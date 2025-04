Zakazić się łatwo, bo grzyby otaczają nas właściwie wszędzie. Ich zarodniki są prawie niezniszczalne – mogą przeżyć nawet kilka lat, np. w butach, dywaniku czy kocu. Ciepłe i wilgotne lato to dla tych niesłychanie żywotnych mikrobów istny raj. Gdy temperatura powietrza przekracza 25 stopni, dermatofity i drożdżaki – główni sprawcy naszych kłopotów – rozmnażają się błyskawicznie, gotowe natychmiast ruszyć do ataku. Układ odpornościowy zdrowego człowieka bez trudu daje sobie z nimi radę. Gdy jednak jesteśmy osłabieni jakąś infekcją, np. grypą, chorujemy na cukrzycę lub niedoczynność tarczycy albo często zażywamy antybiotyki, organizm nie potrafi się bronić i grzyby rozmnażają się w zastraszającym tempie.

Zakażenia są też częste nie tylko u ludzi mniej odpornych. Grzybica jest zmorą... fanów sportu, jej ryzyko zwiększają bowiem częste zajęcia na pływalni czy w sali gimnastycznej (w brodzikach i przebieralniach aż roi się od mikrobów). Jakie części naszego ciała atakują najczęściej?

Skóra

Idealne warunki do rozwoju dermatofity znajdują na stopach (choruje co czwarty Polak). Upodobały sobie zwłaszcza ciepłe i przytulne miejsce między czwartym i piątym palcem. Właśnie tu najczęściej rozpoczyna się choroba. Potem drobnoustroje przenoszą się w inne przestrzenie między palcami i mogą zająć całą powierzchnię stóp. A z nich grzybica lubi wędrować do pachwin, łokci i dłoni.

Niepokojące sygnały. Swędzące zaczerwienienie, pękający lub łuszczący się naskórek.

Wypróbuj proste sposoby:

- wetrzyj w zaatakowane miejsce olejek z drzewa herbacianego,

- codziennie mocz nogi w wodzie z kryształkiem nadmanganianu potasu,

- smaruj przed snem chore miejsce kremem Clotrimazol (kupisz w aptece),

- bardzo dokładnie osuszaj ręcznikiem skórę po myciu.

Paznokcie

Zakażenie grzybicze płytki paznokciowej jest bardzo częste, a ponieważ zwykle nie jest bolesne, można o nim nie wiedzieć przez długi czas.

Niepokojące sygnały. Charakterystycznym objawem jest zgrubienie paznokcia, bruzdy i zmiana jego barwy z białej na żółtawą. Przy obcinaniu nożyczkami kruszy się.

Wypróbuj proste sposoby:

- kup w aptece krem przeciwgrzybiczy przeznaczony do paznokci (np. Terbiderm, Lamisilatt). Smaruj je tak długo, jak zalecane jest to w instrukcji – nawet jeśli objawy znikną po kilku dniach. Zwykle preparaty przeciwgrzybicze stosuje się przez 6 tygodni (wyjątkiem są tabletki doustne zapisywane na receptę, np. Lamisil);

- po każdym myciu czy kąpieli w basenie wcieraj w stopy i paznokcie talk przeciwgrzybiczy, np. Daktarin. Odrobinę talku wsypuj do butów;

- w domu noś tylko klapki;

- łykaj tabletki z ekstraktem skrzypu, wzmacniające płytkę paznokcia.

Błony śluzowe

Błony powlekające nasze narządy wewnętrzne też bywają miejscem inwazji grzybów, najczęściej drożdżaków Candida albinans. Atakują one drogi rodne, jamę ustną i kąciki warg. Drobnoustroje mogą też usadowić się w jelitach (często zdarza się to tuż po zakończonej kuracji antybiotykami).

Niepokojące sygnały. Pleśniawki, zajady w kącikach ust. Człowiek z drożdżycą przewodu pokarmowego, zwaną kandydozą, cierpi na bóle brzucha, wzdęcia i gazy, odczuwa też niezwykle silną potrzebę jedzenia słodyczy.

Wypróbuj proste sposoby:

- pij dużo jogurtu naturalnego,

- unikaj jedzenia produktów zawierających drożdże i cukier,

- zrezygnuj z białego pieczywa, zastąp je razowym,

- nie pij alkoholu, nawet piwa,

- przyprawiaj potrawy oregano,

- łykaj tabletki Garlic Cup lub Para Protex,

- jeśli czujesz swędzenie w miejscu intymnym, smaruj się kilka razy dziennie kremem Clotrimazol.

Skóra głowy

Grzybica osłabia mieszki włosowe, co sprzyja wypadaniu włosów.

Niepokojące sygnały. Naskórek złuszcza się, z głowy sypią się białe płatki (łupież). Skóra swędzi w nocy.

Wypróbuj proste sposoby:

- kup w aptece szampon, który poleci farmaceuta, np. Nizoral, i zastosuj go zgodnie z zaleceniami. Jeśli nie ma efektu, zgłoś się do dermatologa;

- 2 łyżki oliwy zmieszaj z 10 kroplami olejku rozmarynowego. Wetrzyj w skórę głowy. Po godzinie umyj włosy szamponem. Powtórz co kilka dni 6–8 razy.

Jak się chronić?

1. Nigdy nie pożyczaj rękawiczek, butów, ręcznika.

2. Zawsze wkładaj klapki, gdy wchodzisz pod prysznic w pensjonacie lub hotelu.

3. Omijaj brodziki na pływalni (wyjaławiają skórę i staje się ona podatna na atak grzybów).

4. Nie chodź boso po dywanikach w obcym domu lub miejscu publicznym, np. klubie fitness, przebieralni, szatni na basenie.

5. Latem często noś odkryte buty, a do innych wsypuj talk przeciwgrzybiczy.

6. Zawsze w trakcie terapii antybiotykami zażywaj środek zawierający bakterie kwasu mlekowego, np. Trilac, Lacidofil. Jeśli stosujesz gałki dopochwowe z antybiotykiem, po zakończeniu leczenia stosuj dopochwowo Lactovaginal (1 kapsułka przed snem).

7. Idziesz na basen? Wetrzyj w stopy talk Daktarin.

Aleksandra Barcikowska