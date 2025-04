Są łatwo dostępne – wcale nie trzeba iść do apteki, żeby dostać lek przeciwbólowy. Wystarczy wyskoczyć do spożywczego lub na stację benzynową, by kupić kilka różnych preparatów. Może właśnie dlatego często sięgamy po nie bez zastanowienia. Tymczasem źle zastosowane mogą nam zaszkodzić. Dlatego warto wiedzieć o nich jak najwięcej.

Reklama



Leki przeciwbólowe - Działanie

Niestety, nie są na tyle „inteligentne”, by traktować nasz organizm wybiórczo – np. zadziałać tylko na dolegliwości w nodze. Wszystkie leki przeciwbólowe wpływają na cały organizm, dlatego trzeba uważać stosując je, by nie zaszkodzić nerkom czy wątrobie. Forma, w jakiej się je podaje zależy od wielu czynników. Zastrzyki stosuje się, w przypadku dotkliwego bólu, bo działają szybko. Czopki – gdy chcemy odciążyć układ pokarmowy, syropy zaś zalecane są głównie dzieciom, które nie potrafią jeszcze połknąć tabletki. Z bólem świetnie radzą sobie również plastry, żele i maści, z których substancja czynna wchłania się stopniowo przez skórę do naczyń włosowatych, skąd trafia do krwiobiegu w dawce najmniejszej z koniecznych do zniesienia bólu.

Leki przeciwbólowe - zastosowanie

Przestrzegając ich, możesz być pewna, że lek ci pomoże, a nie zaszkodzi.

Preparat przeciwbólowy przyjmuj zawsze w pierwszej fazie bólu – wtedy działa najskuteczniej.

Nie przekraczaj dozwolonej dawki. Większość leków osiąga tzw. efekt pułapowy, co oznacza, że nawet jeśli weźmiesz ich więcej i tak na pewno nie zadziałają mocniej. Za to znacznie wzrośnie ryzyko objawów niepożądanych.

Jeśli mimo przyjmowania leku po dwóch dniach nadal odczuwasz ból, konieczna jest wizyta u lekarza, który zaleci ci inny, mocniejszy preparat. Przyjmuj go przez kolejne 3 dni. Jeżeli dolegliwości nie miną, trzeba powtórnie wybrać się do specjalisty.

Tabletki przeciwbólowe stosuj po jedzeniu, chyba że w ulotce wyraźnie napisano, żeby trzeba je przyjmować inaczej.

Popijaj leki letnią wodą. Niewskazane są soki owocowe, bo zawierają kwasy, które wchłaniają substancję czynną i zmniejszają jej skuteczność. Podobnie działa mleko – może zredukować działanie przeciwbólowe nawet o 50 proc!

Pamiętaj, że preparaty likwidujące ból gorzej działają w towarzyskie błonnika. Jeśli więc je stosujesz, nie objadaj się, np. chlebem razowym, grubymi kaszami czy otrębami.

Przyjmując leki przeciwbólowe, zrezygnuj z alkoholu. Takie połączenie ma fatalny wpływ na wątrobę.

Leki przeciwbólowe na ból zęba

Skąd się bierze ból?

W przypadku zębów najczęściej wywołany jest stanem zapalnym, który toczy się w zębie lub dziąśle. Główną przyczyną takiego stanu jest próchnica.

Działaj skutecznie:

Z całą pewnością potrzebujesz pomocy dentysty. Zanim jednak do niego trafisz, możesz się ratować lekami, które działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie, np. zawierającymi ibuprofen (m.in. Ibuprom, Advil, Nurofen).

Leki przeciwbólowe na ból pleców

Skąd się bierze ból?

Może być spowodowany zwyrodnieniem któregoś odcinka kręgosłupa, przeciążeniem pleców, uszkodzeniem kręgów.

Działaj skutecznie:

Na dłuższą metę ulgę przyniesie odpowiednia rehabilitacja lub masaż leczniczy. Doraźnie zaś ratować się możesz lekami przeciwbólowymi z wszystkich grup (np. Naproxen, Ibuprom, Paracetamol), stosować maści przeciwbólowe (np. Diclac Lipogel, Naproxen Emo).

Leki przeciwbólowe na żołądek

Skąd się bierze ból?

Najczęściej oznacza kłopoty trawienne. Wtedy pojawia się po obfitym posiłku, czasem towarzyszą mu inne objawy gastryczne, np. mdłości.

Działaj skutecznie:

Napij się mięty i przez 3–4 godziny nic nie jedz. Dodatkowo możesz zażyć lek na trawienie: np. Verdin Complexx, Gastroval. Nie bierz za to zwykłych leków przeciwbólowych, bo mogą podrażnić żołądek.

Leki przeciwbólowe na migrenę

Skąd się bierze ból?

Najpierw pojawia się tzw. aura (zaburzenia widzenia, mrowienie dłoni). Dopiero, gdy te objawy miną, przychodzi ból. Mogą mu towarzyszyć nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk.

Działaj skutecznie:

Aby pokonać te dolegliwości, trzeba szybko lek wziąć. Najlepiej z takim bólem radzą sobie preparaty o zwiększonej dawce (np. Nurofen Forte, Ibum Forte) i te, które prócz środka przeciwbólowego zawierają kofeinę (np. Solpadeine, Saridon).

Leki przeciwbólowe na przeziębienie

Skąd się bierze ból?

Dolegliwości bólowe najczęściej są skutkiem rozwijającego się w organizmie stanu zapalnego. Boleć może głowa, mięśnie i stawy, gardło lub ucho.

Działaj skutecznie:

Aby powstrzymać rozwój infekcji, trzeba przyjąć lek przeciwzapalny, np. zawierający kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen (np. Aspirin, Polopirynę, Advil). Można również zdecydować się na preparat złożony, który ma w składzie także substancje np. zwalczające katar (np. Tabcin, Coldrex).



Leki przeciwbólowe na ból mięśni

Skąd się bierze ból?

To najczęściej efekt nadmiernego napięcia. Może je wywołać stres, ciężka praca fizyczna, uraz, garbienie się lub odwodnienie.

Działaj skutecznie:

Z bólem mięśni radzą sobie niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe (np. Apap, Nurofen). Warto również rozważyć stosowanie plastrów, które prócz działania przeciwbólowego, rozgrzewają zesztywniały mięsień, np. Voltaren Termal Plaster Rozgrzewający, Ketonal Termo.

Leki przeciwbólowe na bóle miesiączkowe

Skąd się bierze ból?

Dolegliwości spowodowane są nadmierną kurczliwością mięśnia macicy, a niekiedy także nieprawidłowym złuszczaniem się błony śluzowej macicy.

Reklama

Działaj skutecznie:

Najlepiej zadziałają leki zawierające ibuprofen lub naproxen (np. Nurofen, Apo-naproxen) lub rozkurczająca No-Spa. Niewskazane są natomiast te, które zawierają kwas acetylosalicylowy, bo może on nasilać krwawienie.