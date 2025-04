Krzem - pierwiastek niezbędny dla organizmu

Niewiele się słyszy o tym pierwiastku i rzadko się o nim wspomina, jeśli chodzi o właściwości zdrowotne. Okazuje się, że krzem jest jednym z minerałów najczęściej występującym w przyrodzie i może odgrywać dużą rolę w kształtowaniu naszego zdrowia…

Co to jest krzem i gdzie się znajduje?



Krzem to pierwiastek o symbolu Si. Jako minerał nie jest zbyt łatwo przyswajalny przez nasz organizm i jest nierozpuszczalny w wodzie. Pierwiastek ten, istnieje również w postaci płynnej w roślinach. Jest to kwas ortokrzemowy, z którego rośliny wytwarzają krzem na potrzeby własne. Krzem nie jest pierwiastkiem trwałym i szybko się utlenia, stając się bezwartościowym. W organizmie człowieka pierwiastek ten występuje w tkance łącznej, a więc w ściegach, więzadłach, torebkach stawowych, chrząstkach, kościach, mięśniach, tkance tłuszczowej,

skórze, krwi i limfie oraz narządach wewnętrznych organizmu (np. wątroba, trzustka, śledziona, serce, tarczyca).

Gdzie szukać krzemu?



Pierwiastek ten możemy znaleźć w wielu roślinach, które są uznawane za zioła. Zaliczamy

do nich skrzyp polny, dziewannę, kozieradkę, płucnicę islandzką, pokrzywę, podbiał, rdest,

przywrotnik, turzyce, poziewnik i przytulie. Z ziół tych przygotowuje się odwary.

Wykonanie odwaru polega na zalaniu wybranej ilości ziela letnią wodą i podgrzewaniu go na małym ogniu przez kwadrans, do pół godziny pod przykryciem. Jednak w przypadku otrzymania odwaru z krzemem, czas ten skracamy do 10 minut. Następnie się go studzi i cedzi, po czym spożywa. Warto wiedzieć, że do wykonywania odwarów nie wolno używać aluminiowych naczyń, ponieważ obniżają ilość krzemu w ziołach i produktach spożywczych.

Do źródeł krzemu zaliczamy jeszcze w ryby morskie i owoce morza oraz wodorosty i algi morskie. Ponadto, pierwiastek ten występuje w wodach mineralnych o właściwościach leczniczych np. Klementynka i w przygotowanej samodzielnie wodzie krzemowej. Można ją wykonać zalewając odłamki czarnego krzemienia wodą mineralną lub stosować filtry do wody zawierające czarny krzemień.

Jakie jest zapotrzebowanie na krzem?



Dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek mieści się w przedziale od 25 do 50mg. Większość społeczeństwa, a nawet jego całość zmaga się z niedoborem krzemu.

Czym może objawiać się niedobór krzemu?



Niedobór krzemu może się manifestować kruchymi naczyniami krwionośnymi, powstawaniem pajączków i zaczerwienień na skórze, żylaków, hemoroidów, zmianami miażdżycowymi, a także problemami z kośćcem (złamania, osteoporoza, kruchość kości). Brak podaży krzemu skutkuje obniżeniem samopoczucia, osłabieniem odporności, przyspieszeniem starzenia się organizmu, a także zwiększeniem ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. Charakterystyczne są też problemy skórne, trudno gojące się rany, wypryski, trądzik młodzieńczy, dorosłych i różowaty.

Niedobór krzemu może być spowodowany błędami dietetycznymi obejmującymi nadmierną podaż produktów bogatych w witaminy B2, B5 i B6, chrom, potas, magnez i tłuszcze nasycone. Przewlekły stres, zmęczenie, intensywne prace fizyczne oraz okres rozwoju, też wpływają na obniżenie się poziomu tego pierwiastka.

Co daje nam krzem?



Właściwa podaż krzemu pozwoli nam zapobiec wyżej wymienionym stanom. Warto jeszcze

wiedzieć, że pierwiastek ten odgrywa dużą rolę w zapobieganiu stanów zapalnych w jamie

ustnej i dziąseł, próchnicy, tworzeniu się kamieni w nerkach i pęcherzyku żółciowym. Ponadto uszczelnia naczynia krwionośne, zapobiega podskórnym wylewom krwi, obfitym krwawieniom miesiączkowym i bolesnym miesiączkom oraz plamieniom. Krzem wpływa na poprawę elastyczności i jędrności skóry, warunkuje piękne i lśniące włosy, a także wspomaga wzrok.