgania po narkotyki, należy wspomnieć jeszcze o problemie naśladownictwa. Młodzi ludzie sięgają po narkotyki m.in. dlatego, że robią to starsi. Oglądając filmy przedstawiających młodzieżowych idoli, czytając o muzykach z młodzieżowych zespołów, często są wręcz zachęcani do brania narkotyków, aby móc poczuć się kimś lepszym. Branie narkotyków jest traktowane jako swoisty warunek osobistego i zawodowego sukcesu.

Szkoła jest obecnie miejscem, w którym dzieci po raz pierwszy spotykają się nie tylko z osobami biorącymi narkotyki, ale także z tymi, którzy je sprzedają. Na całym świecie środki odurzające są towarem, na którym można bardzo dobrze zarobić. Dealerzy handlują narkotykami, stojąc pod szkołami, a jeszcze częściej wykorzystują uczniów jako dystrybutorów.

Zdaniem B. Urbana jednym z ważnych czynników narkotyzowania się przez młodzież jest postęp medycyny. Postęp powoduje, że na świat przychodzi więcej dzieci odpornych , które mają większe trudności w przystosowaniu się do warunków środowiska naturalnego i społecznego. Brak umiejętności radzenia sobie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania takich dzieci powoduje, że od wczesnych lat stanowią one problem społeczny. Kończy się to wejściem młodego człowieka na drogę przestępstwa, któremu często towarzyszą narkotyki.

Co powinno zaniepokoić rodziców?

Dziecko zwykle ukrywa przed dorosłymi pierwsze próby sięgnięcia po narkotyki. Wszelkie niepokojące zmiany łatwiej jest zauważyć, jeśli rodzic ma z dzieckiem dobry kontakt, wiele ze sobą rozmawiają i dużo czasu spędzają razem. Rodzice powinni jednak pamiętać, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny: kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych – należy je traktować równie poważnie i starać się pomóc dziecku je rozwiązać.

Jakie są zmiany w zachowaniu?

Zmiany w zachowaniu:

nagłe zmiany nastroju i aktywności, okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i ospałością;

i ospałością; nadmierny apetyt lub brak apetytu;

spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami;

pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami;

izolowanie się od i innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów;

częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza;

wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków;

bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja ;

; nagła zmiana grona przyjaciół, zwłaszcza na starszych od siebie;

niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty lub też spędzanie nocy poza domem;

kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu, trudno wytłumaczalny przypływ gotówki;

tajemnicze krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia.

Jakie są zmiany w wyglądzie zewnętrznym?

Zmiany w wyglądzie zewnętrznym:

nowy styl ubierania się;

spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienie z nosa, bóle różnych części ciała, zaburzenia pamięci oraz toku myślenia;

przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice;

bełkotliwa, niewyraźna mowa;

słodka woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu , nikotyny, chemi­kaliów;

, nikotyny, chemi­kaliów; ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie;

brak zainteresowania swoim wyglądem i nieprzestrzeganie zasad higieny.

Co każdy rodzic wiedzieć powinien?

Może się zdarzyć, że pomimo najlepszych starań ze strony rodziców, dziecko sięgnie po narkotyki. Rodzic nie może wtedy:

wpadać w panikę i przeprowadzać zasadniczych rozmów z dzieckiem, kiedy jest ono pod wpływem środka odurzającego ;

; udawać, że to nie prawda, nie wierzyć w przedstawione fakty, bezgranicznie ufać dziecku;

usprawiedliwiać dziecka, szukając winy w sobie lub np. złym towarzystwie;

wierzyć zapewnieniom dziecka, że ma kontrolę nad narkotykami i że samo sobie poradzi z tym problemem;

nadmiernie ochraniać dziecka przed konsekwencjami używania narkotyków, np. pisać usprawiedliwienia nieobecności w szkole spowodowanych złym samopoczuciem po zażyciu środków odurzających, spłacać długów dziecka.

Jak powinni zareagować rodzice?

Rodzic powinien koniecznie:

wysłuchać dziecko i spokojnie z nim porozmawiać;

zastanawiać się, dlaczego dziecko sięga po narkotyki, czy powody nie są związane z sytuacją w rodzinie , a jeśli tak, to pomyśleć, co można zmienić;

, a jeśli tak, to pomyśleć, co można zmienić; działać! Nie liczyć na to, że problem sam się rozwiąże, szukać pomocy u specjalistów;

wspólnie ze specjalistą i z dzieckiem ustalić reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać;

i z dzieckiem ustalić reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać; stosować zasadę „ograniczonego zaufania”, starać się zawsze wiedzieć, gdzie jest dziecko i co robi.

To trudny problem dla całej rodziny, dlatego wszyscy jej członkowie powinni szukać pomocy u terapeuty, a także doświadczeń innych rodzin, które miały podobne problemy.

Fragment pochodzi z książki "Pomóż uzależnionym!", autor Marian Łakomski (wydawnictwo Impuls, Kraków 2007). Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna u redakcji.