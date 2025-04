Alergia na pleśnie i grzyby to rodzaj alergii sezonowej, która trwa do późnej jesieni. Nawet zimą mogą pojawić się objawy tej alergii, kiedy nie wietrzymy często domów i panuje w nich wilgoć (tzw. kondensacja pary wodnej) oraz ciepło. Objawy uczulenia pojawiają się zwykle po wdychaniu zarodników grzybów, a także przy bezpośrednim kontakcie z nimi np. podczas sprzątania.

Pleśnie występują niemal wszędzie gdzie jest wilgotno i ciepło. Uwielbiają nasze piwnice, łazienki, poddasza. Nierzadko też rosną w kątach pokojów, przy suficie. Są też zmorą na drewnianych oknach i drzwiach. Ponadto grzyby występują w glebie, ściółce leśnej i na spadających jesienią liściach. Całe ich mnóstwo jest wtedy w parkach, sadach i na polanach.

Zarodniki pleśni podczas wdechu przez nos wnikają w błonę śluzową nosa. Tym samym powodują jej obrzęk i objawy alergii (wodnisty katar, świąd nosa, zatkanie nosa, pieczenie i świąd oczu, drapanie w gardle, podwyższenie temperatury). Ponadto, z uwagi na maleńkie rozmiary szybko i łatwo przedostają się drogami oddechowymi do płuc, gdzie również dochodzi do reakcji uczuleniowej. Polega ona na wydzielaniu dużej ilości lepkiego i gęstego śluzu, który utrudnia oddychanie i pobudza do kaszlu. Oddech wtedy jest świszczący, słychać jakby coś furczało w klatce piersiowej. Może też dojść do obrzęku oskrzeli i rozwinięcia się astmy oskrzelowej. Rzadziej pojawiają się reakcje skórne w formie pokrzywki.

Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia alergii na pleśnie?

Alergia na pleśnie zwykle ujawnia się pod koniec lata, podczas jesieni i zimy. Latem i jesienią częstość reakcji wzrasta, wtedy gdy opadają z drzew owoce i liście, a także podczas sianokosów i wykopków. Wczesną jesienią, gdy są pierwsze przymrozki, dochodzi do uwalniania się zarodników grzybów z gleby. Zimą zaś pleśnie bytują w domach.

Do wdychania zarodników pleśni dochodzi podczas prac rolniczych, w ogrodzie, zbierania grzybów w lesie, a także porządkowania starych, zatęchłych pomieszczeń, stajni i ptaszarni np. gołębników.

Grzyby i pleśnie możemy spotkać w:

lasach, parkach, ogrodach, polach uprawnych, polanach, sadach,

wilgotnych domach, stodołach, stajniach, chlewach, kurnikach, gołębnikach, szklarniach,

roślinach doniczkowych, także tych w naszych domach (białawy nalot na ziemi do kwiatów),

piwnicach, poddaszach, cieplarniach, składzikach, łazienkach, WC,

antykwariatach, bibliotekach, muzeach, skansenach,

nieprawidłowo ogrzewanych domach, drewnianych domach, spróchniałych elementach konstrukcji domów,

w zalanych podczas powodzi domach i w okresie po niej,

niewietrzonych pomieszczeniach,

schroniskach, domach letniskowych, samochodach (klimatyzacja i ogrzewanie).

Jak zapobiegać alergii na pleśnie?

Aby nie dopuścić do objawów alergii na pleśnie, trzeba niwelować ich źródła. Z domów likwidujemy przedmioty, mogące stać się łupem pleśni, a więc drewniane wykończenia, boazerie, gazety, książki, zawilgłe tkaniny, rośliny doniczkowe.

Ściany, kafelki, fugi, uszczelki lodówek i inne elementy zanieczyszczone pleśnią czyścimy specjalnymi preparatami i wietrzymy te pomieszczenia, w których się znajdują. Dbamy by w pokojach, łazience i kuchni panowało w miarę suche powietrze, jednak bez przesady. Starczy kilka razy dziennie przewietrzyć mieszkanie czy dom, a także szafy z ubraniami i książkami.

Jeśli będzie taka potrzeba warto zainstalować w domu klimatyzację i odwilżacze powietrza. Należy jednak pamiętać o tym, by i te systematycznie odgrzybiać. Podczas czyszczenia pomieszczeń i odgrzybiania, trzeba stosować rękawiczki ochronne i maseczki na twarz.