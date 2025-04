Reklama

Hanka Bielicka przekonywała w reklamie tv, że rewelacyjną formę (dożyła 91 lat!) zawdzięcza temu, że dbała o wątrobę. I miała rację! Od sprawnej pracy naszej „minifabryki” zależy stan całego organizmu.

Chociaż wątroba spełnia tak ważną rolę, rzadko daje znać o swoim istnieniu. Nie lubi kawy, alkoholu, tłustego jedzenia, ale cierpliwie znosi złe traktowanie. Nie boli, bo jej tkanki nie są unerwione. Buntuje się, dopiero gdy mocno przesadzimy. Może się wówczas powiększyć, uciskając położone poniżej narządy (świadczy o tym tępy ból w prawym boku).

Jak świętować, by nie chorować?

Przede wszystkim unikaj długiego siedzenia przy stole. Co jeszcze zalecają eksperci?

- Przygotuj lekkostrawne dania. Twój partner uwielbia schabowe z kapustą? Na pewno skusi się też na coś lżejszego, a równie pysznego, np. pieczonego indyka albo klopsiki z warzywami.

- Zwolnij tempo. Rób półgodzinne przerwy między przystawką a obiadem oraz między obiadem a deserem. Gdy jemy powoli, wydziela się więcej enzymów trawiennych, a to ułatwia zadanie wątrobie.

- Zabierz rodzinkę na spacer. Wystarczy 20 minut ruchu na powietrzu, aby pobudzić do pracy żołądek i jelita.

- Pamiętaj o wodzie. Najlepsza jest bez bąbelków, ale może też być gazowana. Dzięki dobremu nawodnieniu wątroba szybciej neutralizuje szkodliwe produkty przemiany materii.

- Nie mieszaj alkoholi. Zrezygnuj ze słodzonych drinków i słodkiego wina. Masz ochotę na coś mocniejszego? Najzdrowsza będzie nalewka (np. anyżówka, kminkówka, bylicówka bazyliowa, żołądkówka). W trawieniu pomaga też wytrawne wino.

Wątroba ze wspomaganiem

By czuć się lekko oraz uniknąć zgubnych skutków przejedzenia (wzdęć, biegunki, nudności), warto przed świętami zaopatrzyć się w środki ułatwiające pracę wątrobie.

- Co radzi gastrolog? Zażyj przed jedzeniem preparat zwiększający wydzielanie żółci, np. Sylimarynę, Hepason czy Bio-zdrowie.

- Co radzą zielarze? Stosowanie gotowych mieszanek ułatwiających trawienie. Możesz też zaparzyć szałwię albo dziurawiec. Pomaga również szczypta sproszkowanego kminku po posiłku (zmiel nasiona w młynku do kawy).

- Co radzi homeopata? Kwadrans przed posiłkiem zażyj preparat zwiększający wydolność wątroby, np. Hepato-Drainol, Berberus vulgaris.

Zwolennicy metod niekonwencjonalnych zalecają dodatkowo akupresurę ucha. Ulgę przynosi uciskanie palcem wskazującym wypukłej chrząstki (od środka ucha w kierunku twarzy). Wystarczy pięć minut takiej terapii, a poczujesz się znacznie lepiej.

Alkohol – więcej umiaru

Z powodu nadużywania alkoholu może rozwinąć się marskość (zbliznowacenie). Wątroba traci wówczas zdolności oczyszczające i organizm jest zatruwany toksynami. Szansą na zregenerowanie się chorej wątroby jest całkowite odstawienie alkoholu. Lepiej jednak nie dopuścić do takiego stanu i przy biesiadach poprzestać na dobrym winie.

Lepiej wybierać dania lekkostrawne

Poniżej znajdziesz różne rodzaje pokarmów. Przygotowując święta, staraj się wybierać produkty najzdrowsze dla wątroby.

Lekkostrawne:

- Warzywa: marchew, buraczki, seler, fasolka szparagowa, kiszona kapusta, kiszone ogórki.

- Pasztet: z chudego mięsa. Zamiast podgardla i tłuszczu dodaj do niego podduszoną cukinię, cebulkę, pieczarki i trochę więcej bułki namoczonej w mleku.

- Mięsa: duszone, pieczone w folii, pieczone na grillu elektrycznym.

- Ciasta: szarlotka, sernik, sernik na zimno, biszkopt z galaretką i owocami, ciasto francuskie z masą budyniową, piernik.

- Pikle bez octu (konserwowane kwasem mlekowym albo solą).

Ciężkostrawne:

- Warzywa: kapusta, brukselka, kalafior mogą powodować wzdęcia.

- Pasztety: np. francuski (z gęsich wątróbek), wieprzowy.

- Mięsa: tłusta wieprzowina, smażone kotlety, biała kiełbasa.

- Ciasta: torty z dużą ilością masła, sękacz, tiramisu, stefanka, ciasto francuskie i kruche.

- Marynaty z octem: ogórki konserwowe, grzybki marynowane itp.

Reklama

Aleksandra Barcikowska