Co robić, by mieć zdrowe zęby?

To proste: dbać o nie! Tylko jak? Zacznij od wyboru odpowiednich kosmetyków i przyrządów do higieny jamy ustnej: szczotki do zębów, pasty, nici dentystycznej, płynu do płukania ust. Regularnie odwiedzaj dentystę. A przede wszystkim należycie myj zęby! Poradnik dbania o piękny uśmiech znajdziesz w poniższym artykule.

Dentysta? Za nic na świecie!

Odczuwasz strach przed dentystą? To pewnie dentofobia - fobia kojarzona z małymi dziećmi, która często towarzyszy maluchom także w wieku dorosłym. Wiertła, fotel dentystyczny, dziwne przyrządy, ból, borowanie - jak tu się nie bać?! Jednak bez obaw, stresujące wizyty u dentysty to już przeszłość! Dlaczego? Sprawdź w poniższym artykule.

Znieczulenie - warto?

Strach przed dentystą to strach przed bólem. Od lat pokutuje wśród ludzi przekonanie, że wizyta u stomatologa oznacza cierpienie w czystej postaci - kto z nas w dzieciństwie nie bał się wierteł i borowania? Na szczęście teraz możemy skorzystać z dobrodziejstwa medycyny: znieczulenia. Czy warto?

Paradontoza

Jeśli zauważysz u siebie obrzęk i krwawienie dziąseł, to znak, że najwyższy czasu udać się do specjalisty (najlepiej do periodentologa). Możesz bowiem mieć paradontozę. Ta choroba kojarzy nam się głównie z seniorami, jednak atakuje najczęściej już po 35. roku życia. Na szczęście leczona pozwala uniknąć rozwoju choroby. Jak leczyć paradontozę i jak jej unikać?

Aparat ortodontyczny

Aparat ortodontyczny - niegdyś powód do wstydu, obecnie - modny gadżet i coraz częściej noszony przyrząd wyrównujący zęby. Każdy z nas ma pewnie przynajmniej kilku znajomych, którzy noszą aparat. Jak jednak dbać o zęby w takiej sytuacji? Jak je czyścić?

Galerie stomatologiczne

Chcesz mieć piękny uśmiech, ale zwlekasz z wizytą u stomatologa? Chcesz się dowiedzieć jak wygląda implant lub koronka? A może przeszkadza Ci nieładny nalot na zębach? Obejrzyj zdjęcia implantów zębowych, koronek porcelanowych oraz efektów czyszczenia zębów z osadu i kamienia. Uwaga, niektóre zdjęcia mogą być uznane za drastyczne.

