Myślą przewodnią projektu jest cytat: „Kobieta jest arcydziełem wszechświata” (G.E.Lessing) przyświecający głównej koncepcji spotkań, jakim jest umożliwienie zaproszonym uczestniczkom zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi stworzonymi z myślą o kobietach i mającymi ich wesprzeć w zmaganiu się z codziennością. Tematy, które są poruszane przez prelegentów i przedstawicieli partnerów spotkań związane są zarówno z nauką i technologią, informatyką, motoryzacją, zdrowiem, ale także nawiązują do bardziej lifestylowych dziedzin życia jak uroda, relaks, seks, turystyka, styl i design. Jednakze dyskusja z wysokiej klasy specjalistami kryje w sobie także nadrzędny cel projektu czyli obalanie funkcjonujących mitów, z jakimi każdy ma do czynienia na każdym kroku.

W tym roku do organizacji wydarzenia zaproszono prestiżowe Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris, a clou spotkania była prezentacja osiągnięć Centrum oraz przedstawienie tajemnic kosmetyków XXI wieku. Centrum Dr Irena Eris, jako jedyne w branży kosmetycznej, prowadzi i wdraża innowacyjne w skali międzynarodowej, autorskie programy badawcze.



Całość poprowadziła dziennikarka Olga Kozierowska, autorka i redaktor programu „Sukces Pisany Szminką”. Spotkanie, niczym sztuka teatralna, podzielone było na poszczególne akty - panele tematyczne - dotyczące zdrowia, technologii oraz włoskich inspiracji.

Jednakże przed oficjalną częścią, zaproszonym paniom zaproponowano uczestnictwo w prologu czyli w ciekawym warsztacie Pracowni Gier Szkoleniowych pt. : „Kobieta w negocjacjach”. Doświadczony mediator, Pan Witold Rychłowski, pobudził uczestniczki do działań, przedstawiając postawy umożliwiające osiąganie celów. Przecież kobiety są zupełnie inaczej postrzegane w tym obszarze przez mężczyzn i przez same kobiety…



Bogatsze o nowe doświadczenie, panie udały się na pierwszy akt spotkania zatytułowany „Zdrowie, produkt luksusowy…” Była to doskonała okazja, aby porozmawiać z ekspertami prywatnego Szpitala Medicover, Mecenasa spotkania. Placówka ta, otwarta w 2009 roku, oferuje kobietom pełno profilową opiekę w każdym stadium ich życia, począwszy od pełnej diagnostyki zdrowia nastolatki, aż po okres kobiety dojrzalej, co potwierdził w swoich wypowiedziach prof. dr hab. n. med. Tomasz Niemiec, który w zeszłym roku otrzymał prestiżową nagrodę Św. Kamila (przyznawanym za wyjątkową troskę nad pacjentem). Pan Loic Fretard, dyrektor zarządzający szpitala, zwrócił uwagę na nowoczesny sprzęt, którym placówka dysponuje oraz możliwość kompleksowego, holistycznego, leczenia wszelkich problemów zdrowotnych. Zdaje się, że jednak sen o szpitalu XIX wieku, w którym pacjent nie czuje się jak piąte koło u wozu, stał się całkiem realny. Pozostaje tylko dalej marzyć, aby taki standard i jakość usług była kiedyś powszechnie dostępna.



Prawdziwe emocje wzbudziło spotkanie z dr Janem Dethloffem, założycielem kliniki stomatologicznej Dental Excellence. Wiadomo, że zęby to jednak temat drażliwy i często odkładany na później. Tymczasem okazało się, że skutkiem źle założonej i wyrównanej plomby, mogą być zaburzenia zwarcia prowadzące do uporczywej migreny i problemów ze słuchem. Szmer niedowierzania przebiegł przez salę, gdy pan doktor uświadomił zebranym, iż przy prawidłowym myciu zębów, po ostatnim płukaniu, należy jeszcze raz nałożyc pastę, wyszorować nią zęby i tylko wypluć nadmiar. Choć przecież niejedna z Pań pamięta szkolne lekcje z wiewiórką : „i na koniec, wypłukać!”. Ponadto na przykładzie kilku powszechnych problemów stomatologicznych, przedstawiono również działanie innowacyjnych urządzeń do dezynfekcji, laserodiagnostyki, mikroskopów do leczeń kanałowych i wiele innych. Klinika ta jest niewątpliwie jedną z czołowych w Polsce, która korzysta z najnowocześniejszych technologii dostępnych na świecie.

Na zakończenie pierwszego aktu, głos zabrała Pani Renata Dębowska, Szef Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris, która przedstawiła niezwykle cenne informacje o technologiach stosowanych w recepturach współczesnych kosmetyków, zróżnicowanych w zależności od potrzeb cery. Bo przecież odpowiednio dobrane kosmetyki są kluczowe dla prawidłowej pielęgnacji urody i wspomagają walkę z czasem. Jednakże marka Dr Irena Eris to także nowatorskie podejście umożliwiające zachowanie pięknego wyglądu, stąd też nacisk na ochronę telomerów, mitochondrialną energię czy wykorzystanie sirtuinów (peptydów głodu), dzięki którym komórki w naturalny sposób regenerują się. Pani Dębowska zwróciła uwagę na fakt, iż konieczne jest podniesienie samoświadomości kobiet jeśli chodzi o wybór kosmetyków, których zadaniem jest kompleksowe działanie. Warto zatem sięgać po rzetelną informację u źródła czyli u producentów, a nie zawierzać tylko reklamie czy opinii przyjaciółki. Każda z kobiet ma inną cerę, inne geny, i dobór odpowiedniego kosmetyku powinien być skonsultowany ze specjalistą.

Te same wnioski mają zastosowanie również, gdy chodzi o uważane tradycyjnie za męskie dziedziny jak motoryzacja i telekomunikacja. Personalizacja potrzeb dotyczy każdego człowieka. Dlatego też jako gospodarzy drugiego aktu spotkania pt. „Piękno innowacyjnych rozwiązań….” zaproszono przedstawicieli dwóch czołowych firm z wymienionych branż : Nokia i Mercedes-Benz.

Tytułując swą prezentację : „Technologia jest kobietą” , Pani Agnieszka Chudek rzuciła wyzwanie zebranym paniom i przekonała, że nasz telefon również może być dobrą przyjaciółą w ciągu całego dnia. I nie chodzi tu o kształt czy kolor. Kobiece telefony wyposażone są m.in. w aplikacje mogące ułatwić nam poruszanie się w terenie, dobór rozmiarów podczas zakupów, naukę jezyków obcych gdy stoimy w korkach, kontrolę rozkładu zajęć. Nie mówiąc już o dostępie do poczty mailowej czy też internetu. Nowoczesne telefony to także bardziej wytrzymała bateria, ekran dotykowy, większa pamięć. Można odnieść wrażenie, że dzisiejsze telefony, tak jak kobiety, są doskonale dostosowane do podzielności uwagi!

Tymczasem po wyprawie w stronę futurystycznych rozwiązań telekomunikacyjnych, uczestniczki, dzięki Pani dr Ewie Łabno-Fałęckiej, bez ostrego zakrętu, odbyły sentymentalną podróż w przeszłość marki od zawsze związanej z kobietami. Tym samym nadarzyła się okazja do prześledzenia początków powstania marki i poznania konstruktorów, których wysiłki doprowadziły do tego, iż zwycięzcą wyścigu samochodowego „Nice Days” w marcu 1901 został samochód nazwany na część córki entuzjasty motoryzacji i pasjonata, konsula autriacko-węgierskiego w Monaco – oczywiście Mercedes. Ciekawostką była informacja, iż pierwszym człowiekiem, który samodzielnie pokonał automobilem dystans 60 mil była kobieta czyli Bertha, żona Karla Benz (w 1888 r) ! Uwaga Pań skupiła się szczególnie na samochodzie, reklamowanym sloganem : „Nawet czas go nie wyprzedzi”, czyli Mercedesie SL 300, który wrócił w zupełnie nowej wersji SLS AMG z otwieranymi do góry drzwiami. Samochodem tym jeżdzili Sophia Loren, Zsa Zsa Gabor, Pablo Picasso i Frank Sinatra…. Piękny, kultowy sportowy luksus i …. bardzo współczesny…. Póki co, uczestniczki mogły przyjrzeć się i wypróbować jazdy wyjątkowym i komfortowym off roader’em GLK wystawionym przed pałacykiem siedzibą Centrum Naukowo – Badawczego Dr Irena Eris.

Po tak dużej dawce cennych w bogate treści informacji, konieczne było spełnienie także bardziej przyziemnych marzeń Gości czyli posilenie ciała. Lunch został przygotowany przez restaurację Stara Chata, a menu było kwintesencją specjałów we włoskim stylu, płynnie w ten sposób wprowadzającym do trzeciego aktu spotkania : „Zabierz mnie do Włoch….” . Podczas tego wybornego interludium, panie mogły spróbować m.in. rożnego rodzaju makaronów z dodatkami.

Nieodłącznym elementem kończącym posiłki we Włoszech jest ciemne espresso … w tym względzie swój kunszt zaserwował Jacek Kotula, barista z Lamborghini Caffe, zdradzając paniom tajniki przyrządzania dobrej małej czarnej, a także ucząc malowania mlekiem na kawie. Ale jak wiadomo nie wszyscy są amatorami kawy, dlatego też firma Dilmah proponowała chętnym łyk esencjonalnej herbaty.



Ostatnia część spotkania była bardzo swobodną i niezobowiązującą dyskusją wokół wszystkiego co dotyczyło stylu i dizajnu włoskiego. Dlaczego akurat nasz wybór padł na słoneczną Italię ? Po pierwsze dlatego, że jest to jeden z chętnie wybieranych i najciekawszych kierunków turystycznych Polaków, co potwierdziły Panie z biura podróży Special Trips, Joanna Jasińska i Jola Rutkowska. Warto jednak zboczyć z tradycyjnych szlaków i wybrać się na przykład na zwiedzanie Sycylii i jej wspaniałych pól golfowych, korzystając z ekskluzywnych ofert, na której po tej wyjątkowo nieprzyjaznej zimie każda z nas zasłużyła. Drugi powodem decyzji o zainteresowaniu się naszym dalekim południowym sąsiadem, był fakt, iż istnieje silna więź pomiędzy naszymi krajami oparta na podobnym hedonistycznym podejściu do życia i jak to podkreśliła pani Zofia Kostruska, właścicielka sklepu Faggio z włoskimi kuchniami, na sentymencie do tradycyjnych wartości. Według niej styl włoski inspirowany jest w takim samym stopniu szacunkiem do solidnego ponadczasowego luksusu, co dążeniem do zastosowania nowych form. Jest to styl, który nawet w minimalistycznej formule pozostaje ciepły. Pan Krzysztof Szulejewski, przedstawiciel marki Lamborghini Caffe, potwierdził, iż właśnie takie cechy jak pomysłowość, pasja, elegancja i odwaga są siła stylu „made in Italy”, który doskonale obrazuje marka Tonino Lamborghini. Każdy produkt jest przemyślany, tworzony z duchem czasu, pobudza do działania. Kolekcje przeznaczone są dla kobiet i mężczyzn z charakterem. Taki właśnie jest styl włoski…. ma silny charakter tak jak włoskie espresso….

Na podsumowanie trzeciego aktu i całej sztuki „Kobiece Pasje” niech posłuży cytat zdania wygłoszonego przez Tonino Lamborghini: "...Styl, jest jak piękna kobieta; musi być sexy, nieskomplikowany i intuicyjny. Nie należy go rozumieć ani interpretować, jego przesłanie jest jasne i zmysłowe..."

To niezwykłe popołudnie zakończyło się rozdaniem atrakcyjnych nagród ufundowanych firmy : Dr Irena Eris, Nokia, Mercedes-Benz, Radio Kolor, Lamborghini Caffe, Dilmah, Faggio, Amelia, Wydawnictwo Jaguar.

Każda z Pań otrzymała także torby z upominkami, w których znalazły się czasopisma od Patronów Medialnych, zaproszenia na specjalnie zorganizowane dla uczestniczek Dnia dla Kobiet, dni otwarte przekazane nam przez Szpital Medicover, zaproszenia na bezpłatne konsultacje do kliniki Dental Excellence o wartości 250 pln, karnety do fitness klubu Holmes Place, torby z upominkami od firmy Mercedes-Benz, a wśród nich niezwykła książka „Mercedes a sprawa polska” i oczywiście : zestawy kosmetyków przekazane Paniom przez firmę Dr Irena Eris.