Nieinwazyjne metody leczenia chrapania

Nawet największa miłość nie jest w stanie znieść codziennego chrapania partnera w łóżku. Można zasłaniać głowę poduszką, spać ze stoperami w uszach, przewracać chrapiącego na bok lub budzić go, gdy tylko zaczyna swój „nocny koncert”. Wcześniej czy później ktoś "emigruje” do drugiego pokoju, by móc spokojnie pospać. Nie ma, że boli – chrapanie trzeba leczyć! Dla dobra partnera, ale przede wszystkim dla własnego zdrowia.

Ocenia się, że problemem chrapania dotkniętych jest ok. 20% mężczyzn i 5% kobiet w wieku 30 lat, procent ten rośnie odpowiednio do 60% u mężczyzn i 40% u kobiet w okresie 60 roku życia.

Leczenie chrapania zależy przede wszystkim od tego, czy jest ono spowodowane wadami anatomicznymi czy przyczyny leżą w niezdrowym trybie życia. Ta ostatnia przyczyna ogranicza się do prowadzenia zdrowego trybu życia, rzucenia palenia, unikania dużych ilości alkoholu i wprowadzenia dobrych nawyków żywieniowych.

Same objawy, czyli hałas, zlikwidować mogą dosyć powszechnie reklamowane środki typu, paski, plastry, zaciski. Na rynku jest ich bardzo dużo. Jednak, jeśli problem leży w wadach anatomicznych układu oddechowego, takie specyfiki nie pomogą. Najczęściej chrapiący mają przerośnięte i wiotkie podniebienie miękkie (na górze, zaraz za podniebieniem twardym, tuż przy gardle) i zbyt długi języczek gardłowy. Podczas oddychania w leżeniu na wznak dochodzi do ich drgania, stąd słychać nieprzyjemne dla ucha odgłosy. Obecnie odchodzi się od chirurgicznych, bolesnych metod leczenia. Nowoczesne zabiegi są szybkie i niebolesne. Każda osoba cierpiąca na tę dolegliwość, powinna się im poddać, bowiem nie wyleczenie chrapania może doprowadzić do obturacyjnego bezdechu podczas snu, prowadzącego do ciężkich chorób, a nawet śmierci.

Jak zacząć się leczyć?

Najpierw należy udać się do laryngologa. Lekarz ocenia drożność nosogardła, sprawdzając czy to zbyt wiotkie lub/i poprzerastane tkanki są przyczyną zaburzeń oddychania w czasie snu. Jeśli tak jest, proponuje pacjentowi odpowiedni zabieg powodujący obkurczenie, usztywnienie odpowiednich tkanek.



Zabiegi:

Celon

Zabieg Celon nadaje się wyłącznie do leczenia małych przerostów podniebienia miękkiego. Jest to mało inwazyjny i bezkrwawy zabieg wykonywany ambulatoryjnie. Przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i polega na wkłuciu w ściśle określone punkty podniebienia specjalnej elektrody i wygenerowaniu fali elektromagnetycznej, która w ciągu 6-8 tygodni doprowadza do usztywnienia podniebienia miękkiego i skrócenia języczka, co z kolei prowadzi do ustąpienia lub zmniejszenia się chrapania. Cały zabieg trwa od 20 do 40 minut. Koszt: od 800 do 1500 zł.

Koblacja

Koblacja to technologia małoinwazyjnego leczenia chrapania za pomocą lasera. Znajduje on zastosowanie szczególnie przy przerostach podniebienia miękkiego i języczka większego stopnia, a taka sytuacja występuje u większości pacjentów. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym i polega na wycięciu nadmiaru przerośniętej tkanki. Dzięki zastosowaniu technologii fal radiowych, jak i niskich temperatur, nie następuje efekt poparzenia, nie ma krwawienia oraz nie ma żadnych skutków ubocznych. W wyniku zabiegu przepływ powietrza w gardle staje się bardziej swobodny, podniebienie unosi się i usztywnia. Metoda koblacji umożliwia skuteczne zlikwidowanie przyczyn zaburzeń oddychania podczas jednodniowego zabiegu. Tego samego dnia pacjent wraca do domu i może normalnie funkcjonować. Zabieg trwa ok. 2 godzin, nie wymaga powtarzania co kilka lat i likwiduje problem chrapania na całe życie. Cena: ok. 3000 zł.



Pillar Implants

Pillar Implants to małoinwazyjna, bezpieczna i efektywna metoda leczenia chrapania. Zabieg wykonuje się w 20 minut, rekonwalescencja zajmuje ok. 2 dni, a optymalny efekt uzyskuje się w ciągu kilku tygodni, maksymalnie do 3 miesięcy po zabiegu. Procedura Pillar polega na wszczepieniu w podniebienie miękkie trzech podłużnych implantów o długości 18 mm i szerokości 2 mm. Implanty, a z czasem naturalne zarastanie tkanki w miejscu wszczepienia, usztywniają podniebienie, co redukuje wibracje i zapadanie się podniebienia miękkiego, które powoduje chrapanie i bezdech. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg nie jest związany

z trwałym usunięciem tkanek, dlatego sprawia znikomy dyskomfort i większość pacjentów może powrócić jeszcze tego samego dnia do typowej diety i aktywności. Cena: ok. 2500 zł.

Chrapanie u dzieci

Chrapanie dzieci spowodowane jest powiększonym migdałem gardłowym lub migdałków podniebiennych. Drogi oddechowe dziecka stają się węższe, co powoduje chrapanie i przerwy w oddychaniu. W wyniku tego schorzenia dzieci stają się rozkojarzone, zmęczone, bywają także nadpobudliwe. Ich zdolność powonienia i smaku staje się ograniczona. Niektóre z nich tracą nawet apetyt. U dzieci z poprzerastanymi migdałami wzrasta ryzyko występowania infekcji i zapaleń uszu, a także niebezpieczeństwo utraty słuchu. W takich wypadkach lekarze zalecają usunięcie migdałków. Dawne metody leczenia wiązały się z kilkudniowym pobytem w szpitalu, dziś takie praktyki należą do przeszłości. Obecnie przeprowadza się operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego małoinwazyjną metodą koblacji. Na jej temat możesz poczytać wyżej.

