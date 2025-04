Nowalijki - smaczne i zdrowe?

Nowalijki to pierwsze wiosenne warzywa. Ich widok cieszy nasze oczy, gdyż po długim jesienno-zimowym okresie jesteśmy wręcz spragnieni tych niezwykle kolorowych pierwszych warzyw.

Nowalijki kojarzą się nam nie tylko z urozmaiceniem naszego jadłospisu, który zimą jest bardzo ubogi w warzywa, ale wydaje nam się także, że dostarczają wielu witamin i składników mineralnych, które w okresie wiosennym są nam niezwykle potrzebne.

Ale czy na pewno nowalijki są takie zdrowe?

Niestety tylko o sezonowych warzywach możemy powiedzieć, że są źródłem zdrowia. Nowalijki zaś nie rosną zazwyczaj w naturalnych warunkach. Uprawiane są one w szklarniach, przy mniejszym dostępie światła, "wspomagane" różnymi nawozami, w których często znajdują się metale ciężkie. Pamiętajmy, że nowalijki mogą nam zaszkodzić. Najbardziej szkodliwe są te, które nawożone były nawozami azotowymi, albowiem azotany i azotyny spożywane w dużych ilościach mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Azotyny zmniejszają wykorzystanie z pożywienia białek, tłuszczów, witaminy A i z grupy B. Łącząc się z innymi substancjami obecnymi w żywności mogą tworzyć związki rakotwórcze. Azotany szczególnie niebezpieczne są dla niemowląt, małych dzieci i osób starszych.

Najwięcej składników odżywczych zawierają warzywa pochodzące z upraw ekologicznych, gdyż w takiej metodzie używa się naturalnego nawozu np. kompostu. W sklepach z żywnością ekologiczną możemy zażądać certyfikatu potwierdzającego, że faktycznie zostały uprawiane bez dodatków nawozów.

Czy to oznacza, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z pierwszych warzyw? Nie. Kupując nowalijki trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem oraz trzeba zachować umiar w ich spożyciu, tak aby stanowiły one tylko dodatek w całodziennej diecie.

Nie zaleca się przechowywania warzyw w zamkniętych woreczkach foliowych, gdyż obecne w nich azotany szybciej przekształcą się w szkodliwe azotyny. Przed rozpoczęciem jedzenia każde warzywo, czy owoc trzeba dokładnie umyć – to najskuteczniejszy sposób usunięcia większości szkodliwych substancji i zabrudzeń.

Pamiętajmy, że niektóre młode warzywa takie jak: szczypiorek, rzeżucha, natka pietruszki, cebula dymka można też wyhodować w domowych warunkach, na własnym parapecie. Wówczas będziemy mieć pewność, że w ich uprawie nie zostały użyte środki chemiczne.

A oto kilka wiosennych przepisów:

Twarożek wiosenny

kostka białego sera śmietankowego

1 szczypiorek

pęczek rzodkiewek

zielony ogórek

sól i pieprz

Biały ser wymieszać z posiekanym szczypiorkiem, pokrojonymi rzodkiewkami i pokrojonym zielonym ogórkiem. Przyprawić, porządnie wymieszać.

Wiosenna sałatka



1 długi ogórek

pęczek rzodkiewek

sałata

pęczek szczypiorku

200 ml naturalnego jogurtu

2 łyżki posiekanego koperku

sól, pieprz

Warzywa dokładnie umyć. Ogórek przekroić na pół wzdłuż i pokroić na plasterki. W kostkę pokroić rzodkiewki, posiekany szczypiorek. Liście sałaty porwać na kawałki. Wszystko wymieszać.

Jogurt doprawić do smaku solą i pieprzem, wymieszać koperkiem. Tak przygotowanym sosem polać sałatkę.

Wiosenne kanapki

chleb razowy

masło osełkowe

chuda wędlinka

ser żółty

liście sałaty

pomidor

ogórek

rzodkiew

szczypiorek

rzeżucha

majonez

Kromki chleba razowego smarujemy masłem osełkowym. Kładziemy liście sałaty, plasterki wędliny i serka. Pomidor, ogórek i rzodkiewkę kroimy w cienkie plasterki i następnie układamy je na kanapkach. Dekorujemy keksami majonezu, posypujemy szczypiorkiem bądź rzeżuchą.

