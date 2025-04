Mleko i jego przetwory powinny być obecne w codziennej diecie, ponieważ zawierają wszystkie składniki niezbędne dla wzrostu i rozwoju organizmu. Mleko jest najlepszym źródłem wapnia (Ca) o najwyższej biodostępności, a także białka i witamin. Mleko i produkty mleczne powinny być rekomendowane pacjentom otyłym, z cukrzycą, nadciśnieniem, zespołem metabolicznym lub zagrożonym tymi chorobami. Niestety, Polacy spożywają zbyt mało mleka!

To tylko niektóre z wniosków, jakie padły podczas zorganizowanej w Warszawie popularno-naukowej debaty z udziałem mediów nt. walorów spożywania mleka i jego przetworów oraz zbilansowanej diety dzieci pt. Mleko – za czy przeciw?

O mleku, jego wartościach i znaczeniu w diecie mówili Prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prof. Wojciech Cichy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Natomiast Maria Pawłowska z Agencji Rynku Rolnego przybliżyła uczestnikom debaty realizację programu picia mleka w szkołach pod nazwą „Szklanka mleka”.

Prof. Kozłowska-Wojciechowska i Prof. Cichy przedstawili poparte rzetelnymi badaniami naukowymi fakty dotyczące mleka. Obalili również mity, których niestety jest wiele zakorzenionych w naszym społeczeństwie.

Jakie są mity na temat mleka?

Z wiekiem coraz gorzej przyswaja się wapń z mleka. Nie!

Mleko ma dużo kalorii i nie powinny go pić osoby odchudzające się. Nie !

Mleko w proszku nie ma wartości odżywczych. Nie !

Picie mleka zwiększa ryzyko zawału serca. Nie !

Aby przekonać się o niesłuszności tych mitów, należy poznać fakty na temat mleka, poparte rzetelnymi badaniami naukowymi.



Jakie są fakty?

Duże spożycie mleka - powyżej 570 ml dziennie znamiennie obniża ryzyko śmierci z powodu choroby niedokrwiennej serca

Wraz ze wzrostem spożycia mleka obniża się ryzyko ostrego zawału serca.

Optymalizacja spożycia w codziennej diecie mleka i jego produktów spełnia istotną rolę w profilaktyce nadciśnienia tętniczego, a także może pomóc w jego leczeniu.

Spożywanie niskotłuszczowego mleka powoduje redukcję ryzyka wystąpienia raka piersi u kobiet przed menopauzą .

Większe spożycie zawartego w mleku Ca przyspiesza utratę masy ciała i zawartości tkanki tłuszczowej przy ograniczeniu energii w diecie (dlatego prawidłowa dieta odchudzająca nie może być pozbawiona mleka).

Spożywając 3-4 porcje produktów mlecznych o ok. 30% redukuje się ryzyko IRS i/lub cukrzycy typu 2 wśród osób z prawidłową masą ciała (w porównaniu do niespożywających produktów mlecznych).

Spożywanie przetworów mlecznych chroni przed próchnicą (poprzez zawartość białka, wapnia i fosforu). Mleko i przetwory zmieniają pH w jamie ustnej w kierunku odczynu zasadowego chroniąc przed procesami demineralizacji.

Picie mleka ma wpływ na podniesienie odporności organizmu.

Mleko zawiera niewiele cholesterolu.

Profesor Wojciech Cichy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu poinformował na debacie, że nieprawdą jest, iż z wiekiem organizm człowieka coraz gorzej przyswaja mleko. Wystarczy przyzwyczaić organizm codziennym piciem mleka, poczynając od niewielkich ilości 10-15 ml. Prof. Cichy podkreślił również, że alergia na białko mleka krowiego występuje u około 0,6% osób. Z alergii tej wyrasta się – przemija ona wraz z wiekiem. Również Prof. Kozłowska-Wojciechowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśliła, iż znikomy odsetek pacjentów ma problemy z mlekiem. -W Polsce nadinterpretuje się problem alergii na białko mleka krowiego nieadekwatnie do stanu rzeczywistego – powiedziała na debacie Prof. Kozłowska-Wojciechowska.

Zarówno Prof. Kozłowska-Wojciechowska, jak i Prof. Cichy zaapelowali za pośrednictwem mediów o propagowanie spożycia mleka i jego przetworów. Oboje podkreślili wszechstronność i wartościowość mleka w codziennej diecie, ze względu na to, iż jest najlepszym źródłem biodostępnego Ca, białka o wysokiej wartości biologicznej, cennych witam oraz jest produktem o wysokiej „gęstości żywieniowej” (wysoki stosunek składników odżywczych do ilości dostarczonej energii, nie ma tzw. „pustych” kalorii).

Brak mleka w diecie zagraża zdrowiu, zwłaszcza w okresie rozwojowym, kiedy kształtuje się masa kostna organizmu. Jednak dostarczanie Ca – którego najcenniejszym źródłem jest mleko – jest ważne również po 30 roku życia. Jeśli bowiem nie dostarczamy dorosłemu organizmowi odpowiedniej ilości zawartego w mleku wapnia – dochodzi do utraty 1 procent masy kostnej rocznie. Efektem jest osteoporoza, która jak podkreśliła Prof. Kozłowska-Wojciechowska jest już widocznym problemem coraz młodszych ludzi – np. studentów.

Wobec tak wielkiej roli mleka i jego przetworów oraz faktu, iż Polska należy do krajów o bardzo niskim spożyciu tych produktów – nadzieją i zadowoleniem napawa ogromna popularność programu „Szklanka mleka” – czyli picia mleka w szkołach przez uczniów. O realizacji programu i jego wspaniałych wynikach poinformowała na debacie Maria Pawłowska Agencji Rynku Rolnego. Obecnie z programu korzysta prawie 3 mln uczniów, co stanowi prawie połowę grupy docelowej. W 2009 roku ilość uczniów spożywających mleko w szkołach uplasowała nasz kraj na pierwszym miejscu w Europie pod względem ilości mleka i produktów dostarczanych do szkół. Niestety niepokój budzi fakt, że ograniczone zostały dopłaty z budżetu krajowego do spożywania mleka w szkołach, poprzez co w tym roku szkolnym uczniowie spożywają w szkołach mleko nie pięć, a trzy razy w tygodniu.

Uczestniczący w debacie Jan Dąbrowski z Zarządu Polskiej Izby Mleka poinformował, że zakłady, które dostarczają mleko do szkół nie zarabiają na tej działalności. Jest to działanie marketingowe polegające na kształtowaniu odpowiednich postaw konsumenckich i wychowywaniu konsumenta. Jan Dąbrowski podkreślał również i zachwalał jakość polskich produktów mlecznych. Podkreślił, iż polskie sery żółte zawierają ok. 1,2-1,3% soli, gdy tymczasem norma europejska to 2,5%.

Popularno - naukowa debata z udziałem mediów nt. walorów spożywania mleka i jego przetworów oraz zbilansowanej diety dzieci pt. Mleko – za czy przeciw? zorganizowana została przez Polską Izbę Mleka. Działanie zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.