Substancje wziewne – czym grozi ich wdychanie?



Substancje wziewne to substancje, w przypadku których wdychanie oparów jest jedyną drogą dostarczania środka do organizmu. Wdychanie odbywa się przez usta, a nie przez nos.

Najczęściej wdychane są produkty codziennego użytku, zawierające takie substancje jak: benzen, ksylen, aceton, toluen, benzyna.

Substancje te szybko docierają do mózgu, część z nich jest wydychana, większość rozkłada się w wątrobie.

Zaburzają pracę wszystkich układów, niszcząc komórki bez możliwości ich regeneracji. Konsekwencją przedawkowania bywa nagła śmierć.

Leki, które używane są jak narkotyki



Niektóre leki stosowane są jako narkotyki, zwłaszcza że działanie narkotyczne wykazują czasami w dawkach medycznych. Leki te bywają najczęściej nadużywane.

W latach sześćdziesiątych XX wieku wielu narkomanów uzależnionych od opiatów wstrzykiwało sobie barbiturany dożylnie, co nierzadko prowadziło do śmierci. Dekadę później spadła liczba osób zażywających barbiturany, ponieważ doszło do popularyzacji innej grupy leków, nazywanych benzodiazepinami.

W ostatnich latach szczególnym powodzeniem wśród osób uzależnionych (bądź eksperymentujących z narkotykami) cieszą się dwa preparaty:

Oxycontin (Oxycodonum) – organiczny związek chemiczny, pochodna kodeiny, silny opioidowy lek przeciwbólowy zsyntetyzowany z tebainy. Oksykodon, jak prawie każdy lek opioidowy, stosowany jest jako narkotyk (głównie w USA, Kanadzie i Australii). Jego działanie podobne jest do działania morfiny i heroiny. Odnotowuje się wiele przypadków śmiertelnych po zażyciu oksykodonu, często po podaniu równocześnie leków uspokajających, np. benzodiazepiny i alkoholu; Ritalin – czyli Metylofenidat (MPH) jest organicznym związkiem chemicznym, lekiem o działaniu stymulującym z grupy fenetylamin. Metylofenidat działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, jednak paradoksalnie wykazuje działanie uspokajające u osób chorych na ADHD. Z powodu swoich odurzających właściwości metylofenidat bywa nadużywany. Palony i wciągany do nosa w dużych dawkach ma działanie euforyczne, zbliżone do amfetaminy, co może przyczyniać się do uzależnienia psychicznego.

