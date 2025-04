Dawniej nie znano całej prawdy o dymie tytoniowym. Obecnie coraz bardziej jesteśmy świadomi tego, że palenie to „okropna zaraza”. Znamy coraz więcej wyników badań, które przemawiają za tym by walczyć z nałogiem.

Palenie o wiele bardziej szkodzi kobietom niż mężczyznom. Z badań wynika, że od papierosów najszybciej uzależniają się kobiety rasy białej. Denise Kandel psycholog z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku uważa, że najbardziej wrażliwy na nikotynę jest organizm dziewcząt poniżej 18 roku życia.

Sama nikotyna nie uzależnia, jednak papieros tak. Francuski profesor Jean-Pol Tassin, neurolog i dyrektor badań w Inserm doszedł do wniosku, że mózg musi otrzymać nikotynę oraz inhibitory monoaminooksydazy by doszło do uzależnienia od tytoniu. Według niego winowajcą uzależnienia jest cukier dodawany do papierosów by osłodzić gorzki smak tytoniu. Mechanizm uzależnienia polega na tym, że produkty na bazie cukru paląc się uwalniają inhibitory monoaminooksydazy, a te w połączeniu z nikotyną uzależniają. Gdyby nie dodawano produktów na bazie cukru papierosy byłyby zbyt gorzkie, ale wówczas nie byłoby uzależnionych mężczyzn i kobiet. Systematyczne zatruwanie przynosi większą szkodę kobietom.

Papieros zupełnie nie pasuje kobiecie. Dlaczego?

Nikotyna szkodzi urodzie i zdrowiu,

Papieros jest zaprzeczeniem elegancji,

Palenie świadczy o uzależnieniu.

Kobieta chce być piękna. Gdy patrzy w lustro chce się sobie podobać. Jednak paląc papierosy trudno osiągnąć taki rezultat. O chorobach, które grożą kobiecie palącej żadna z nich nie myśli. Palenie zwiększa ryzyko zachorowania na wrzody żołądka, nowotwór oraz kaszel. Ale nikt nie chce myśleć o chorobach. Kobieta paląca szybciej się starzeje. Na skutek palenia dochodzi do obniżenia poziomu estrogenów. Skutkiem tego jest „tytoniowa twarz”. Patrząc w lustro kobieta może dostrzec poszarzałą cerę i liczne zmarszczki. Skóra jest wysuszona. Kobieta, która pali papierosy i stosuje antykoncepcję hormonalną ma zwiększone ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Wniosek może być tylko jeden:

Palenie niszczy urodę i skraca życie!

Kilka opinii mężczyzn na temat palenia u kobiet :

Maciek „Dziewczyna ma np. 15 lat zaczyna palić. W wieku 30 lat wygląda jakby miała 40…do tego żółte zęby, paznokcie..”

Jarek: „Całować się z popielniczką? NIE”,

Michał ‘Palenie niszczy wizerunek kobiety”,

Tomek „Mi tam się podoba – pewnie dlatego, że sam palę”.

Zdania są podzielone, ale chyba większość mężczyzn nie pochwala palenia przez kobiety.

Aż 30% kobiet w ciąży pali! A razem z nimi ich dzieci. U ciężarnych, które nie rzucają palenia istnieje ryzyko poronienia, porodu przedwczesnego a nawet urodzenia martwego dziecka. Czy warto ponosić ąż taką cenę za chwilę „przyjemności”?

Im dłużej kobieta pali, tym trudniej przestać. Więc zacznij już dziś walczyć z nałogiem. Popatrz na starszą od siebie palaczkę. Posłuchaj jej głosu i popatrz na jej zmarszczki. Nie czujesz smrodku, który cię otacza? Ale inni go czują. Być może masz prawo by niszczyć swoje zdrowie ale zlituj się nad mężem, dziećmi i znajomymi. Uwierz w to, że dzieci oddychają szybciej niż dorośli, więc wchłaniają więcej dymu. A dym niewciągnięty do płuc palącej osoby, tylko krążący w pomieszczeniach, zawiera więcej substancji smolistych i tlenku węgla, dlatego bardziej truje.

Czy marzeniem palącej mamy jest by dziecko również paliło papierosy? Pewnie nie. Jednak żadne zakazy, rozmowy o negatywnych skutkach palenia nie pomogą nic- jeśli dziecko widzi, że mama aby ukoić nerwy pali papierosy. Jest duża szansa, że dziecko i w tym będzie naśladować mamę (tatę). Mamo (tato) zastanów się czy jesteś dobrym wzorem do naśladowania?

Źródło: Zdrowie nr8, 2004, Informacje NFZ o paleniu, Raporty WHO o paleniu.