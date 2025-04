Dlaczego język wymaga czyszczenia?

Język jest ważnym narządem mięśniowym w jamie ustnej. Jego powierzchnię pokrywają trzy rodzaje brodawek:

okolone,

liściaste,

grzybowate.

Tak specyficzna budowa języka czyni go idealnym miejscem do gromadzenia się wszelkich bakterii i zarazków. Dlatego tak ważna jest odpowiednia higiena języka.

Nieprzyjemny zapach z ust? Może to wina języka?



Regularnie myjesz zęby i dbasz o higienę jamy ustnej, a nadal czujesz wydobywający się z niej nieprzyjemny zapach? Zamiast ratować się niemalże nieustannym żuciem gumy miętowej, zacznij dbać o higienę jamy ustnej. Polega ona nie tylko na szczotkowaniu zębów, dzięki czemu usunięty zostaje osad, bakterie czy resztki pokarmów, ale też na używaniu nici dentystycznych, płukanek do jamy ustnej, które pomogą dokładniej oczyścić jej wnętrze oraz kieszonki dziąsłowe, a także czyszczeniu języka – na nim także mogą gromadzić się bakterie.

Skąd ten zapach?



Niekiedy, pomimo dokładnej i kompleksowej higieny jamy ustnej, nadal wydobywa się z niej nieprzyjemny, wręcz cuchnący zapach. Wówczas można zgłosić się do stomatologa, żeby sprawdzić stan zębów i dziąseł. Być może zaczął rozwijać się stan zapalny i stąd nieprzyjemny zapach z ust.

Czasami jednak nieprzyjemny oddech może świadczyć o pewnych schorzeniach. Zdarza się, że cuchnący zapach z jamy ustnej może oznaczać złą przemianę materii, cukrzycę, a nawet nowotwór układu pokarmowego. To jednak nieliczne przypadki. Niekiedy nieświeży oddech spowodowany jest także paleniem papierosów.

Jak czyścić?



Oczyszczenie języka nie należy do trudnych czynności. Potrzebna do tego będzie zwykła szczoteczka do zębów, którą należy pocierać powierzchnię języka od tyłu do przodu. W ten sposób znaczna część bakterii i nalotu nagromadzonych na jego powierzchni powinna być usunięta.

Używanie zwykłej szczoteczki nie jest jednak do końca uznawane przez wielu dentystów za skuteczne. Otóż podczas czyszczenia nią języka część bakterii może być „zepchnięta” w głąb jamy ustnej, a niekoniecznie usunięta. Poza tym czyszczenia języka szczoteczką może być nieprzyjemne (mogą występować odruchy wymiotne).

Zamiast szczoteczki do zębów można użyć także specjalnej skrobaczki do języka. To przyrząd wyglądem łudząco podobny do maszynki do golenia, który jest specjalnie przystosowany do czyszczenia powierzchni języka. Ale jak tym czyścić jego powierzchnię?

Skrobaczka postrachem bakterii!

Jak czyścić język przy pomocy specjalnej skrobaczki?

Należy kilka razy przejechać skrobaczką po powierzchni języka od jego nasady aż po sam koniec. W ten sposób ściągniemy większość nalotu. Następnie trzeba oczyścić w identyczny sposób boki języka. Po zabiegu należy przepłukać jamę ustną wodą lub płukanką. Koniecznie trzeba też oczyścić skrobaczkę i ją zdezynfekować.

Język można czyścić skrobaczką u osób powyżej szóstego roku życia.

Skrobaczkę do języka można kupić w niemalże każdej aptece. Kosztuje kilka złotych. Przyrząd ten może być wykonany z plastiku i zakończony włosiem lub gumowymi wypustkami, dzięki którym łatwo usuwa się nalot nagromadzony na języku.

Powierzchnię języka należy czyścić delikatnie, by nie doszło do uszkodzeń, ran, podrażnień. Nie powinno się używać jednej szczoteczki do czyszczenia języka oraz zębów.

