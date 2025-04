Skąd się bierze kamień nazębny?

Kamień nazębny to zmineralizowana płytka nazębna, która może znajdować się nad i poddziąsłowo na powierzchniach zębowych. Miejsca szczególnie podatne na tworzenie kamienia to powierzchnie zębów w okolicy ujść gruczołów ślinowych, nierówne powierzchnie nazębne (nawisy wypełnień, dostawki protetyczne etc.). Złogi (zwane też konkrementami) mogą być obecne na wszystkich powierzchniach zębów trudnych do oczyszczenia (przestrzenie miedzyzębowe, językowe).

Należy także pamiętać, że kamień nie zawsze jest widoczny. Ze względu na występowanie dzielimy go na kamień naddziąsłowy, który zwykle jest żółty – czasami ciemnieje pod wpływem diety (herbata, wino) lub tytoniu. Natomiast kamień poddziąsłowy jest przeważnie ciemny z powodu rozpadu krwi towarzyszącego zapaleniom dziąseł i innych struktur przyzębia.

Jakie są metody usuwania kamienia nazębnego?

W celu pozbycia się kamienia nazębnego i uzyskania właściwego stanu higieny jamy ustnej należy przeprowadzić następujące zabiegi:

profesjonale oczyszczenie zębów przez lekarza lub higienistkę ( skaling ręczny , ultradźwiękowy, polerowanie),

, ultradźwiękowy, polerowanie), wyeliminowanie drażniących czynników jatrogennych,

plastykę zębów w miejscach gromadzenia się płytki nazębnej (miejscach retencji),

(miejscach retencji), profesjonalny instruktaż higieny jamy ustnej celem umożliwienia pacjentowi kontynuacji higienizacji w domu oraz samokontroli.

Czy usuwanie kamienia nazębnego jest bolesne?

Nie, odpowiednio wyszkolona higienistka stomatologiczna przeprowadzi zabieg szybko i bezboleśnie. Zdarza się, że niektóre osoby odczuwają niesmak w buzi w trakcie zabiegu (związany z używanymi preparatami).

Jeśli jest duży stan zapalny dziąseł lub nadwrażliwość zębów, pacjenci mogą odczuwać ból i wtedy wskazane jest znieczulenie miejscowe przed zabiegiem u higienistki. Pacjenci czasem także odczuwają dyskomfort po zabiegu, nie jest to jednak ból, a raczej wrażenie podobne do uczucia po silnym szczotkowaniu zębów.

Czy można zapobiec osadzaniu się kamienia?

Najlepszą formą przeciwdziałania osadzaniu złogów nazębnych i co za tym idzie chorobie przyzębia jest regularne powtarzanie powyżej opisanych zabiegów w gabinetach stomatologicznych raz na pół roku (osoby zdrowe) lub raz na cztery miesiące (osoby z rozpoznaną parodontozą). Ważną formą jest także stosowanie preparatów farmakologicznych wspomagających działania lekarzy. Najczęściej są to różnego typu preparaty do płukania jamy ustnej, do wcierania (żele) lub do ssania (płatki, gumy). Ważne by działania higienizacyjne w klinice i w domu współdziałały, ponieważ tylko w taki sposób uda się wyeliminować problemy w naszych ustach.

