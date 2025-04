Antybiotyki - co warto o nich wiedzieć?

Antybiotyki są chyba jednymi z częściej przepisywanych leków przez lekarzy rodzinnych. Zwykle jednak podczas ich stosowania popełniamy wiele błędów, częstokroć odbijających się niekorzystnie na naszym zdrowiu. Im rzadziej je przyjmujmy, tym ich skuteczność jest wyższa.

Antybiotyk to substancja, która działa albo bakteriobójczo, zabijając bakterie lub bakteriostatycznie, hamując wzrost i rozwój bakterii. Działanie antybiotyków może być zwiększone poprzez połączenie tej substancji z inhibitorem beta-laktamaz. Przykładem takiego leku jest np. Agumentin, Taromentin, Forcid, Amoksiklav, w których to mamy połączenie amoksycyliny (antybiotyk) z kwas klawulanowy (inhibitor beta-laktamaz).

Leki te przepisuje wyłącznie lekarz. Określa szczegółowe wytyczne do ich przyjmowania – dawkę, sposób podania (doustna, dożylna, domięśniowa), częstotliwość i okres przez jaki należy je zażywać. Najlepiej gdy antybiotyk jest dobrany indywidualnie do pacjenta, na podstawie wykonanych badań bakteriologicznych i antybiogramu. Po zbadaniu mikrobiologicznym plwociny, wymazów z nosa/gardła itp. wykonuje się specjalne testy, umożliwiające określenie wrażliwości na dany antybiotyk. Pozwala to na szybką i skuteczną walkę z zakażeniem oraz zapobiega rozwinięciu się oporności organizmu na antybiotyki. Niestety często antybiotyki przepisywane są „na ślepo” i o szerokim spektrum działania.

Należy pamiętać, że przepisane antybiotyki nie mogą być samowolnie odkładane z powodu lepszego samopoczucia. Trzeba wybrać wszystkie zalecone tabletki, przestrzegając skrupulatnie godziny przyjmowania, sposobu podawania, dawki antybiotyku oraz regularności stosowania. Jeżeli antybiotyk przyjmujemy trzy razy na dobę, wówczas 24 godziny dzielimy przez 3, więc lek przyjmujemy równo co 8 godzin. Antybiotyki nie działają od razu przy pierwszej dawce. Ich efekty zauważa się po kilku dniach stosowania. Równocześnie z antybiotykoterapią nie powinno się przyjmować preparatów witaminowych, które są dobrą pożywką dla bakterii i nie spełniają swoich funkcji. Większość antybiotyków należy przyjmować godzinę przed jedzeniem, albo dwie po posiłku, popijając szklanką wody przegotowanej. Nie wolno ich popijać mlekiem czy sokami owocowymi.

Antybiotyk można jednak odstawić, wtedy, gdy pojawią się objawy świadczące o uczuleniu: wysypka skórna, bladość, problemy z oddychaniem, nadprodukcja śliny, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zimne poty, wymioty, biegunka. Trzeba się wówczas niezwłocznie udać się do lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Biorąc antybiotyki należy pamiętać o prawidłowym sposobie żywienia. Antybiotyki oprócz bakterii chorobotwórczych, zabijają dobre bakterie jelitowe, którym zawdzięczamy odporność i prawidłowe działanie układu pokarmowego. Zapobiegają też biegunkom poantybiotykowym. Dlatego też ważna jest podaż probiotyków. Produkty spożywcze w których znajdziemy bakterie probiotyczne to jogurty, kefiry, maślanki. Są także gotowe preparaty z probiotykami w kapsułce, np. Dicoflor, Trilac, Lacid Forte, Linex Forte.

Oprócz tego trzeba zwrócić uwagę na takie narządy jak wątroba i nerki, biorące udział w metabolizmie i wydalaniu leków. Zatem podczas antybiotykoterapii należy stosować urozmaiconą, ale lekkostrawną dietę, dbając jednocześnie o podaż około 2-2,5 litrów płynów dziennie. Może to być woda mineralna niegazowana, słaba herbata, napary owocowe, niesłodzony kompot z jabłek.

Po zakończeniu antybiotykoterapii trzeba odbudować swoją odporność. Nie wolno w tym czasie się przeciążać i nastawiać na działanie skrajnych temperatur. Dieta powinna obfitować w owoce i warzywa oraz wspomniane produkty probiotyczne. Cykoria, kiszona kapusta, cebula, banany, kiszone ogórki, zawierają substancje ułatwiające rozwój dobrych bakterii. Jogurty można określić jako probiotyczne wówczas gdy liczba bakterii w mililitrze wynosi około miliona. Jogurty takie jednak nie są ważne zbyt długo z uwagi na krótki żywot bakterii. Probiotyki trzeba przyjmować w innych porach niż antybiotyki. Brane jednocześnie, nie ujawnią swych właściwości, ponieważ zostaną zabite przez antybiotyk. Można je zażywać np. 2 godziny po antybiotyku, popijając mlekiem.

Katarzyna Ziaja