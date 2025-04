Chiropraktyka - coś więcej niż masaż

Jest to pewien rodzaj terapii manualnej, której system leczenia jest oparty na założeniu, że podstawą dobrego stanu zdrowia jest swobodny przepływ impulsów nerwowych, mających początek w mózgu i w rdzeniu kręgowym, a następnie rozchodzących się do wszystkich części ciała.

Dokonuje się tu przede wszystkim dogłębnej analizy mechaniki układu ruchu i zaburzeń w nim powstających. Dzięki swej unikalnej technice, potrafi zrównoważyć układ ruchu i zniwelować takie objawy jak bóle głowy i stawów obwodowych, bóle kręgosłupa, nerwobóle oraz wiele innych schorzeń będących wtórnie związanych z czynnościowymi zaburzeniami w narządzie ruchu.

Terapeuci rozpoczynają leczenie od badania kręgosłupa w poszukiwaniu nieprawidłowych połączeń między kręgami, zwanymi podwichnięciami. Po ich zlokalizowaniu dokonują manipulacji kręgami, aby przywrócić prawidłowy przepływ impulsów nerwowych. Chiropraktycy zalecają również wprowadzenie zmian w żywieniu oraz wykonywanie określonych ćwiczeń fizycznych.

Początki chiropraktyki

Leczenie oparte na bezpośrednim dotyku rąk było praktykowane już w czasach starożytnych, a manipulowanie kręgami jest nadal zabiegiem leczniczym stosowanym w wielu kulturach.

Niezależny ruch chiropraktyki powstał w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX w., kiedy to uzdrawiacz ze stanu Iowa; D.D. Palmer zyskał lokalną sławę po wyleczeniu głuchoty podczas manipulowania przesuniętym kręgiem. Jeden z pierwszych pacjentów Palmeta nazwał stosowana przez niego technikę, chiropraktyką, co po grecku oznacza „uzyskiwana za pomocą ręki”

Obecnie chiropraktyka jest wykładana w wielu szkołach na świecie, istnieje zatem wiele jej odmian - od mechanistycznych opartych na bezpośrednim usprawnianiu stawów kręgosłupa i kończyn oraz przywracaniu równowagi mięśniowej, czy też odtwarzaniu prawidłowych napięć nerwów czaszkowych i obwodowych, aż do technik odruchowo oddziałujących na aparat ruchu i cały organizm w celu pobudzenia jego wrodzonej możliwości do samoregulacji.

Specjaliści od leczenia manualnego uzyskują pozwolenie na prowadzenie praktyki w 50 stanach USA, a na terenie tego kraju istnieje 20 ośrodków szkoleniowych, ich absolwenci uzyskują tytuł lekarza chiropraktyki. W Polsce chiropraktyką zajmują się absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, specjaliści rehabilitacji ruchowej.

Zastosowanie

Od rdzenia kręgowego odchodzi 31 par nerwów rdzeniowych, które przechodzą przez otwory w kręgach, kiedy to przejście jest utrudnione, wówczas świadczy to o uciśniętym nerwie. Może się tak zdarzyć w wyniku uderzenia, skurczu mięśnia, przesunięcia dysku, stanu zapalnego.

Chiropraktyka ma zastosowanie w niwelowaniu bólów w mięśniach lub kręgosłupie, umiejscowionych zazwyczaj w okolicach szyi i pleców. Niekiedy ból pojawia się nagle w wyniku urazu, czasem bywa przewlekły, często spowodowany nieprawidłową postawą, siedzącym trybem życia czy nadwagą. Często przyczynę dolegliwości w obrębie mięśni i kości stanowi rodzaj wykonywanej pracy i nieustanny stres.

Wskazania:

bóle krzyża,

dolegliwości stawu biodrowego,

bóle głowy,

bóle klatki piersiowej,

zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa,

migreny,

inne dolegliwości związane z zablokowaniem segmentu ruchowego.

Przeciwwskazania:

Bezwzględne:

stany zapalne kręgosłupa,

choroby nowotworowe;

Względne:

osteoporoza,

złamania,

niewydolność więzadeł,

zaburzenia krążenia,

miażdżyca tętnic,

obecność tętniaków.

Jak wygląda wizyta u chiropraktyka?

Pierwsza wizyta u chiropraktyka zaczyna się od wywiadu, poznania historii choroby, z uwzględnieniem aktualnych jej objawów, przebytych chorób i urazów, jak również stresów, na które chory narażony jest w pracy i poza nią. Następnie wykonuje się badania, które obejmują pomiar ciśnienia tętniczego, badanie ortopedyczne, badanie postawy, zdolności ruchowych kręgosłupa oraz badania radiologiczne.

Podczas drugiej wizyty chiropraktyk przystępuje do leczenia. Chory kładzie się na specjalnie przygotowanym stole, lekarz najpierw energicznie masuje mięśnie, następnie przechodzi do manipulowania kręgosłupem. Niektóre techniki manipulacyjne polegają na wykonywaniu szybkich i gwałtownych ruchów, chory przez pewien czas może doznawać nieprzyjemnych wrażeń. Chiropraktycy mogą posługiwać się urządzeniami elektrycznymi, które wywołują zmęczenie mięśni, a tym samym łagodzą skurcze mięśni. Czasami konieczne jest stosowanie kołnierzy podtrzymujących, szelek lub temblaków. Zabiegi trwają około 45 minut, a liczba spotkań zależy od dolegliwości.

J.Razmus