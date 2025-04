Dieta bezglutenowa nie jest łatwa do utrzymania. Jest też droższa niż normalna zdrowa dieta. Jej skuteczność szacowana jest od 70 do 93%.

Przyczyny braku skuteczności diety bezglutenowej:

wysokie koszty,

trudności w dobrze produktów,

„ukryty” gluten w produktach, które teoretycznie glutenu nie zawierają,

niechęć ze strony pacjentów - dieta bezglutenowa może się "znudzić".

Znacznie lepsze wyniki uzyskują dzieci, im starsi pacjenci z celiakią tym gorzej utrzymują dietę. Nie bez znaczenia są również czynniki kulturowe, na przykład spożywanie komunii pod postacią opłatka. Może się wydawać, że to niewielka ilość glutenu, a jednak dla osób z celiakią jest szkodliwa. Jeden opłatek zawiera około 25 mg gliadyny na 0,5g, a osoby chore na celiakię nie mogą spożywać produktów, które zawierają więcej niż 10mg gliadyny na 1000 g.

Gdzie naukowcy szukają nadziei dla osób z celiakią?

Z tych względów prace nad nowymi sposobami leczenia celiakii nie ustają.

Rozważane są trzy strategie postępowania:

próba neutralizacji glutenu zawartego w diecie,

zawartego w diecie, zmniejszenie wchłaniania się glutenu ze światła jelita do błony śluzowej jelita,

modulacja odpowiedzi immunologicznej.

Jednym z pomysłów jest wyhodowanie nowych odmian zbóż tak by nie zawierały szkodliwych białek. Kolejnym jest podawanie substancji, które wiązałyby gluten i w ten sposób go neutralizowały. Najwięcej uwagi poświęca się natomiast suplemantacji enzymów. Enzymy podaje się już w nietolerancji laktozy oraz w niedoczynności zewnątrzwydzielniczej trzustki, więc jest to sprawdzona metoda. Gluten przez ludzi nie jest trawiony, ale rośliny i mikroorganizmy posiadają enzymy, które są w stanie go strawić. Problemem jest znalezienie takich enzymów, które same nie ulegałyby strawieniu albo dezaktywacji w żołądku. Obecnie badane są dwa leki AN-PEP oraz ALV003 Alvine Pharmaceuticals.

W II-fazie badań klinicznych jest natomiast substancja - laratozide, która zmniejsza przepuszczalność błony śluzowej jelita i ogranicza przedostawania się glutenu do tkanek położonych głębiej oraz osłabia odpowiedź zapalną.

Innym polem działania nauki jest modulowanie odpowiedzi immunologicznej w celiakii, poprzez działanie na substancje hamujące działanie cytokin. Badana jest cząsteczka o symbolu CCX282-B.

Badania te dają nadzieję na to, że w niedalekiej przyszłości rozszerzą się możliwości leczenia celiakii.