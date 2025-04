Fot. Fotolia

Przyczyny nadwrażliwości zębów:

picie napojów cytrusowych i gazowanych

stosowanie silnych past wybielających

używanie zbyt twardej szczoteczki do zębów

zaniedbania w leczeniu ubytków

zgrzytanie zębami

Przyczyn nadwrażliwości zębów jest więcej – także domowe sposoby wybielania zębów mogą być niebezpieczne dla szkliwa, a to z kolei powoduje nieprzyjemne uczucie nadwrażliwości zębów. Nadwrażliwość zębów objawia się przeszywającym bólem, który nasila się podczas jedzenia oraz picia gorących i chłodzonych potraw lub napojów.

Dlaczego cierpimy na nadwrażliwość zębów?

"Nadwrażliwość występuje, gdy zostaje odsłonięta zębina, czyli część zęba niechroniona szkliwem. Ma ona w sobie mnóstwo kanalików wypełnionych płynem, który przesyła wszystkie bodźce zewnętrzne do ośrodka nerwowego zęba, czyli miazgi – mówi dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Implantologia i Stomatologia Estetyczna w Katowicach. Kiedy jemy lub pijemy zimne, gorące, kwaśne lub słodkie pokarmy i napoje, a także, gdy wdychamy chłodne powietrze ustami, czujemy przeszywający, lecz krótkotrwały ból.

Jakie produkty wywołują nadwrażliwość zębów?

Na liście produktów, które powodują nadwrażliwość zębów są:

cytryny

mandarynki

grejpfruty

kiwi

pikle

sos pomidorowy

słodkie i gazowane napoje.

Zawierają one bardzo dużą ilość kwasów, prowadzących do demineralizacji szkliwa. Po ich spożyciu powinno się przepłukać wodą usta, a dopiero po około 30 minutach umyć zęby. Inaczej możemy zetrzeć szkliwo i tym samym narazić zęby na nadwrażliwość. Podobne działanie do cytrusów i napojów gazowanych ma refluks żołądkowo-przełykowy, podczas którego cofają się kwasy. Powodują one spadek poziomu pH w jamie ustnej i prowadzą do demineralizacji szkliwa.

Pasty wybielające - przyczyna nadwrażliwości zębów?

Wybielające pasty do zębów mogą być szkodliwe. Mają bardzo wysokie RDA, czyli wskaźnik ścieralności szkliwa. – Nie można ich stosować przez dłuższy czas, bo zamiast rozjaśnić sobie zęby, tylko je zniszczymy – przestrzega dr Mariusz Duda. Co robić aby uniknąć przykrych efektów wybielania? Najlepszym rozwiązaniem jest używanie na przemian past wybielających z tymi, które posiadają w swoim składzie związki potasu i aminofluorek. Pierwiastki te zamykają kanaliki w zębinie i odbudowują warstwę ochronną zęba.

Twarda szczoteczka niszczy szkliwo

Przyczyną nadwrażliwości może być też zbyt energiczne mycie zębów lub używanie szczoteczki o twardym włosiu. Prowadzi to do obniżenia linii dziąseł i odsłonięcia szyjek zębowych, a także do starcia szkliwa. – Zęby powinno się myć ruchami okrężnymi, nie dociskając szczoteczki zbyt mocno do ich powierzchni – radzi dr Mariusz Duda.

Oznaką zbyt mocnego szorowania jest np. rozwarstwienie się włosia szczoteczki po 2-3 tygodniach jej stosowania.

Zgrzytanie zębami i ubytki a nadwrażliwość zębów

Ukruszone lub pęknięte zęby, w skutek np. urazów, są bardziej wrażliwe na zimne, gorące, kwaśne, słodkie pokarmy i napoje. Nieleczone ubytki mogą prowadzić nie tylko do nadwrażliwości, ale też do poważniejszych dolegliwości np. infekcji tkanek miazgi oraz rozprzestrzenić się do kości i dziąsła. Wszystko to przez bakterie z płytki nazębnej, które wypełniają szczelinę i atakują ząb od środka.

Na nadwrażliwość zębów szczególnie narażone są osoby cierpiące na choroby przyzębia. A to ze względu na niektóre objawy, jak np. odsłonięcie szyjek lub rozchwianie zębów. – Powstaniu nadwrażliwości sprzyja też bruksizm, czyli zaciskanie i zgrzytanie zębów wywołanych stresem. Dotyczy głównie uszkodzeń trzonowców i przedtrzonowców – dodaje dr Mariusz Duda.

Domowe sposoby wybielania zębów mogą powodować ich nadwrażliwość

Domowe sposoby wybielania zębów polecane przez babcie i sąsiadki niekoniecznie są dobrym pomysłem, jeżeli chcemy mieć zdrowe dziąsła. Metody te uszkadzają i szkliwo i dziąsła, więc lepiej zanim zastosujemy jakąkolwiek metodę poleconą przez znajomych skonsultujmy się ze swoim stomatologiem.

Szczególnie szkodliwe mogą być metody wybielania cytryną, sodą oczyszczoną i solą. Cytryna zawiera kwas, który osłabia szkliwo, kryształki soli uszkadzają powierzchnie zębów, a soda oczyszczona działa podobnie jak papier ścierny.

Źródło: Materiały prasowe Skymed/ bj

