GŁÓWNE PRZESŁANIA

- Wyniki globalnych badań ankietowych wskazują na wyraźną różnicę w podejściu do problematyki HIV i AIDS wśród kobiet i mężczyzn oraz istnienie swoistej "wojny płci" na tle odpowiedzialności za bezpieczny seks.

- Istnieje wyraźny rozdźwięk pomiędzy deklarowanymi obawami przed zakażeniem HIV a stosowaniem zabezpieczenia. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn, którzy bardziej martwią się zagrożeniem HIV, przyznając się jednocześnie do częstszych ryzykownych zachowań seksualnych.

- Opublikowane dziś niepokojące wyniki globalnych badań ankietowych ujawniają, że znaczący odsetek młodych ludzi wymieniających HIV i AIDS w czołówce obaw związanych z życiem seksualnym w dalszym ciągu uprawia seks bez zabezpieczenia.

- W odpowiedzi na wyniki badań, MTV oraz The Body Shop rozpoczynają światową kampanię "Nie zamykaj ust" ("Move Your Lips") mającą na celu skłonienie młodych mężczyzn i kobiet do wzięcia odpowiedzialności za powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV i AIDS. Każdy poprzeć może kampanię poprzez szerzenie jej przesłania, wejście na stronę www.moveyourlips.com lub zakup nowego Masła do Ust z Guaraną, z którego dochód przekazywany jest na rzecz Fundacji Staying Alive finansującej oddolne inicjatywy edukacyjne dotyczące zagrożenia HIV i AIDS wśród młodych ludzi.



PODSUMOWANIE WYNIKÓW GLOBALNYCH BADAŃ

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski płynące z wyników ankiety. Sporządziliśmy również pełne sprawozdanie z badania w postaci prezentacji powerpoint, które pozwoli Państwu i rzecznikom prasowym zdobyć głębszą wiedzę na temat uzyskanych wyników.

TEMAT:

- Główny: Wyraźny rozdźwięk pomiędzy deklarowaną obawą przed zakażeniem (postawa) a podejmowanymi działaniami (zachowania).

- Poboczny: Różnice postaw/zachowań seksualnych młodych kobiet i mężczyzn w kontekście zagrożenia HIV i AIDS.



Główna teza

- 52% młodych ludzi podaje lęk przed zakażeniem HIV i AIDS jako najpoważniejszą obawę związaną z życiem seksualnym, ale aż 34% ankietowanych uprawiało seks bez zabezpieczenia z dwoma lub większą liczbą partnerów.



Mężczyźni kontra kobiety

- Młodzi mężczyźni częściej niż kobiety deklarują obawę przed zakażeniem HIV i AIDS, ale jednocześnie rzadziej się zabezpieczają.

- Zaledwie 44% mężczyzn zrezygnowałoby z seksu nie mając przy sobie prezerwatywy, podczas gdy 68% kobiet odmówiłoby seksu z partnerem, który nie stosuje prezerwatywy.

- Tylko 14% kobiet nosi prezerwatywy w torebce (nie figurują one na liście 10 rzeczy niezbędnych w damskiej torebce). Zaledwie 28% mężczyzn nosi prezerwatywy w kieszeni.



Regiony

- Respondenci z krajów zachodnich (w szczególności Szwedzi) deklarują najmniejszą obawę przed zakażeniem HIV/AIDS i najczęściej odbywają stosunki seksualne bez zabezpieczenia z osobami, które wydają im się zdrowe.

- Największą obawę przed zakażeniem HIV/AIDS odczuwają młodzi mieszkańcy RPA, Meksyku i Singapuru. Oni też wykazują największą odpowiedzialność w zakresie stosowania prezerwatyw.

- W Azji mężczyźni noszą przy sobie prezerwatywy znacznie częściej niż kobiety, co jest wynikiem stygmatyzacji młodych kobiet kupujących prezerwatywy.



Niektóre powody podejmowania współżycia bez zabezpieczenia

- 41% kobiet wstydzi się nosić przy sobie prezerwatywy.

- Mężczyźni częściej kierują się zaufaniem do potencjalnej partnerki i jej zdrowym wyglądem.

- Średnio jedna trzecia mężczyzn i kobiet uważa za „łatwe” kobiety noszące przy sobie prezerwatywy.

- 70% kobiet (w wieku 16-20) uważa, że odpowiedzialność za posiadanie prezerwatywy spoczywa przede wszystkim na mężczyźnie.

- Pewna grupa mężczyzn obawia się, że użycie prezerwatywy zrujnuje ich szanse na udany seks (14%).

NIEODPOWIEDZIALNE ZACHOWANIA SEKSUALNE WŚRÓD MŁODYCH LUDZI POMIMO ZAGROŻENIA HIV

WYNIKI ANKIETY DOWODZĄ ISTNIENIA SWOISTEJ WOJNY PŁCI NA TLE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZNY SEKS

LONDYN 27 marca 2008 r.: Opublikowane dziś niepokojące wyniki globalnych badań ankietowych ujawniają, że znaczący odsetek młodych ludzi wymieniających HIV i AIDS w czołówce zagrożeń związanych z życiem seksualnym w dalszym ciągu uprawia seks bez zabezpieczenia.

Badania przeprowadzone na zlecenie The Body Shop oraz MTV Networks International wykazały, że 52% młodych ludzi podaje lęk przed zakażeniem HIV i AIDS jako najpoważniejszą obawę związaną z życiem seksualnym, ale jednocześnie aż 34% ankietowanych uprawiało seks bez zabezpieczenia z dwoma lub większą liczbą partnerów.

Wyniki badań wskazują również na znaczący rozdźwięk pomiędzy odpowiedziami udzielanymi przez mężczyzn i kobiety. Mężczyźni chętniej niż kobiety angażują się w ryzykowne zachowania seksualne, pomimo iż bardziej obawiają się zarażenia HIV. W porównaniu do 68% kobiet, zaledwie 44% mężczyzn odmówiłoby seksu bez prezerwatywy.

Ogłoszenie wyników ankiety zbiegło się z rozpoczęciem kampanii "Nie zamykaj ust" dążącej do zwiększenia wśród młodych ludzi świadomości zagrożenia wirusem HIV oraz AIDS. W ramach kampanii, The Body Shop wprowadził do sprzedaży w 2000 sklepach na terenie 60 krajów Masło do Ust z Guaraną z limitowanej serii, z którego dochód przeznaczony jest na realizację programów edukacyjnych poświęconych HIV i AIDS organizowanych przez Fundację MTV Staying Alive. MTV wspiera kampanię spotami reklamowymi, które za pośrednictwem wszystkich kanałów stacji docierają do 508 milionów gospodarstw domowych w 160 krajach.

"Wyniki badań ukazują istotne różnice pomiędzy postawami reprezentowanymi przez mężczyzn i kobiety. Mężczyźni bardziej niż kobiety boją się AIDS, a mimo to rzadziej podejmują odpowiednie działania, natomiast kobiety, obawiając się uchodzić za "łatwe", stanowczo zbyt często wolą obarczać mężczyzn odpowiedzialnością za posiadanie prezerwatywy. W rezultacie obie płcie wystawiają się na ogromne ryzyko i powinny bardziej odpowiedzialnie podchodzić do kwestii zdrowia seksualnego," powiedziała Georgia Arnold, Starszy Wiceprezes ds. Społecznej Odpowiedzialności w MTV International.

Pomimo obaw – ponad połowa mężczyzn (56%) boi się zakażenia – zaledwie czterech na dziesięciu panów nie zgodziłoby się na seks bez prezerwatywy. Dla porównania, w podobnej sytuacji seksu odmówiłoby prawie siedem na dziesięć kobiet. Decydując się na seks bez zabezpieczenia, mężczyźni chętniej polegają na czynnikach takich jak "zaufanie", czy "zdrowy" wygląd.

Badania ankietowe prowadzono w 10 krajach: w Republice Południowej Afryki, Singapurze, Meksyku, Indiach, Rosji, Hong Kongu, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA i Szwecji. W każdym kraju próba liczyła 200 osób w wieku 16-24 lata (18-24 przypadku RPA, Hong Kongu, Singapuru oraz Indii). W badaniu mogły wziąć udział osoby, które przynajmniej raz odbyły stosunek seksualny. Wszystkie wywiady zostały przeprowadzone online w dniach 8-15 lutego 2008 r. w ramach krajowych internetowych paneli badawczych.

Wśród osób objętych badaniem, najmniejszą wagę do zagrożenia HIV i AIDS przywiązywali respondenci ze Szwecji, najczęściej deklarując gotowość do podjęcia współżycia bez zabezpieczenia z osobą, która wygląda na zdrową. Największą obawę przed HIV i AIDS odczuwają młodzi ludzie w RPA, Meksyku oraz Singapurze, wykazując jednocześnie największą odpowiedzialność w zakresie stosowania prezerwatyw. W Azji mężczyźni noszą przy sobie prezerwatywy znacznie częściej niż kobiety, co bez wątpienia jest konsekwencją silnej stygmatyzacji młodych kobiet decydujących się na ich zakup.

Badania wykazały również, że:

- Pewna grupa mężczyzn tłumaczy niechęć do noszenia przy sobie prezerwatywy przesądami. 36% ankietowanych panów uważa bowiem, że posiadanie prezerwatywy przynosi pecha w trakcie „podrywu”.

- Młodzi ludzie otwarcie rozmawiają o zarówno o seksie jaki związanych z nim problemach – 53% badanych mężczyzn rozmawia ze znajomymi o stosowaniu prezerwatyw, zaś 43% wszystkich respondentów porusza w rozmowach ze znajomymi tematykę chorób przenoszonych drogą płciową (w tym HIV i AIDS).

- 37% kobiet w wieku 16-20 lat uważa, że problem HIV i AIDS nie dotyczy ich kręgów towarzyskich.

Christopher Davis, Dyrektor ds. Kampanii w The Body Shop powiedział „Wyniki badań potwierdzają, że zachowania młodych ludzi wciąż rozmijają się ze świadomością zagrożenia oraz obawami jakie żywią wobec groźby zakażenia wirusem HIV. Niezbędna jest dalsza działalność edukacyjna motywująca młodych ludzi do lepszej ochrony własnego zdrowia. Wspólnie z MTV chcemy dotrzeć do młodych ludzi z przekazem, że problem AIDS dotyczy również ich.”



Jako uzupełnienie prowadzonej w telewizji i w sklepach kampanii uruchomiono stronę www.moveyourlips.com, gdzie młodzi ludzie będą mogli dyskutować o kampanii w sekcji ‘Lip Love’, oraz przyłączyć się do „protestu” poprzez promocję kampanii na serwisach społecznościowych.

Cały dochód ze sprzedaży Masła do Ust z Guaraną z limitowanej serii przekazany zostanie na rzecz Fundacji Staying Alive finansującej oddolne inicjatywy edukacyjne dotyczące zagrożenia HIV i AIDS organizowane przez i dla młodych ludzi. The Body Shop wraz z MTV zgromadził już na potrzeby Fundacji 430 000 GBP.