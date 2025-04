Suplementy diety są to preparaty, które mają uzupełniać dietę we wszystko, czego potrzebuje organizm, by prawidłowo funkcjonować. Nie leczą i nie zapobiegają chorobom. Tym właśnie różnią się od leków. Zestaw składników i dawek, które mogą być stosowane do produkcji suplementów diety, a także postać i forma, w jakiej można je wytwarzać, są ściśle określone. Ale produkty te nie podlegają tak restrykcyjnym przepisom farmaceutycznym jak lekarstwa. Producent, który po raz pierwszy chce wprowadzić na rynek suplement diety, ma jedynie obowiązek powiadomić o tym Główny Inspektorat Sanitarny. Niestety, wielu producentów w ogóle nie informuje GIS o tym, że sprzedają suplementy. Pozostają one więc poza kontrolą.

Gdzie i jak kupować

Jeśli zdecydujesz się na stosowanie suplementów diety, kupuj je wyłącznie w aptece lub sklepie zielarskim. Być może w Internecie czy na bazarze jest taniej, ale możesz natknąć się na produkty podrobione, z domieszkami, dlatego niebezpieczne dla zdrowia. Zawsze dokładnie czytaj informacje na opakowaniu lub dołączonej ulotce. Na widocznym miejscu na opakowaniu powinny znajdować się słowa: „suplement diety”, skład preparatu, dzienna dawka oraz możliwości i skutki przedawkowania. Musi też być wyraźna informacja, jak należy produkt przechowywać – w miejscu niedostępnym dla dzieci – oraz o tym, że preparat nie zastępuje zróżnicowanej diety. Etykieta ani ulotka nie mogą zawierać informacji, że preparat zapobiega lub leczy choroby. Jeśli zażywasz leki, zanim zaczniesz stosować suplement diety, zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty. Niektóre połączenia mogą być bowiem niebezpieczne dla zdrowia.

Magnez

Może osłabiać działanie leków, które zawierają następujące substancje czynne:

- kaptopryl – jest to substancja znajdująca się w preparatach stosowanych przy nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca;

- cyprofloksacyna – jest to antybiotyk stosowany do leczenia zakażeń układu moczowo-płciowego, górnych i dolnych dróg oddechowych, w obrębie jamy brzusznej, kości, stawów, oczu, skóry oraz tkanek miękkich;

- digoksyna – substancja ta jest używana do leczenia migotania przedsionków i niewydolności serca;

- kwas acetylosalicylowy – substancja działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Znajduje się w preparatach łagodzących objawy przeziębienia i grypy oraz (w mniejszych stężeniach) w lekach zapobiegających nadmiernej krzepliwości, dostępnych bez recepty;

- ketokonazol – jest składnikiem leków przeciwgrzybiczych, także tych, które można kupić bez recepty.

Uwaga:

Preparaty z magnezem zażywaj wyłącznie po konsultacji z lekarzem, jeżeli bierzesz leki na nadciśnienie czy regulujące pracę serca. Nie zażywaj magnezu w czasie kuracji antybiotykowej oraz przeziębienia czy grypy, jeżeli bierzesz aspirynę lub inny lek zawierający kwas acetylosalicylowy.

Miłorząb japoński

Suplementy z ginkgo biloba mogą działać niekorzystnie na układ pokarmowy.

Nie należy go zażywać przez dłuższy czas razem z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak:

- ibuprofen – substancja ta znajduje się m.in. w następujących lekach dostępnych bez recepty: Ibum, Nurofen, Ibuprom, Ibalgin, Aprofen;

- diklofenak – zawierają go m.in.: Dicloreum, Olfen, Voltaren Acti;

- ketoprofen – wchodzi w skład m.in. takich preparatów, jak: Ketonal, Profenid, Xafenor;

Miłorząb japoński nasila działanie drażniące tych substancji na błonę śluzową żołądka. Może to prowadzić nawet do krwawień z przewodu pokarmowego.

Uwaga:

Preparatów zawierających miłorząb japoński nie powinny stosować osoby cierpiące na schorzenia reumatyczne. W tych chorobach jednym z elementów leczenia jest bowiem długotrwałe zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Żeń-szeń

Preparaty zawierające wyciąg z tej rośliny mogą nasilać działanie leków zawierających następujące substancje czynne:

- inhibitory monoaminooksydazy (np. moklobemid) – są to grupy związków chemicznych używanych w preparatach stosowanych do leczenia stanów depresyjnych oraz niedociśnienia tętniczego;

- kofeina – wchodzi w skład wielu leków przeciwbólowych i przeciwprzeziębieniowych oraz nasercowych;

- sibutramina – jest to substancja wchodząca w skład preparatów leczących otyłość;

- insulina – stosowana jest w leczeniu cukrzycy typu I i II;

- metformina – znajduje się w lekach obniżających poziom glukozy we krwi.

Żeń-szeń może także osłabiać działanie niektórych leków, np. preparatów zawierających warfarynę – substancja ta działa przeciwzakrzepowo, zapobiegając zawałom serca oraz udarom.

Uwaga:

Wyciąg z żeń-szenia trzeba stosować wyjątkowo rozważnie. Nie mogą go zażywać osoby chorujące na cukrzycę, mające depresję i chorujące na serce.

Potas

Zażywanie preparatów z potasem powoduje wzrost stężenia tego pierwiastka we krwi. Jeśli jest ono zbyt duże, może doprowadzić do zaburzeń rytmu serca, a nawet zatrzymania jego akcji.

Z tego powodu nie mogą zażywać suplementów diety z potasem osoby, które stosują leki zawierające inhibitory konwertazy angiotensynowej (są to preparaty obniżające ciśnienie tętnicze krwi).

Na suplementy diety z potasem muszą uważać także pacjenci, którzy przyjmują jeden z leków moczopędnych zawierających triamteren (przy niewydolności serca, nerek lub wątroby oraz nadciśnieniu tętniczym). Substancja ta zwiększa bowiem stężenie tego pierwiastka we krwi.

Uwaga:

Osoby leczące się z powodu nadciśnienia powinny zrezygnować z zażywania suplementów z potasem magnezem lub stosować je wyłącznie wtedy, kiedy zaleci je lekarz.

Wapń

Suplementy diety zawierające wapń mogą znacznie zmniejszać wchłanianie (a tym samym hamować działanie) niektórych leków:

- z grupy tetracyklin – są to antybiotyki, stosowane nawet kilka miesięcy, np. podczas leczenia trądziku różowatego. Razem z wapniem mogą tworzyć nierozpuszczalne sole. Tak samo działa wapń z chemioterapeutykami (fluorochinolonami), preparatami przeznaczonymi m.in. do leczenia zakażeń układu moczowego;

- beta-blokerów – leki te stosowane są w chorobie niedokrwiennej serca, nadciśnieniu i arytmiach;

- wykrztuśnych i mukolitycznych, które podaje się podczas infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza dzieciom.

Wapń ma zdolność zagęszczania wydzieliny oskrzelowej. Z tego właśnie powodu lepiej nie łączyć syropów wykrztuśnych z wapniem.

Uwaga:

Suplementy zawierające wapń muszą być wyjątkowo ostrożnie stosowane u osób zażywających antybiotyki, leki na nadciśnienie i choroby serca, a także u dzieci. Jeśli chorujesz na osteoporozę i zażywasz leki, nie stosuj wapnia bez porozumienia z lekarzem, bo możesz go przedawkować.

Kwasy omega-3

Preparaty zawierające te kwasy korzystnie wpływają na poziom trójglicerydów, obniżają poziom cholesterolu LDL, tzw. złego cholesterolu, a podnoszą cholesterolu HDL (dobrego). W ten sposób zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Obniżają też ciśnienie krwi wskutek rozkurczu naczyń krwionośnych.

Nasilają jednak działanie leków stosowanych przy następujących schorzeniach:

- hemofilia;

- skazy krwotoczne;

- padaczka.

Kwasy omega-3 wzmacniają także działanie leków przeciwzapalnych i przeciwzakrzepowych. W wypadku tych ostatnich, gdy zostanie przekroczona zalecana dawka dzienna leku, zażywanie kwasów omega-3 może zwiększać ryzyko krwotoku.

Uwaga:

Nie zażywaj więcej niż 1 g kwasów omega-3 dziennie. Przedawkowanie może powodować nudności, krwawienie z nosa, dziąseł. Przed zakupem produktu sprawdź, czy ma on dokładnie oznaczoną ilość kwasów EPA i DHA (nie oleju rybnego!) w kapsułce, nie mniej niż 400 mg.