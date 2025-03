W mediach pojawiają się informacje o nowym trendzie na odchudzanie. Po zastrzykach dla cukrzyków przyszedł czas na hormony tarczycy. Okazuje się, że niektóre osoby chcące schudnąć nabywają go nielegalnie w internecie, po czym przyjmują bez konsultacji z lekarzem.

Efekt? Zażywanie hormonu tarczycy przez zdrowego człowieka wywołuje groźne skutki uboczne, z których niektóre mogą utrzymywać się do końca życia. Specjaliści informują, jak dużego spadku wagi można się spodziewać po stosowaniu hormonów tarczycy i czy po ich odstawieniu następuje efekt jojo. Ale najważniejsze są konsekwencje zdrowotne.

Spis treści:

Hormonów tarczycy nie stosuje się w zwalczaniu nadwagi i otyłości. Jest to grupa leków, która zawierają lewotyroksynę, czyli syntetyczny hormon tarczycy (tyroksyna, T4). Są wykorzystywane głównie u osób z niedoczynnością tarczycy, aby uzupełnić brakujący hormon. Hormony tarczycy zwiększają tempo metabolizmu, przyspieszają produkcję ciepła w organizmie, wchłanianie glukozy i rozkład tłuszczów. Dzięki temu chorym pomagają kontrolować ważne procesy w organizmie, które przez niewłaściwą pracę tarczycy zostały zakłócone.

Lek przyjmowany przez osobę ze zdrową tarczycą powoduje nadmierne oddziaływanie na tkankę mięśniową i tłuszczową. Jest szkodliwy. Lewotyroksyna to środek zarejestrowany wyłącznie do leczenia niedoczynności tarczycy, leczenia i profilaktyki wola tarczycowego, stosowany w terapii supresyjnej w raku tarczycy oraz w niektórych przypadkach nadczynności tarczycy.

Jak hormony tarczycy odchudzają?

Hormony tarczycy nie są zarejestrowane do leczenia nadwagi i otyłości, ale mogą powodować efekt utraty masy ciała.

Gra nie jest warta świeczki również dlatego, że przyjmowanie leków na tarczycę raczej nie spowoduje spektakularnego obniżenia wagi.

Hormony tarczycy mogą powodować szereg skutków ubocznych i wpływać na różne układy i narządy, w tym serce, układ moczowy oraz układ pokarmowy. Gdy osobie ze zdrową tarczycą podawane są hormony, wówczas w organizmie pojawia się ich nadmiar i rozwija się tzw. farmakologiczna nadczynność tarczycy. Chociaż masa ciała może spadać, to nie dzieje się to bez kosztów zdrowotnych.

Częste działania niepożądane po hormonach tarczycy zażywanych na odchudzanie to:

Przyjmowanie hormonów tarczycy w dużych ilościach bez uzasadnienia jest groźne i może prowadzić do bardzo niebezpiecznych zaburzeń pracy serca, niewydolności tego narządu, zawału lub udaru. Konsekwencją przyjmowania tych leków w nadmiarze może być też przełom tarczycowy – jest to stan zagrażający życiu, który wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Hormony tarczycy nie są złotym środkiem na odchudzanie. Ich przyjmowanie zawsze powinno poprzedzać badanie i konsultacja lekarska. Specjalista zwykle przepisuje na początku najniższą potrzebną dawkę. Każdorazowe jej zwiększenie wymaga oceny lekarz oraz zestawienia zysków i potencjalnych zagrożeń. Osoba, która samodzielnie przyjmuje lek bez konsultacji medycznej, powinna jak najszybciej go odstawić i udać się do lekarza.