Nie wystawiaj języka, bo... powiem Ci na co chorujesz!

„Proszę pokazać język” - przy wizycie lekarskiej jest to standardowe polecenie medyka. Ma na celu nie tylko ułatwienie oceny stanu gardła, ale też stanowi pewien element obserwacyjny. Pewne zmiany na języku są bardzo charakterystyczne dla określonych schorzeń i dolegliwości. Poznajmy zatem objawową mowę naszego języka...

Język malinowy

Język ma wówczas malinowo-czerwony kolor. Występuje zwykle w szkarlatynie (płonica), odrze, TSS (zespół wstrząsu toksycznego), chorobie Kawasaki (zapalenia naczyń krwionośnych). Podobny jest do zapalenia języka.

Język niebieskawy

Takie zabarwienie języka jest jednym z objawów sinicy centralnej, zaraz przy zasinieniu ust i błony śluzowej jamy ustnej. Sinica centralna jest z kolei objawem takich wad serca, gdy krew żylna miesza się z tętniczą, co wiedzie do gorszego utlenowania krwi.



Język lakierowany

Język dosłownie wygląda jak polakierowany. Jest różowo-czerwony i błyszczący. Może pojawić się w chorobach wątroby, głównie marskości.

Język geograficzny

Jest to stan zapalny, uważany jednak za coś normalnego i czasem występującego rodzinnie. Jednak zauważa się go w takich stanach jak zaburzenia hormonalne i skaza wysiękowa – schorzenie na tle alergicznym z następującymi objawami: pęcherze, wysięki, rumienie na skórze. Może się pojawić w trakcie stosowania diety papkowatej po zabiegach w jamie ustnej, jak np. usunięcie migdałków i w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej. Manifestuje się przebarwieniami na języku spowodowanymi zanikiem brodawek nitkowatych. Plamy te wyglądają jak wzory na „dawnych mapach w atlasie drzeworytów”.

Język mosznowy

Zwany inaczej bruzdowatym. Charakterystyczne są głębokie bruzdy na jego powierzchni. Język wygląda jak „popękany”. Objaw ten nie wymaga konsultacji lekarskiej, gdyż uważa się go za stan normalny. Często występuje razem z językiem geograficznym i w następujących chorobach: zespół Downa i zespół Melkerssona-Rosenthala (schorzenie neurologiczne spowodowane ziarniniakowymi zapaleniami naczyń).



Język włochaty

Inną nazwą jest: język kosmaty. Na języku dochodzi do rozwichrzenia brodawek nitkowatych. Wstępuje zaczerwienienie, biały lub czarny nalot, co uwydatnia jeszcze bardziej „włochatość”. Stan taki jest skutkiem osłabionej odporności np. w zakażeniu HIV (jeżeli język włochaty pojawi się podczas zakażenia HIV, wówczas w niedalekiej przyszłości rozwinie się AIDS), antybiotykoterapii i nadkażeniem kropidlakiem czarnym (grzyb).



Język suchy i odwodniony

Jak sama nazwa wskazuje, objaw ten będzie występował przy odwodnieniu, czyli takim stanie organizmu, kiedy występuje niedobór wody. Inną przyczyną może być oddychanie przez usta, stosowanie leków p/parkinsonowskich, zespół Sjögrena (upośledzone wydzielanie śliny i gruczołów łzowych).



Język z naczyniakami

Jest dość ciekawym objawem, mogącym być przyczyną powiększenia języka. Język jest usiany fioletowawymi „groszkami” z naczyń krwionośnych.



Zapalenie języka (język Huntera)

Język jest czerwony i gładki. Występuje przy niedoborach żelaza, witaminy B12 , pelagrze i niedożywieniu. Jeśli pojawiają się nadżerki, wówczas możemy mieć do czynienia z liszajem płaskim.



Język powiększony

Język bywa powiększony aż do takiego stopnia, że wystaje z ust. Pierwszymi objawami powiększenia języka może być niedomykanie ust, czucie pełności jamy ustnej, wysychanie, chrapanie, odciśnięte zęby na powierzchni języka. Taka patologia występuje w zespole Downa, kretynizmie, akromegalii, naczyniakach, niedoczynności tarczycy, nowotworach języka i naciekach amyloidowych.

Rak języka i leukoplakia

Rak języka daje takie objawy jak bolesne i utrudnione połykanie oraz ból ucha. Występuje dodatkowo nieprzyjemny, a wręcz cuchnący zapach z ust, ślinotok, unieruchomienie i powiększenie języka oraz zaburzenia mowy. Niekiedy widoczne są owrzodzenia. Leukoplakia z kolei to zmiana w postaci białawych rozlanych plam w jamie ustnej. Może przejść w raka.

Dramatyczne zbaczanie języka

Język wygląda tak jakby „zakręcał” w jedna stronę. Występuje w przypadku uszkodzenia nerwu podjęzykowego, które jest spowodowane urazami, uszkodzeniami układu nerwowego, guzami lub rozrostem gruczołów w podstawie czaszki.

Źródło:

Zatouroff M., Objawy fizykalne rozpoznanie w kolorze, PZWL, Warszawa 1997

http://www.pediatrics.wisc.edu/education/derm/tutc/77.html# (język malinowy)

Katarzyna Ziaja