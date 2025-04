Złoto i srebro dla zębów



Wykorzystywanie nanocząsteczek srebra i złota, mikroskopów za 200 tysięcy dolarów, czy też złotych urządzeń, które pierwotnie zostały stworzone do leczenia zębów arabskich szejków – jeśli ktoś chce, by leczenie jego zębów było luksusowe i przede wszystkim skuteczne, może tego dokonać w Polsce.

Zastosowanie złota w leczeniu zębów to nie ekstrawagancki wymysł stomatologów, tylko sposób na większą skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu.

Zaletą złota jest jego kompatybilność z tkankami organizmu (nie wywołuje reakcji uczuleniowych) oraz właściwości przeciwbakteryjne. Wykorzystanie precyzyjnego mikroskopu, który stosuje się również przy operacjach neurochirurgicznych, pozwala na bezproblemowe i bezpieczne wstawienie implantu, nawet jeśli zabieg wykonywany jest w bliskiej odległości od nerwu lub zatoki szczękowej.

W Polsce, lecz z myślą o szejkach arabskich



Zastosowanie takich technologii daje gwarancję skuteczności. Jest przy tym dużym wydatkiem dla kliniki i poważną inwestycją, stąd ceny zabiegów są odpowiednio wyższe.

„W naszej klinice podczas implantacji wykorzystujemy kątnicę stomatologiczną z zawartością złota. Tego typu końcówka została stworzona z myślą o szejkach arabskich, którzy wymagają leczenia na najwyższym poziomie. Klinika otrzymała złotą kątnicę w uznaniu od właściciela szwajcarskiej firmy Nouvag. Dysponujemy też najdokładniejszym mikroskopem spośród tych używanych w stomatologii w Polsce. Jego koszt to 200 tysięcy dolarów” – mówi lek. med. chir. stomatolog Roman Borczyk, właściciel Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej w Katowicach.

Ile to kosztuje?

W przeciętnym gabinecie cena założenia implantu to ok. 3000 zł. W klinice z najwyższej półki koszt ten sięga 5,5 tysiąca zł. W tym jednak przypadku poza wymienionymi nowoczesnymi urządzeniami stosuje się również standardowo preparat z nanocząstkami srebra i złota, który eliminuje ryzyko wystąpienia komplikacji i stanów zapalnych.

Przed każdym zabiegiem wykonuje się także precyzyjną tomografię stożkową. Pozwala to szczegółowo zaplanować procedurę implantacji. Po zabiegu pacjenci mogą też korzystać z pola magnetycznego, które ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne, przyspieszające gojenie ran.

Złoto do kanału



Nanocząstki srebra i złota są też wykorzystywane przy leczeniu kanałowym.

„Dodatkowo stosuje się ozon o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych, który dociera do najmniejszych szczelin systemu kanałów korzeniowych, skutecznie je dezynfekując” – wyjaśnia doktor Roman Borczyk.

Dzięki korzystaniu z nowoczesnego sprzętu usuwającego większą ilość tkanek z kanałów korzeniowych, ogranicza się możliwość pojawienia powikłań związanych z nieprawidłowo leczonymi zębami, tj. udar mózgu, zapalenie serca, utrata wzroku, alergia, zapalenie stawów.

Najlepiej wyposażone kliniki stomatologiczne dają dożywotnią gwarancję na leczenie kanałowe. Zamiast 900 zł za wyleczenie jednego zęba płaci się tam do 2,8 tys. zł.

Bez stresu



Do innych usług stomatologicznych, które co prawda podnoszą cenę zabiegu, ale też obniżają poziom stresu (związany z obawami o ból, skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu), można zaliczyć np. nowoczesne aparaty ortodontyczne. Są zdecydowanie mniejsze od standardowych, wygodniejsze i przede wszystkim mniej widoczne.

Istnieje możliwość założenia aparatu od strony językowej, dzięki czemu jest on całkowicie niewidoczny. Tego typu aparaty projektowane są indywidualnie dla danego pacjenta.

Leczenie laboratoryjne oraz mikroskopowe



Najlepsze kliniki przeprowadzają również mikroskopowe usunięcie zębów mądrości, co skraca czas gojenia i zapobiega powikłaniom. Standardowo wysyłają także zmienione chorobowo tkanki, pobrane podczas zabiegu dentystycznego, do laboratorium.

„Badanie pozwala wykryć niebezpieczne zmiany i wdrożyć odpowiednie leczenie. Pozwoliło nam ono dotychczas wcześnie zdiagnozować 5 nowotworów. Jest to o tyle istotne, że zmiany nowotworowe wykryte we wczesnym stadium dają większe szanse na wyleczenie” – podsumowuje chirurg z katowickiej kliniki.

