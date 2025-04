Kwestia poranka

Poranne wstawanie powinno być dla nas małym, acz znaczącym ceremoniałem.

Ten pierwszy kwadrans po przebudzeniu wpłynie na nasz humor przez cały dzień...

Czego należy unikać:

Gwałtownej zmiany pozycji leżącej na pionową. Serce nie ma czasu by zaadaptować się do nowej "dynamiki krwi" i znajdziesz się nagle w przejściowym stanie podciśnienia. Jeśli stan twojego serca, naczyń krwionośnych itd. nie jest idealny, możesz ulegać mdłościom, zawrotom głowy, a nawet omdleniom. Niezależnie od godziny, o której się wstaje, należy najpierw usiąść na brzegu łóżka na dwie, trzy minuty i spuścić nogi na ziemię.

Wstawanie lewą nogą. Nie z powodu przesądu, ale dlatego, że niesymetryczny i gwałtowny ruch (także prawą nogą) może wywołać lumbago, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu silne zgięcie ciała, nieprzygotowanego i jeszcze zdrętwiałego ze snu. Szukasz pantofli, które "uciekły" pod łóżko i po prostu blokujesz jeden z kręgów. W przypadkach ostrych nie możesz się wyprostować, tak silny odczuwasz ból. Wieczorem przygotuj kapcie obok łóżka, odwrócone w dobrą stronę, tam gdzie postawisz nogi.

Natychmiastowego wykonywania gimnastyki porannej. Jeszcze jeden stres poranny. Nie można zaraz po przebudzeniu wykonywać forsownych ćwiczeń. Najpierw trzeba przyzwyczaić ciało do pozycji pionowej, następnie przez proste ruchy przyzwyczaić organizm do nowej sytuacji. Nie wkładaj natychmiast rajstop czy spodni, a jeżeli już się bardzo spieszysz, rób to na siedząco. Najlepszą gimnastyką poranną będzie spacer półgodzinny do pracy, a gimnastykę wykonaj przed kolacją.

Oddychania przy otwartym oknie, zwłaszcza w zimie. Powietrze jest jak czerwone wino, powinno mieć temperaturę pokojową. Nagłe wdychanie mroźnego czy chłodnego powietrza tuż po przebudzeniu jest wręcz szkodliwe. Czy naprawdę zanieczyszczone powietrze jest aż taką pokusą dla ciebie?

Idealne wstawanie.

Należy je przygotować poprzedniego dnia wieczorem. Nakryj stół do śniadania, przygotuj wszystkie składniki, a także ubranie na rano oraz potrzebne papiery. W ten sposób oszczędzisz kilka minut i wyjdziesz do pracy bez paniki.

Zanim wstaniesz, przyjrzyj się, jak wstaje kot. Jego wstawanie to prawdziwy rytuał. Zwiń się w kłębek w łóżku, klęknij i przysiądź na kolanach. Znowu zwiń się w kłębek podciągając kolana pod brodę i huśtaj się chwilę leżąc na plecach z rękami splecionymi na kolanach. W ten sposób rozciągasz kręgi i ustawiasz je prawidłowo.

Śpij o kwadrans krócej. Należy zacząć dzień bez pośpiechu. Pośpiech, lęk, przerażenie powodują skurcze żołądka. Jeśli potrzebujesz pół godziny od przebudzenia do wyjścia z domu, licz od dzisiaj trzy kwadranse: kwadrans na rozruch jest ważniejszy od kwadransa snu, a dzień zaczęty w pośpiechu nigdy nie będzie dobry.

Jeśli masz trudności z wychodzeniem z łóżka, połóż się na boku. Na prawym czy lewym, zależnie od ustawienia łóżka, spuść nogi, poczekaj chwilę i oprzyj się na nich równocześnie siadając.

Z łóżka trzeba wychodzić spokojnie. Nie machaj nogami w powietrzu. Gwałtowne ruchy, gdy ciało jest jeszcze zdrętwiałe, mogą zniszczyć kręgosłup.

Aż do śniadania chodź na czubkach palców, z ciałem wyprostowanym aż do przesady. Wszystko można robić na czubkach palców, chodzić , myć się, przygotować śniadanie, ścielić łóżko. To znakomite ćwiczenie dla dolnych kończyn, które przez resztę dnia traktujemy fatalnie. Nie zapominaj o wciąganiu brzucha i napinaniu pośladków.

Podnoś ramiona i opuszczaj je, jakbyś chciała uruchomić dzwon. Ruch ten usunie odrętwienie z górnej części ciała.

Weź prysznic, a potem połóż się na trzy minuty. To kapitał spokoju na cały dzień.

Śniadanie zjedz zanim się ubierzesz, a najlepsze o tej porze są witaminki, sery i mleko. Dobre przebudzenie to dobry dzień.

