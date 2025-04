Język prawdę ci powie

By poznać przyczyny dolegliwości wystarczy obejrzeć swoją twarz - nos, oczy, usta, uszy - a przede wszystkim posłuchać pulsu. Chociaż - „wystarczy”, to może za dużo powiedziane. Bo chcąc coś zdiagnozować metodami medycyny wschodniej, trzeba posiąść wiele wiedzy i mieć za sobą dużo lat praktyki. Tak jak Purew Tuja - lekarka z Mongolii.

Wypytuje dokładnie i cierpliwie - o sen, wypróżnienia, stan zdrowia pacjenta i jego rodziny w przeszłości, apetyt, wagę, miesiączki, potem bada puls, ogląda dłonie, paznokcie, język, przygląda się oczom, ustom, kolorowi cery, nosowi, uszom, włosom, obserwuje sposób chodzenia, postawy. Wsłuchuje się w dźwięk głosu i oddechu. Bada dotykiem wilgotność i elastyczność skóry. Na podstawie tego wszystkiego diagnozuje zmianę w narządach wewnętrznych.

Badanie zaczyna od skontrolowania pulsu w obu nadgarstkach. Lekarz o dużej praktyce wyczuwa puls w trzech miejscach na nadgarstku. Odpowiadają one strefom metabolicznym. Najbliższa kciukowi - klatce piersiowej, środkowa - górnej części brzucha, najbardziej oddalona od kciuka – dolnej części brzucha. Na podstawie siły, częstotliwości, rytmu i wysokości pulsu lekarz ocenia stan narządów wewnętrznych. To jeden z elementów badania.



Język

Zdrowy jest gładki, wilgotny, różowy i jędrny, z białawymi kosmkami. Powiększony, blady i zwiotczały sygnalizuje parę chorób, na przykład przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie jelita grubego, zapalenie nerek. Przewlekła choroba wrzodowa lub ostra grypa sprawia, że język wiotczeje, blednie a jego koniuszek czerwienieje. Język (podobnie zresztą jak dłonie i tęczówki oczu) to dla lekarza mapa, która mówi, co dzieje się w naszym wnętrzu. Każdej jego części odpowiada strefa „przedstawiająca” różne organy.



Włosy

Jeśli są matowe i łatwo wypadają, może to sugerować choroby żołądka, nerwice, depresje.

Uszy

Gdy są miękkie jak wata wskazują kłopoty z oskrzelami i płucami.

Nos

Nabrzmiały, wilgotny i miękki świadczyć może o powiększeniu mięśnia sercowego. Gdy jest tłusty i twardy możemy mieć problem z zatokami, gdy zaś obrzmiały i bolesny w dotyku – trzeba zmienić dietę, bo serce jest otłuszczone.



Wargi

Gdy mają kolor biało niebieskawy – twojemu żołądkowi coś dolega. Pękanie naskórka w kącikach może oznaczać chora dwunastnicę i skłonność do wrzodów. Gdy swędzi miejsce między górną wargą a nosem – masz kłopoty z gruczołami. Poruszające się skrzydełka mogą być objawem astmy.



Oczy

Między innymi pokazują stan wątroby i woreczka żółciowego. Jeśli białka są zażółcone - te dwa organy nie pozostają w równowadze z całym organizmem. Worki pod oczami mówią lekarzowi, że źle funkcjonują nerki. Sine „podkówki” - o piasku lub kamieniach w nerkach. Jeśli mają kształt migdałowy - ich właściciele mają skłonności do chorób gardła i krtani. Można z nich wyczytać także skłonności pacjenta do melancholii, lęków, depresji.



Twarz...

...a przede wszystkim kolor cery mówi nie tylko o tym, czy jesteś zmęczona czy wypoczęta, ale i o tym, jaka choroba cię dopadła lub dopadnie. Kłopoty z wątrobą lub nerwica - twarz masz żółtą; kłopoty z woreczkiem - ciemno-żółtą; kamica nerkowa – twarz ciemno-brązowa. Ogólnie twarz szczupła sygnalizuje słaby układ trawienny i oddechowy oraz skłonności do zapadania na anginy i grypy. Twarz szeroka i nalana świadczy o tendencjach do chorób trzustki, nadnercza oraz serca.

Bardzo skuteczną metodą leczenia w medycynie wschodniej jest masaż. Za jego pomocą usuwa się bóle kręgosłupa, rozluźnia mięśnie, likwiduje w nich blokady. Człowiek wychodzi po tym nieco obolały, ale już po paru godzinach czuje się jak nowo narodzony. Masaże trzeba oczywiście powtarzać, by dały długotrwały efekt. Znakomite są szczególnie dla tych, którzy życie spędzają siedząc przy biurku i w fotelu samochodowym. Masaże mogą mieć charakter leczniczy, rehabilitacyjny, relaksujący.

