Najzdrowsze rady na całe życie!

Oto 10 najzdrowszych rzeczy, które możesz zacząć wcielać w życie już od jutra…

Zamiast wciąż łudzić się rewolucją, od której zmieni się twoje życie, poprawi zdrowie i sylwetka, wprowadzaj raczej małe ale skuteczne kroczki, które naprawdę zbliżą cię do celu.

1. Przeciągaj się jak kot – poranne przeciąganie to najlepszy sposób jak rozbudzić metabolizm, zapobiec bólom pleców i mięśni i nabrać energii do życia. Nie musisz tutaj uprawiać zaawansowanego stretchingu – po prostu rozciągaj się w łóżku jak kot na wszystkie strony!

2. Udrażniaj mózg – naukowcy dowiedli, że zmieniając wciąż codzienne rutyny prowokujemy nowe połączenia neuronów i jednocześnie pobudzamy własny mózg. To zapobiega utracie pamięci, chorobie Alzheimera oraz przedwczesnej demencji starczej. Wystarczy inaczej czyścić zęby, chodzić inną drogą do pracy, kupować w innym sklepie, jadać w innej restauracji…

3. Wierz w czosnek – naturalne antybiotyki to najlepsza prewencja i świetne lekarstwo, nawet na raka. Jedz codziennie czosnek, szczypiorek i cebulkę – bez gotowania – i dawaj je też dzieciom, bo to najwięksi sprzymierzeńcy zdrowia.

4. Pij jednego – jeden kieliszek lub kufel dziennie to już legenda, niestety wciąż rzadko wdrażana. Zapomnij o imprezowym opilstwie które niszczy wątrobę i mózg, a zamiast tego codziennie racz się małym winkiem lub piwem. To lekarstwo nie tylko na długowieczność ale także profilaktyka chorób serca, nowotworu a nawet starzenia.

5. Dopieprzaj – mdłe jedzenie nie tylko nudzi ale też marnuje potencjał, jaki mają w sobie przyprawy. Poznaj orientalne kuchnie i gotuj z większą ilością chili, imbiru, curry, pieprzu – pomożesz metabolizmowi, unikniesz przeziębień oraz zapewnisz sobie wspaniałe samopoczucie.

6. Dźwigaj – trening z obciążeniem jest zgodnie uważany przez ekspertów za klucz do schudnięcia ale także wzmocnienia struktury kości i poprawy sylwetki. Zawsze zaczynaj wysiłek od hantli czy atlasu a kardio zostawiaj dopiero na koniec, co pomoże w pozbyciu się kwasu mlekowego z mięśni.

7. Zrób drzewo – wypytaj rodziców i dziadków o historię rodzinny, zwłaszcza choroby. Niestety, genetyka czynni nas zwykle skłonnymi do cierpienia i umierania na te same dolegliwości co przodkowie. Jeśli poznasz swoją grupę ryzyka, to możesz wdrożyć od razu odpowiednią profilaktykę.

8. Badaj – niezależnie jakim jesteś okazem zdrowia nie pozwól aby choroba zaatakowała się po cichu. Dowiedz się o zalecanych dla twojego wieku i płci badaniach i nie żałuj pieniędzy. Samobadanie piersi czy jąder może uratować niejedno życie!

9. Śmiej się i płacz – najgorsze problemy ze zdrowiem i samopoczuciem mają ludzie przesadnie zamknięci w sobie. Śmiech oraz płacz są wspaniałymi sposobami na rozładowanie emocji i pomagają nie tylko przezwyciężyć stres ale nawet wzmacniać odporność i łagodzić reakcje alergiczne!

10. Masuj – pobudzanie krążenia i stymulowanie receptorów to odwieczna recepta na bardzo wiele dolegliwości. Jeśli możesz korzystaj z masaży, jeśli nie rób je sobie sam – szoruj ciało ręcznikiem czy szczotką, masuj głowę i stopy, chodź po specjalnych matach. Pomożesz całemu ciału, zwłaszcza systemowi odpornościowemu oraz nerwowemu, jak również zapewnisz sobie gładszą i piękniejszą skórę.