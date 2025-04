Długotrwałe zażywanie narkotyków czy tkwienie w innym uzależnieniu, może spowodować zmiany w organizmie człowieka. Jak pokazują badania prowadzone od lat przez naukowców, niektórych zachodzących w nim procesów nie da się już odwrócić.

Stan umysłu



Problemy psychiatryczne wywołane zażywaniem nielegalnych środków występują u 40-80% uzależnionych. Ich wykrycie i leczenie to bardzo trudne zadanie. Najczęściej występujące problemy to:

zaburzenia osobowości – mogą pojawić się już na początku uzależnienia; najczęstszymi objawami jest niechęć do jakichkolwiek działań, wstrzymanie rozwoju emocjonalnego;

– mogą pojawić się już na początku uzależnienia; najczęstszymi objawami jest niechęć do jakichkolwiek działań, wstrzymanie rozwoju emocjonalnego; dysforie – to zaburzenia nastroju, złe samopoczucie, nagłe napady agresji, bardzo często nieadekwatne do sytuacji;

– to zaburzenia nastroju, złe samopoczucie, nagłe napady agresji, bardzo często nieadekwatne do sytuacji; psychozy (endogenne i egzogenne) – wywołane są one nie tylko stosowaniem środków odurzających, ale także zdiagnozowaniem ciężkiej choroby u pacjenta, np. wirusa HIV; w większości przypadków profilaktyka wymaga hospitalizacji i stałej opieki lekarskiej.

(endogenne i egzogenne) – wywołane są one nie tylko stosowaniem środków odurzających, ale także zdiagnozowaniem ciężkiej choroby u pacjenta, np. wirusa HIV; w większości przypadków profilaktyka wymaga hospitalizacji i stałej opieki lekarskiej. stany depresyjne – są efektem długiego i systematycznego korzystania z używek; występują przy nagłym odstawieniu specyfiku; leczenie depresji może ciągnąć się latami.

Dusza bez ciała



Kradzież, przypadkowe kontakty seksualne czy seks za pieniądze, by zdobyć środki na następną dawkę narkotyku, są równie powszechne jak „dzielenie się” strzykawką lub igłą (najprostsza droga do zarażenia się wirusem HIV, powodującym AIDS). Prostytucję uprawiają najczęściej osoby młode. Nie stosują one zasad bezpiecznego seksu, bo z reguły niewiele o nim wiedzą. Nie mają pojęcia jak się zabezpieczać i jakie mogą być konsekwencje bezmyślności. Do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C może dojść w podobnych okolicznościach.

Wprowadzanie toksyn do organizmu powoduje osłabienie układu odpornościowego. Zaatakowane mogą zostać górne i dolne drogi oddechowe. Infekcje mogą wywołać uszkodzenie śluzówki nosa (przy „wąchaniu” narkotyków), poprzez zmiany w ośrodku mózgowym odpowiedzialnym za układ oddechowy, skończywszy na zapaleniu zatok, oskrzeli lub płuc, a nawet gruźlicy.

W grupie chorób spowodowanych stosowaniem używek warto jeszcze wymienić np. zaburzenie krzepliwości krwi, choroby przenoszone drogą płciową (rzeżączka), choroby skóry (grzybica) oraz padaczkę.

Narkotyki w trakcie ciąży



Stosowanie narkotyków w czasie ciąży może spowodować nieodwracalne zmiany płodu. Zwłaszcza przy dożylnej aplikacji, ale nie tylko. Branie amfetaminy na początku ciąży powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i w efekcie dochodzi do przedwczesnego odklejenia łożyska, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, zapalenia błon płodowych, obumarcia płodu.

Pozostawienie osoby uzależnionej samej z jej nałogiem, może zakończyć się tym, co najgorsze. Bez pomocy zarówno ze strony lekarzy, jak i wsparcia rodziny, wyjście z nałogu nie będzie możliwe.

