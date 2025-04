Jesienne odczulanie

Przełom września i października to bardzo dobry czas na rozpoczęcie odczulania, szczególnie u osób cierpiących na pyłkowinę przez alergeny drzew pylących w okresie przedwiośnia (jak olcha i leszczyna) i wczesnej wiosny.

Reklama

To skuteczna metoda eliminacji objawów alergii i wzmocnienia układu odpornościowego, co ważne – efekty immunoterapii są znacznie dłuższe niż czas leczenia i wspomagają organizm nawet przez kilkanaście lat. Odczulanie jest skuteczniejszą metodą od farmakoterapii – i coraz bardziej przyjazną dzieciom, gdyż popularyzuje się szybko immunoterapia podjęzykowa (krople, tabletki). Coraz częściej stosuje się też odczulanie w formie sprayu do nosa.

Alergicy cierpiący np. na alergiczne nieżyty nosa, zatok czy spojówek mogą, dzięki odczulaniu, zapobiec rozwojowi nieuleczalnej astmy, szczególnie skutecznie, gdy leczenie wspomagają działaniami profilaktycznymi z użyciem środkow do prania, dezynfekcji, higieny i dermokosmetyków.

Fot. Depositphotos



Przy ukąszeniach na jad owadów



Immunoterapię swoistą zaleca się przede wszystkim osobom narażonym na chorobę zawodową - pszczelarzom i ich rodzinom, chorym z mastocytozę, wszystkim alergikom mającym podwyższone ryzyko gwałtownej reakcji anafilaktycznej oraz astmatykom z zaawansowaną postacią astmy.

Przeciwwskazania do odczulania



Ta skuteczna metoda nie jest dostępna dla wszystkich – nie stosuje się immunoterapii u dzieci poniżej 5 roku życia, ale w niektórych przypadkach lekarze zezwalają na wykonanie u 2-letnich dzieci; astmatyków, u kobiet w ciąży lub starających się o zajście w ciążę, osób z nowotworami i po leczeniu raka, z poważnymi schorzeniami serca, przewodu pokarmowego, wymagającymi stałego leczenia, z bielactwem, zapaleniem stawów, schorzeniami tarczycy czy toczniem.

W przypadku wielu alergików problemem jest niecierpliwość i brak dyscypliny w doprowadzeniu procesu odczulania do końca. Nie można zapominać czy przekładać terminów szczepień, bo wówczas całe odczulanie jest nieskuteczne. Polacy na ogół poddają się konwencjonalnemu leczeniu farmaceutykami, często nie wiedzą dokładnie, co wywołuje u nich objawy alergiczne i czy na pewno to alergia czy np. nietolerancja pokarmowa.

Odczulania nie zaleca się osobom mającym dolegliwości krótkotrwałe, niewymagające stosowania leków oraz tym, którym wystarcza unikanie alergenu.

Efekty immunoterapii



Nie daje ona szybkich spektakularnych efektów, trzeba być systematycznym przez nawet 5 lat. Niestety nie zawsze alergicy są dobrze zdiagnozowani, co powoduje, że odczulanie nie jest skuteczne. Za to metoda jest bezpieczna, a u tych osób, u których alergia jest właściwie zdiagnozowana – leczenie jest skuteczne w 65-90 proc. (w zależności od tego, na jakie alergeny ma się uczulenie). Najskuteczniejsze jest przy alergii na roztocza i pyłki – ok. 80%, najmniej przy uczuleniu na grzyby i sierść zwierząt – ok. 50 %.

Specjaliści od lat starają się obniżyć wiek dzieci przyjmowanych na immunoterapię, w niektórych przypadkach stosuje się ją już po 3,5 roku życia, dlatego, że alergia najgroźniejsza jest u najmłodszych i właśnie w tym wieku można zablokować rozwój kolejnych form alergicznych w organizmie – od form alergii wziewnej czy na jad owadów przez nieżyty do astmy.

Czy jest to bezpieczne?



W przeciwieństwie do tabletek zwalczających objawy alergii, które często powodują senność i spadek refleksu, immunoterapia nie pogarsza samopoczucia i nie wywołuje innych dolegliwości. Co ważne – obecnie stężenie alergenów jest nieporównywalnie wyższe niż dekadę czy dwie temu, co przekłada się na wyższą skuteczność leczenia.

Optymalne okresy szczepień



wrzesień-październik - przy alergii na pylenie olchy i leszczyny;

listopad - przy alergii na brzozę, topolę, buk i jesion;

listopad-grudzień - przy alergii na trawy, wierzbę, dąb, sosnę, byliny i zioła, akcję, wiąz, cis, pylenie zbóż;

grudzień-styczeń - przy alergii na jad owadów i na pleśnie;

całorocznie - na zwierzęta;

latem - na roztocza.

Pierwsze efekty immunoterapii powinny być widoczne już po 12 miesiącach, ale należy kontynuować leczenie jeszcze przez ok. 2-3 lata, wedle zaleceń lekarza prowadzącego, do ostatniej dawki. Układ odpornościowy musi nauczyć się reagować poprawnie i w pełni "akceptować" dany pyłek czy inny potencjalny alergen, by już nigdy więcej nie stanowił zagrożenia dla organizmu.

Jak wspomóc leczenie?



W okresie jesieni warto dbać o odporność i minimalizowanie alergenów w swoim otoczeniu. Pomocne są w tym środki grzybo- i pleśniobójcze oraz w pełni naturalne aerozole roztoczobójcze, rozprawiający się także z gronkowicem złocistym, bakteriami e-coli i świerzbem. Aerozol jest najnowszym osiągnięciem biotechnologii w higienie, bazującym na kompozycji żywych kultur probiotycznych bakterii. Jedno spryskanie wystarcza na pół roku i eliminuje rozwój roztoczy, poprawiając powietrze, którym oddychamy, wspomagając leczenie astmy i alergicznych nieżytów.

Reklama

Źródło: Materiały prasowe Alergik.info