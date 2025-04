Spis treści:

Zespół jelita drażliwego (IBS od angielskich słów irritable bowel syndrome) zalicza się do przewlekłych zaburzeń czynnościowych jelit. Słowo czynnościowych wskazuje, że w obrębie jelita nie dochodzi do zmian w budowie, ale zaburzeniu ulega jego prawidłowe funkcjonowanie. Według najnowszych wytycznych zaburzenia czynnościowe określa się jako zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowej.

W diagnozowaniu zespołu jelita drażliwego (zamiennie stosuje się także określenie nadwrażliwego) stosuje się tzw. Kryteria Rzymskie IV według których IBS stwierdza się, gdy:

występuje nawracający ból brzucha przez co najmniej 1 dzień w tygodniu przez ostatnie 3 miesiące ,

, pierwsze objawy wystąpiły co najmniej 6 miesięcy wcześniej.

Jednocześnie muszą być spełnione 2 z 3 kryteriów dotyczące bólu brzucha:

jest związany z defekacją,

jest związany ze zmianą konsystencji stolca,

jest związany ze zmianą częstości wypróżnień.

Zespół jelita drażliwego może występować nawet u 5-20% populacji. Schorzenie częściej dotyka kobiet. Nie są znane dokładne przyczyny rozwoju IBSu, ale na jego rozwój mogą mieć wpływ:

infekcje jelita (tzw. poinfekcyjny IBS),

uwarunkowania genetyczne,

zaburzenia w mikrobiocie jelitowej (tzw. dysbioza jelitowa),

czynniki psychologiczne (stres!).

Podejrzewa się, że osoby z zespołem jelita drażliwego silniej odczuwają bodźce z jelita np. przelewanie, rozciąganie. To, co u zdrowej osoby nie wywołuje dolegliwości, u osoby z IBSem kończy się silnym bólem. Zjawisko to nazywa się nadwrażliwością trzewną.

Zespół jelita drażliwego jest kłopotliwych schorzeniem utrudniającym życie, ale nie jest groźny!

Do najważniejszych objawów zespołu jelita drażliwego należą:

ból brzucha,

przewlekłe biegunki,

przewlekłe zaparcia,

wzdęcia,

uczucie pełności,

uczucie ciągłego parcia na stolec,

uczucie niepełnego wypróżnienia.

Na podstawie dominujących objawów lekarz kwalifikuje zespół jelita drażliwego do jednego z 4 typów:

IBS z dominującym zaparciem (IBS-C),

IBS z dominującą biegunką (IBS-D),

IBS w postaci mieszanej (IBS-M),

niesklasyfikowana postać IBS (IBS-U).

W określeniu, który typ zespołu jelita drażliwego dotyczy właśnie ciebie lekarz zastosuje tzw. bristolską skalę uformowania stolca, która określa jego kształt i konsystencję.

Typ 1: Pojedyncze zbite grudki podobne do orzechów, trudne do wydalenia

Typ 2: Stolec o wydłużonym kształcie, grudkowaty.

Typ 3: Stolec wydłużony, z pęknięciami na powierzchni.

Typ 4: Smukłe, wężowate kawałki stolca, gładkie i miękkie.

Typ 5: Miękkie drobiny z wyraźnymi krawędziami (łatwo wydalane).

Typ 6: Kłaczaste kawałki z postrzępionymi krawędziami.

Typ 7: Wodnisty, bez stałych elementów (ciecz).

Diagnostyka zespołu jelita drażliwego opiera się o wspomniane wcześniej Kryteria Rzymskie IV oraz dokładny wywiad z pacjentem. Jednak ze względu na to, że objawy zespołu jelita drażliwego nie są specyficzne, warto także wykluczyć inne schorzenia, takie jak:

alergie pokarmowe,

pasożyty przewodu pokarmowego,

nietolerancję laktozy,

nietolerancję fruktozy,

celiakię,

wrzodziejące zapalenie jelita grubego,

chorobę Leśniewskiego-Crohna,

zaburzenia w pracy tarczycy.

Lekarz może zlecić ci zatem wykonanie:

morfologii krwi,

badania CRP (określa stan zapalny),

profilu tarczycowego,

prób wątrobowych,

badania kału ogólnego,

badanie mikrobiomu jelitowego,

badania kału pod kątem pasożytów,

badania kału na krew utajoną,

badania kalprotektyny w kale (białko, które produkowane jest przy stanach zapalanych jelita),

testu oddechowego w kierunki SIBO (przerost bakteryjny jelita cienkiego).

W wielu przypadkach w diagnostyce uwzględnia się także kolonoskopię, czyli badanie endoskopowe jelita grubego. Kolonoskopia jest szczególnie ważna w przypadku gwałtownego chudnięcia, podniesionej temperatury ciała, występowania anemii, krwawienia z odbytu. Objawy te mogą sugerować poważniejsze stany zapalne w jelitach lub nowotwór.

Leczenie zespołu jelita drażliwego sprowadza się do:

wprowadzenia odpowiedniej diety – najczęściej stosuje się dietę FODMAP, która łagodzi objawy IBSu u ponad 70% chorych ,

, zastosowania środków rozkurczowych, które zmniejszają ból;

zastosowania środków przeciwbiegunkowych w przypadku postaci biegunkowej,

zastosowania środków pobudzających motorykę jelita grubego w przypadku postaci zaparciowej,

w razie potrzeby zastosowania antybiotykoterapii (rifaksymina),

wprowadzeniu probiotykoterapii.

W leczeniu zespołu jelita drażliwego bardzo ważna jest zmiana stylu życia, które zredukuje poziom stresu. Z tego powodu pacjentom z IBSem często proponuje się także zastosowanie leków przeciwdepresyjnych (poza wpływem na psychikę dodatkowo „uspokajają” jelita) i psychoterapii.

