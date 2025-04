Co to jest skaling?

Skaling to zabieg polegający na usuwaniu kamienia nazębnego. Wyróżniamy kilka metod usuwania złogów:

konwencjonalną, w której używany jest skaler ręczny,

mechaniczną- kamień jest usuwany za pomocą wiertła typu frez,

ultradźwiękową, w której używany jest skaler ultradźwiękowy,

dźwiękową, w której fale dźwiękowe z zakresu 6–8 kHz usuwają osad,

laserową – skaler laserowy niweluje nieestetyczne złogi,

chemiczną – kamień nazębny usuwają płukanki służące do zmiękczenia kamienia (np. 30% roztworu perhydrolu).

Przyczyny powstawania kamienia nazębnego

Kamień nazębny powstaje w wyniku oddziaływania kilku czynników. Jest to np. wysoko zmineralizowana ślina, która przyspiesza powstawanie kamienia nazębnego. Do powstawania kamienia przyczynia się także picie kawy i mocnej herbaty. Jednak główną przyczyną powstawania kamienia nazębnego jest palenie tytoniu. Na szczęście dokładne szczotkowanie zębów oraz codzienne używanie nici dentystycznej powinno znacznie spowolnić proces odkładania się kamienia na naszych zębach.

Jak często przeprowadzany jest zabieg usuwania kamienia nazębnego?

Zabieg usuwania kamienia nazębnego przeprowadza się raz na pół roku, a w przypadku palaczy zabieg powinien być wykonywany częściej. Osoby, które raz poddały się skalingowi, nie wymagają powtarzania zabiegu ze względu na brak kamienia. Częstotliwość wykonywania zabiegu ustala dentysta, biorąc pod uwagę predyspozycje pacjenta.

Cena wykonania skalingu waha się od 60 do 100 zł.

Skaling naddziąsłowy

Skaling naddziąsłowy to zabieg chirurgiczny, który ma na celu oczyszczenie koron zębowych z kamienia nazębnego. Zabieg ten wykonuje się za pomocą ultradźwięków. Głowicę skalera przykłada się do powierzchni zęba, w miejscu występowanie kamienia. Następnie głowica, za pomocą drgań o odpowiedniej częstotliwości oraz strumienia wody, rozbija kamień i usuwa go z powierzchni zęba. Miejsca pozostałe po oczyszczeniu zostają wypolerowane, dzięki czemu powierzchnia zęba jest gładka i zabezpieczona przed ponownym osadzaniem się kamienia.

Kamień nazębny osadza się w okolicach szyjek zębowych oraz w trudno dostępnych miejscach, do których trudno się dostać szczoteczką. W związku z tym należy pamiętać o cyklicznych wizytach u dentysty, ponieważ złogi powinny być usuwane regularnie, aby zapobiec zapaleniu dziąseł.

Koszt takiego zabiegu to 60 zł za 1 łuk.

Skaling poddziąsłowy

Skaling poddziąsłowy to zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu kamienia nazębnego zalegającego w kieszonce dziąsłowej. Zabieg ten przeprowadza się za pomocą skalerów ultradźwiękowych, a także kiretów. Kiret to specjalistyczny sprzęt, który jest używany m.in. do usuwania kamienia z kieszonek zębowych, a jego odpowiednie wygięcia zapewniają dostęp do każdej szczeliny jamy ustnej.

Skaling poddziąsłowy wykonuje się często wraz ze skalingiem naddziąsłowym. Po oczyszczeniu szyjki zębowej z kamienia nazębnego, miejsca, na których wcześniej był kamień, zostają wypolerowane. Dzięki temu kamień nie będzie się osadzał, a dziąsło będzie bardziej przylegać. W celu wzmocnienia korzenia zęba, po zabiegu można zastosować preparaty fluoryzujące.

Usuwanie kamienia poddziąsłowego to bardzo ważny zabieg, ponieważ dzięki niemu unikamy parodontozy i utraty zębów, dlatego każdy z nas powinien pamiętać o regularnych konsultacjach stomatologicznych.

Koszt takiego zabiegu to ok. 150 zł.

