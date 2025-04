fot. Fotolia

Czym jest postawa 3X?



W moim rozumieniu, postawa 3X jest pozytywnym wyborem wartości, którą jest abstynencja zarówno od papierosów, jak i od alkoholu i narkotyków. Przymiotnik „pozytywny” nie jest w tym wypadku oceną tego wyboru, ale opisem kierunku, a więc ruchu „ku” wartości, jaką jest abstynencja od tych trzech używek (stąd określenie „3X”).

Jej źródłem nie jest wcześniejsze uzależnienie od tych środków. Postawa ta nie ma też podłoża religijnego czy patriotycznego. Jest konglomeratem psychokulturowym, a więc odnosi się zarówno do jej psychologicznej charakterystyki, jak i społeczno-kulturowego otoczenia. Wynika z nich i im podlega. (…)

Straight edge jako źródło postawy 3X – abstynencja jako wartość

Straight edge (w skrócie sXe, HC SE) to ruch, który powstał w latach osiemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych wśród tamtejszej młodzieży. Wykształcił się w obrębie subkultury punk, jednak nie przejął po niej buntu przeciwko społeczeństwu i prowokacyjnych zachowań, odrzucił nihilizm i powszechną skłonność do nadużywania alkoholu i narkotyków, a także nieuzasadnionej przemocy.

Medium, które przekazywało i podtrzymywało ten sposób widzenia świata wśród młodego pokolenia lat osiemdziesiątych, była muzyka. To właśnie ona jest źródłem jego nazwy, która pochodzi od tytułu piosenki zespołu punkowego Minor Threat, zagranej na jednym z koncertów w 1981 roku. Wokalista Ian Mackaye, wyrażając żal po śmierci jednego ze swoich przyjaciół, który przedawkował narkotyki, śpiewał tak:

I’m a person just like you/ jestem człowiekiem takim jak ty

But I’ve got better things to do/ ale mam lepsze rzeczy do roboty

Than sit around and *** my head/ niż szlajać się i niszczyć samego siebie

Hang out with the living dead/ wykańczać się przez cały czas

Snort white *** up my nose/ wciągając to białe gówno

Pass out at the shows/ mdleć na koncertach

I don’t even think about speed/ nigdy nie przychodzi mi myśl, by się naspeedować

That’s something I just don’t need/ nie potrzebuję tego

I’ve got the straight edge/ jestem straight edge.

Straight edge – nie tylko abstynencja

Straigh edge to jednak coś więcej niż filozoficzne odgałęzienie ruchu punkowego, reakcja na hedonizm i destrukcję siebie przejawianą przez subkulturę punk. Zasady, które były głoszone przez muzykę, przeszły szybko do obszaru pozamuzycznego.

Reguły ruchu początkowo ograniczały się do trzech podstawowych: niepicia alkoholu, niezażywania narkotyków i niepalenia papierosów, będących przeciwieństwem święcącego wtedy triumfy hasła: drugs, sex and rock’n’roll.

Wskutek jego radykalizacji, która dokonywała się w czasie, zaczęły się pojawiać inne zasady, m.in.: unikanie przypadkowych kontaktów seksualnych czy niejedzenie mięsa. W dalszej kolejności zaczęto wprowadzać do diety zasady weganizmu, witarianizmu czy fruktarianizmu.

Obecnie główną ideą osób należących do tego ruchu jest kontrolowanie życia, ocenianie wpływu, jaki mają na jego bieg: niezależny umysł, zdrowe ciało.

Fragment pochodzi z książki „Postawa 3x wśród młodzieży – coś więcej niż abstynencja" autorstwa D. Łęckiej (Impuls 2011).