Jesienna chandra

Jesień jest jedną z barwniejszych pór roku, stąd też paradoksalnie nie wiedzieć czemu, akurat wtedy popadamy w ponure nastroje i nie mamy na nic ochoty. Jak twierdzą mądre głowy, jesienne dni nie dostarczają nam już tyle światła, co otrzymywaliśmy go latem. Poza tym niższa temperatura otoczenia i częściej zachmurzone niebo, także zamyka niemało osób w czterech ścianach...

Reklama

Fot. Depositphotos



Spacery na świeżym powietrzu

To najtańsza opcja i najstarszy, skuteczny lek na zniwelowanie ospałości, podniesienie ciśnienia i nastroju. Mamy do dyspozycji szeroki repertuar możliwości – jazda na rowerze, bieganie, sztuki walki, gimnastyka, nornic walking lub klasyczny spacer. Zwiększenie aktywności fizycznej to trening całego ciała, ale i niezły stymulator witalności. Dosyć popularny jest również taniec oraz bliska mu Zumba.

Podczas pracy mięśni, w naszym organizmie wydzielają się przecież, dobrze nam znane hormony szczęścia, które poprawiają nasze samopoczucie i sprawiają, że czujemy radość. Na świeżym powietrzu dodatkowo zyskujemy dotlenienie organizmu oraz jego „naświetlenie” promieniami słonecznymi – co też poprawia nasz nastrój. Warto uprawiać sport regularnie, codziennie, przez minimum pół godziny. Do wspólnej aktywności zachęcajmy także rodzinę i bliskich. Spędzanie czasu razem to świetna okazja do rozmów, okazywania zainteresowania i scalania więzi.

Zumba – połączenie tańca i fitnessu

Dieta bogata w witaminy i minerały

Nasz sposób żywienia wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i stan naszej psychiki, a więc samopoczucie i nastrój. Problemy z koncentracją, drażliwość, osłabienie, melancholia, mogą być wynikiem niedoborów witamin z grupy B (orzechy, podroby, nabiał, nasiona, drożdże, warzywa strączkowe), a także potasu (banany, jabłka, suszone morele, nasiona, pomidory, brokuły), magnezu (zboża, kakao, zielone warzywa, figi, rodzynki, mak) i żelaza (zielone warzywa, czerwone mięso, indyk, wątróbka, żółtka jaj, sardynki, fasola). Dlatego też swoją dietę należy wzbogacić w te substancje, a w razie trudnego do wyeliminowania osłabienia – zgłosić się do lekarza.

Dieta na poprawę nastroju

Wybór odpowiedniej formy relaksu

Odpowiednio długi sen i rodzaj wypoczynku, są warunkiem naszego wydajnego funkcjonowania. Już od dawna wiadomo, że chroniczny brak snu negatywnie odbija się na organizmie, upośledzając jego odporność na infekcje, ale również na stres i związane z nim problemy psychiczne. Zatem trzeba szanować samego siebie i podstawowe potrzeby własnego organizmu, zapewniając sobie minimum siedmiogodzinny, ciągły sen.

Druga sprawa, to forma relaksu i odpoczynku. Tu również zachęcamy do postępowania wedle zasady, że prawidłowy odpoczynek to zajęcie przeciwstawne do wykonywanej pracy. Podążając tym tokiem myślowym, jeżeli nasza praca jest typowo fizyczna – odpoczywamy intelektualnie, a gdy pracujemy umysłowo – odpoczywamy aktywnie. Tak więc w pierwszym przypadku zalecamy czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, udział w zajęciach malowania na szkle, SPA, drzemkę, saunę, gry karciane, wyjście do kina, a w drugim: siłownię, basen, bieganie, spacery, góry, udział w kursie np. gry na perkusji. Dobrze jest również wyrwać się ze swojego środowiska raz na jakiś czas, wyjeżdżając na weekend do innego miasta z atrakcjami turystycznymi, zafundować sobie kilka dni w Pradze Czeskiej, skorzystanie ze źródeł termalnych Słowaków lub Węgrów.

Pieszczoty dla zmysłów

Stymulacja zmysłów to też pewna forma relaksu. Warto mieć na uwadze, że odbiór pewnych bodźców z otoczenia, działa na nas kojąco, odprężająco, ale i aktywizująco. Zatem aby zapobiec jesiennej chandrze, próbujmy sensualistycznie oddziaływać na swoje ciało.



Otaczajmy się kolorami

Kolory wbrew pozorom mogą oddziaływać na nas terapeutycznie, co znalazło zastosowanie w chromo terapii (terapia zajęciowa, w której „narzędziem” są kolory).

Na czas jesieni zadbajmy o jasny i żywy wystrój naszych pomieszczeń. W celach dekoracyjnych używajmy kwitnących kwiatów, doniczkowych i ciętych. Poduszki na sofie ubierzmy w kolorowe poszewki i postarajmy się o barwne akcesoria, jak np. wazony, doniczki, zastawa. Jeżeli drzemie w nas wiele ambicji, to może zdecydujemy się na remont domu, przemeblowanie lub zmianę kolorów ścian?

Pomarańcz i cytryna – kolorowe dodatki do wnętrz

Nawet do codziennego ubioru postarajmy się wybrać jakiś ożywiający go dodatek. Odpędzimy w ten sposób ponurość jesiennej garderoby i monotonne szare odcienie. Mogą to być np. zielona apaszka, pomarańczowy materiałowy kwiat, kolorowa biżuteria, czerwona włóczkowa czapka, wzorzyste rękawiczki, karminowe rajstopy.

Dodatki Solar z jesienno-zimowej kolekcji 2011/2012



Moc aromatów

Pewne zapachy działają na nas aktywizująco. Są to przede wszystkim orzeźwiające cytrusowe wonie pomarańczy, grejpfruta i bergamotki oraz mięty i zielonej herbaty. Inne zaś są dla nas kojące i uspokajające – jak np. lawenda, rumianek, czekolada i wanilia. Zapachy możemy ze sobą łączyć i tworzyć niezapomniane kompozycje zapachowe. W domu do aromaterapii warto wykorzystać olejki eteryczne, kadzidełka, poduszeczki z suszem oraz kosmetyki z wyraźnymi nutami zapachowymi. które szczególnie mogą nam pomóc to pomarańczowy, grejpfrutowy, zielonej herbaty, lawendowy i waniliowy.

Aromaterapia – leczenie zapachami



Muzyka łagodzi obyczaje

Muzyka również odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Dźwięki, które do nas docierają, różnie oddziaływają na nasze samopoczucie. Mogą nas uspokajać lub pobudzać. Wolne, spokojne, płynne melodie, z gitarą i instrumentami klawiszowymi, wprowadzają nas w stan odprężenia, relaksu i uspokojenia. Natomiast żywa nuta z wieloma instrumentami, pobudza zmysły i uaktywnia do działania. Muzyka relaksacyjna również ma swoje zalety – dźwięki instrumentów harmonijnie poprzeplatane odgłosami natury, to świetny sposób na poszarpane nerwy.

Lecz się muzyką



Dobrego smaku nigdy za wiele

Gdy pogoda zniechęca do wyjścia na zewnątrz, a szary krajobraz wpędza nas do kuchni, wykorzystajmy ten zapał, by stworzyć coś wyjątkowego do jedzenia. Odżywianie się, to jedna z naturalnych naszych potrzeb, która także powinna mieć czasem wykwintną oprawę. Podczas słot jesiennych, zachęcamy do wykorzystywania w sowiej kuchni rozgrzewających przypraw, jak np. imbir, cynamon, kardamon, chilli, anyż, pieprz, chrzan i goździki oraz wykorzystania „darów jesieni” - gruszek, śliwek, jabłek, grzybów i wielu innych. Warto też zachęcić przyjaciół do wspólnego pichcenia.

Rozgrzewające i lecznicze dodatki do diety



Jakość dotyku...

Czułość i dotyk bliskiej osoby potrafią rozładować napięcia skumulowane z całego dnia. Wystarczy jedynie odprężająca atmosfera i odrobina dobrych chęci. Wiadomo, że większość ludzi cierpi z powodu „niedoboru dotyku”, dlatego też samotnikom proponujemy zafundowanie sobie masażu relaksującego lub masażu z czekoladą w salonie odnowy biologicznej. Z kolei parom relaks we dwoje, z zastosowaniem masażu Tao i zmysłowej ars moriendi.

Wpływ masażu na organizm człowieka



Reklama

Masaż Tao – relaks we dwoje