Jeszcze niedawno cieszyliśmy się ciepłym latem, a już dziś wielu z nas odczuwa dotkliwie spadek temperatury i zmianę pogody. Jesień jest piękną porą roku, ale niestety stajemy się w tym okresie bardzo podatni na infekcje górnych dróg oddechowych.

Bakterie i wirusy przenikając przez błonę

śluzową, atakują w pierwszej kolejności nos, gardło i krtań. Nasz organizm podejmuje walkę z drobnoustrojami poprzez oczyszczanie się - wytwarza dużą ilość śluzu aby razem z nim wydalić bakterie chorobotwórcze - my odczuwamy to w postaci dokuczliwego kataru, mamy tzw. „kluchy w gardle", kichamy, kaszlemy, mamy też podwyższoną temperaturę ciała - wszystko to, jest reakcją obronną naszego organizmu, a nie bezpośrednim działaniem bakterii i wirusów.

Czym różni się grypa od przeziębienia?

Grypę wywołuje wirus - jego działanie jest nagłe i bardzo silne. Wirus ten ma zdolność do zmiany swoich właściwości i wyglądu, można powiedzieć, że wirus powodujący grypę wciąż się modyfikuje - mówimy nawet, że jest inteligentny - przez co skuteczna walka z nim jest bardzo trudna! Działają tak szybko, że odczuwamy to jako „nagłe ścięcie z nóg"! Grypie towarzyszy wysoka gorączka, bóle mięśni, stawów, uczucie ogólnego rozbicia, jesteśmy wówczas niezdolni do pracy i jakiegokolwiek wysiłku. Ból gardła i katar mogą w ogóle nie wystąpić. Niestety po grypie często dochodzi do rozwoju powikłań takich jak: zapalenie płuc lub oskrzeli, zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie ucha środkowego, a do najgroźniejszych powikłań pogrypowych należą: zapalenie opon mózgowych i zapalenie mięśnia sercowego. Pamiętaj - niewyleczona grypa może zagrażać Twojemu życiu!

Przeziębienie natomiast przychodzi stopniowo, a jego przebieg jest łagodny, wywołują je bakterie, które są znacznie prymitywniejszymi organizmami od wirusów. Przeziębieniu zawsze towarzyszy katar, natomiast dolegliwości takie jak bóle mięśni i stawów są znacznie rzadsze lub nie występują wcale, możemy mieć nieco podwyższoną temperaturę ciała. Przeziębienie jest często efektem osłabienia organizmu, dlatego grozi nam kiedy jesteśmy przemęczeni, kiedy zmarzniemy lub zmokniemy.

Grypa i przeziębienie - zapobieganie.

Nie ulega wątpliwości, że lepiej jest zapobiegać wszelkim chorobom i infekcjom, niż je leczyć! Zapobieganie, jest tańsze, ale przede wszystkim chodzi o to, że w ten sposób chronimy organizm przed niebezpiecznymi drobnoustrojami, oraz oszczędzamy mu farmakologicznego leczenia!

Należy pamiętać o:

ubieraniu się adekwatnie do warunków atmosferycznych, oraz do temperatury panującej w pomieszczeniu, w którym pracujemy, mieszkamy itd.

profilaktycznym zażywaniu witaminy C

prawidłowej diecie, bogatej w niezbędne dla zdrowia witaminy i minerały

odpoczynku i odpowiedniej ilości snu, który regeneruje nasze siły

nie przebywaniu bez potrzeby w dużych skupiskach ludzi, gdzie narażeni jesteśmy bardziej na infekcje

corocznym szczepieniu przeciwko grypie

Szczepienie przeciwko grypie.

Ponieważ - jak już wspominaliśmy - wirus grypy jest zdolny do szybkiego przeobrażania się, co roku Światowa Organizacja Zdrowia zaleca firmom farmaceutycznym opracowanie nowej wersji szczepionki. Właśnie dlatego, aby zachować odporność należy szczepić się przeciwko grypie co roku, najlepiej w miesiącach: wrzesień, październik. Wokół tematu „szczepienie przeciwko grypie" rozbrzmiewa wiele dyskusji, jedni są temu przeciwni, inni zachęcają do szczepień, my przychylamy się do zwolenników tej metody zapobiegania grypie. Pamiętajmy, że szczepimy się w momencie kiedy jesteśmy zdrowi, każde szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim, które wykluczy ewentualne, ukryte infekcje czy osłabienie organizmu. Jeżeli lekarz nie stwierdzi żadnych przeciwwskazań możemy poddać się szczepieniu.

W Polsce Ministerstwo Zdrowia dopuszcza do użytku szczepionki typu SPLIT i SUB-UNIT. Dostępne na naszym rynku są szczepionki takie jak:

Begrivac firmy Chiron Behring GmbH & Co



Vaxigrip firmy Pasteur Merieux

Fluarix firmy SmithKline Beecham

Fluvirin firmy Medeva Pharma Ltd

Isifluzonale S.U. firmy I.S.I.S.p.A

Influvac firmy Solvay Duphar B.V.

Szczególnie powinni się zaszczepić:

ludzie przewlekle chorzy

ludzie z obniżoną odpornością

ludzie starsi

ludzie, których praca wymaga kontaktu z dużą liczbą osób: pracownicy służby zdrowia, nauczyciele, handlowcy, urzędnicy, kierowcy komunikacji publicznej

ludzie pracujący w niekorzystnych warunkach, takich jak: przeciągi, zmiany temperatury otoczenia

Wszelkie nasze wątpliwości dotyczące szczepienia oraz ewentualnych powikłań, powinien wyjaśnić lekarz, są to bowiem często kwestie bardzo indywidualne. Dane statystyczne mówią, że u kilkunastu procent osób, które poddają się szczepieniu, mogą wystąpić objawy poszczepienne miejscowe lub/i ogólne, które mogą utrzymywać się przez 1 - 2 dni. Miejscowe to obrzęk i pobolewanie okolicy wkłucia, a ogólne to przejściowe pogorszenie samopoczucia i nieznaczny wzrost temperatury ciała.

