Mrożenie to jeden ze zdrowszych sposobów przechowywania żywności. Pozwala zachować większość wartości odżywczych, nie zmienia smaku ani aromatu. Mrożone warzywa i owoce szczególnie polecane są jesienią i zimą.

Reklama

O tym, czy mrożonki zachowają walory świeżych produktów, decyduje temperatura i tempo zamrażania. Im temperatura jest niższa i proces mrożenia przebiega szybciej, tym mniej wody oddziela się od reszty składników i Iym mniej ucieka z pożywienia cennych substancji.

Dla witamin szczególnie groźny jest kontakt z wodą i powietrzem podczas obróbki wstępnej. Mycie surowców „wypłukuje" z nich zwłaszcza witaminy B i C. Witamina C utlenia się również podczas krojenia. Gdy sami przygotowujemy surowce do zamrażania, nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec tym stratom. Bezpieczniej jest kupować gotowe mrożonki, zwłaszcza z warzyw i owoców.

Warto też pamiętać, że bardzo dużo wartości odżywczych mrożonki tracą podczas nieprawidłowego rozmrażania. Szkodliwe jest zwłaszcza trzymanie produktów przez dłuższy czas w temperaturze pokojowej w dziennym świetle.

Już w sklepie można zorientować się, czy mrożonka jest pełnowartościowa. Opakowanie z zamrożonym produktem nie powinno być rozerwane ani uszkodzone. Jeśli zawartość torebki jest zlepiona, może to oznaczać, że mrożonka była źle przechowywana lub wielokrotnie zamrażana.

W przypadku jarzyn należy zwracać uwagę, by nie było to gotowe danie z dodatkiem tłuszczu, sosu itp. Takie mrożonki trudno podzielić na porcje i obliczyć, ile mają kalorii. Natomiast jarzyny mrożone bez dodatków można bez trudu wyjąć w dowolnej ilości, a pudełko lub woreczek z resztą mrożonki dokładnie zamknąć.

Aby uniknąć rozmrożenia w czasie transportu, opakowanie z mrożonką owijamy w dodatkową torebkę foliową lub gruby papier.

Zawartość torebki po przyniesieniu do domu powinna zaraz trafić do garnka, a jeśli nie zamierzamy jej zużyć od razu, mrożonkę bezwłocznie wkładamy do zamrażalnika.

Reklama

W ostatnich latach na naszym rynku powiększył się znacznie asortyment produktów mrożonych. Oprócz tradycyjnych mrożonych warzyw (marchewka, groszek zielony, fasolka szparagowa) i owoców (truskawki, śliwki, maliny) możemy kupić wiele gotowych mieszanek owocowych i warzywnych. Ułatwiają one przyrządzanie kompotów, zup owocowych i jarzynowych itd. Popularne są także mrożone potrawy gotowe do spożycia po obróbce termicznej, np. pyzy, knedle, pierożki, pizze.