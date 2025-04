Alergia pokarmowa – objawy, testy na alergię i nietolerancję pokarmową, zapobieganie

Alergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna organizmu po zjedzeniu pokarmu. Alergeny uczulające osoby dorosłe to najczęściej orzechy, przyprawy, zboża, cytrusy i pomidory, zaś uczulające dzieci to głównie - mleko krowie i jaja. Reakcja alergiczna może zagrażać zdrowiu i życiu, dlatego alergię pokarmową należy leczyć.