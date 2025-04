Bóle głowy (a jest ich aż 300 rodzajów) od lat spędzają sen z oczu naukowcom z całego świata, a jednak ich tajemnicy nie udało się rozszyfrować.

Skąd najczęściej biorą się nasze cierpienia? Oto przyczyny.



Wahania ciśnienia atmosferycznego

Wielu z nas cierpi przy zmianie pogody – dolegliwości występują na dzień–dwa przed nadejściem frontu albo tuż po nim. Ból koncentruje się w okolicy czoła i skroni.

Jak sobie pomóc? Gdy ciśnienie spada, wypij kawę albo mocną herbatę. Przynajmniej pół godziny spędź na powietrzu (dotleniasz serce i mózg). Zanim ból się nasili, uciskaj palcami punkty na przedłużeniu łuków brwi. Możesz też zażyć ziołowy preparat Pogodyna albo posmarować skronie maścią tygrysią. Dobre efekty daje włożenie na głowę elastycznej opaski.



Zmiany poziomu hormonów

Wystarczy zachwianie proporcji między progesteronem a estrogenem, a reagujesz bólem głowy. Najczęściej zdarza się to przed miesiączką i podczas owulacji. Ból rozpoczyna się w skroni, przechodzi na czoło, a potem rozlewa się na głowę.

Jak sobie pomóc? Weź jeden z preparatów przeciwbólowych, który działa najskuteczniej (ibuprom, apap, naproxen, diclofenak). Możesz również przykleić na skroni plaster Migren Patch. Skonsultuj się z ginekologiem – być może trzeba zrobić badania hormonalne lub zmienić pigułkę.

Stres

Reakcją na napięcie nerwowe jest ból czoła, a także po obu bokach głowy. Wywołuje go zwężenie naczyń doprowadzających krew do mózgu. W stresie ucieka z organizmu magnez, co bywa częstą przyczyną bólu tylnej części głowy.

Jak sobie pomóc? Jeśli stres dopada cię często, naucz się go rozładowywać. Wystarczy półgodzinny spacer szybkim krokiem lub kąpiel z dodatkiem olejku lawendowego. Najskuteczniejsza w walce ze stresem jest joga (np. ćwiczenia dwa razy w tygodniu przez pół godziny). Warto też łykać antystresowe tabletki z magnezem i witaminą D (zwiększa jego wchłanianie).

Przeciążenie wątroby

Zdaniem wielu lekarzy, może ono wywołać nawet kilkudniowy napad bólowy. Charakterystyczny jest wówczas kłujący ból za prawą gałką oczną (wiele osób ma też problemy z zaparciami). U ludzi wrażliwych napad może wystąpić po wypiciu filiżanki kawy, lampki wina, zjedzeniu czekolady, szynki wieprzowej lub jajka. Często ból zaczyna się nad ranem, we śnie (wątroba pracuje wówczas najintensywniej).

Jak sobie pomóc? Spróbuj stwierdzić, czy problemy zaczynają się regularnie, zawsze po wypiciu czy zjedzeniu jakiegoś pokarmu. Jeśli tak, wyeliminuj go z jadłospisu. A gdy „zgrzeszysz”, zażyj profilaktycznie jeden z ziołowych środków wspomagających wątrobę, np. hepatil, sylimarol.

Zaburzenia wzroku

Właśnie ból głowy bywa pierwszym objawem, że mamy problemy z oczami. Charakterystyczne są wówczas bóle w okolicy czoła, nasilające się po dłuższym czytaniu.

Jak sobie pomóc? Koniecznie zgłoś się do okulisty, prawdopodobnie konieczna będzie korekcja wady wzroku. U wielu osób włożenie okularów pozwala pozbyć się bólu. Pamiętaj też, by czytać przy dobrym świetle.

Zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego

Ból głowy jest spowodowany nieprawidłowym napięciem mięśni karku. Sprzyja ono podrażnieniu nerwów biegnących w tej okolicy. W takim przypadku ból pojawia się zwykle z tyłu głowy i nasila się przy ruchach szyją.

Jak sobie pomóc? Wybierz się do ortopedy, konieczne bowiem będzie wykonanie rentgena kręgosłupa szyjnego. Jeśli wykaże on zmiany w kręgach, niezbędne będą ćwiczenia rozluźniające mięśnie karku. Pomocny może być delikatny masaż wykonany np. przez kogoś bliskiego.

Dokąd po pomoc

W Polsce działa 80 poradni przeciwbólowych. Każdy ubezpieczony w NFZ może skorzystać z terapii, jeśli zgłosi się tam ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub neurologa.

Migrena – co to takiego?

To wyjątkowo silny ból głowy, który wyłącza człowieka z normalnego życia. Najczęściej dotyczy jednej strony głowy. Często zwiastunem migreny jest aura – mdłości, mroczki, zawroty głowy, światłowstręt. Przyczyny nie są znane. Wiadomo, że migreny miewają podłoże genetyczne. Trzeba je leczyć, najlepiej u specjalisty neurologa w poradni przeciwbólowej.

Aleksandra Barcikowska