Alergia towarzyszy milionom ludzi na całym świecie, a ich liczba rośnie z roku na rok. Oto 10 najważniejszych zasad postępowania dla osób z alergią na pyłki roślin.

Sprawdzaj komunikaty o tym, które gatunki pylą w danym momencie



Ważnym krokiem do radzenia sobie z uczuleniem na pyłki jest przede wszystkim szukanie informacji o pyleniu (sprawdź: kalendarz pylenia 2021). Warto też korzystać z aplikacji dla alergików. Jeśli stężenie pyłków jest wysokie, ogranicz do minimum przebywanie na zewnątrz.

Starannie zamykaj drzwi i okna. Zawieś przy nich wilgotne, gęsto tkane firanki, które zatrzymają znaczną część pyłków. Jeśli musisz wyjść, jak najszybciej po powrocie do domu zdejmij ubranie (najlepiej byłoby je uprać), weź prysznic i umyj włosy.

Płucz nos specjalnymi preparatami

Kilka razy dziennie, zawsze po wyjściu na zewnątrz płucz nos preparatem na bazie soli fizjologicznej lub soli morskiej. Oczyścisz w ten sposób śluzówki z osiadłych na nich pyłków, złagodzisz obrzęk i inne dolegliwości związane z katarem siennym.

Nawilżaj śluzówki oczu



Płucz solą fizjologiczną także spojówki oczu – wpuść 1-2 krople do kącika oka od strony nosa. Najlepiej używaj preparatów jałowych, w małych jednorazowych opakowaniach, które zużywa się w ciągu jednego dnia. Nie przemywaj oczu herbatą czy rumiankiem, bo mogą one dodatkowo podrażnić spojówki (można też być uczulonym na rumianek).

Zaplanuj "antyalergiczny" ogród



W ogrodzie posadź rośliny bezpieczne dla alergików. Do takich roślin należą np. cis lub wierzba. Mniej szkodliwe są także te drzewa i krzewy, które produkują ciężkie, „woskowe” pyłki: jabłonie i inne drzewa owocowe, a ponadto azalie, ostrokrzew, lagerstremia, magnolia. Możesz też wybrać berberys, spireę, bukszpan, budleję, hortensję, kalinę i wajgelę. Nie sadź blisko domu brzóz, akacji, cyprysów, olch, jałowców, ligustru, klonów, czarnego bzu, jesionów. To gatunki wysokiego ryzyka dla uczuleniowców.

Unikaj sportu na świeżym powietrzu

W okresie pylenia treningi wykonuj raczej w pomieszczeniu, np. na sali gimnastycznej, lub wybierz taki sport, który nie naraża na kontakt z pyłkami – np. tenis na korcie ze sztuczną nawierzchnią czy pływanie zamiast joggingu.

Usuń z mieszkania fikusy



W soku, który wypływa z liści fikusów i złamanych gałązek, znajduje się lateks. Może uczulać, jeśli dostanie się na skórę. Może też powodować reakcje organizmu, gdy wyschnie, bo jego cząsteczki zaczynają unosić się w powietrzu.

Zrób generalne porządki

Posprzątaj dokładnie cały dom po okresie pylenia brzozy (to drzewo kwitnie od kwietnia do połowy maja). Pyłek brzozy może osadzać się w kurzu domowym i stanowić źródło alergii jeszcze przez długi czas. Zwykle jego największe stężenie obserwuje się ok. 3 tygodnie po okresie pylenia, dlatego warto temu zapobiec, wycierając na mokro wszystkie meble i podłogi. Możesz też zainstalować w domu oczyszczacz powietrza, koniecznie z filtrem przeciwpyłkowym (typu HEPA), może być także z jonizatorem.

Zażywaj odpowiednie leki



Jeśli masz katar sienny, stosuj leki na alergię. Mogą to być dostępne bez recepty leki przeciwhistaminowe, a jeśli wyciek z nosa jest obfity lub dołączają się inne problemy (zapalenie spojówek, wysypka), udaj się do lekarza. Leczenie kataru siennego zapobiega wystąpieniu w przyszłości poważnej choroby dróg oddechowych - astmy.

Bierz częste prysznice



Tuż po powrocie do domu weź prysznic i umyj włosy. W ten sposób zmyjesz z ciała wszelkie pyłki, które na nim osiadły. Zmień też ubranie na „domowe”.

Uważaj na to, co jesz

Unikaj pokarmów reagujących krzyżowo z pyłkami roślin. U osób uczulonych na pyłek brzozy mogą występować objawy reakcji alergicznej po spożyciu selera, marchwi, jabłek, kiwi i wiśni. Ci, którzy mają alergię na pyłki traw, mogą poczuć się gorzej po zjedzeniu melona, arbuza, pomidora, ziemniaków, pomarańczy, orzechów ziemnych i mąki (żytniej i pszennej). Alergia na pyłek bylicy nasila się po spożyciu selera lub marchewki a na pyłek leszczyny - orzechów laskowych.

Uwaga na zespół anafilaksji jamy ustnej! Jeśli po zjedzeniu jakiegoś produktu błona śluzowa jamy ustnej, warg i dziąseł zaczyna swędzieć, drętwieć i puchnąć, poszukaj pomocy medycznej. Natychmiast wezwij pogotowie, jeśli czujesz narastające duszności.

Na podstawie artykułu Mai Pawlak z Vity

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.04.2014.

