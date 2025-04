Kasza brzuszek goi

Kasze są dodatkiem do potraw, zwłaszcza o rustykalnym charakterze. Kasza z grzybami, krupnik, indyk nadziewany kaszą i warzywami, gołąbki, pierogi z kaszą gryczaną i serem to tylko niektóre propozycje kulinarne z kaszą w roli głównej. Kasza oprócz tego, że jest tak wszechstronnym produktem zbożowym, uznaje się ją za zdrowy substytut ziemniaków, ryżu i makaronów.

W zależności od ziarna z którego wytwarza się kaszę, uzyskujemy niepowtarzalne jej rodzaje. Do ich produkcji wykorzystywane są takie zboża jak pszenica, jęczmień, proso, owies, gryka, orkisz oraz ziarna kukurydzy. Są one mechanicznie oczyszczane i rozdrabniane, dzięki czemu otrzymujemy kasze drobnoziarniste.

Co znajdziemy w kaszy?

Wartości odżywcze kasz są wyższe od ziemniaków, ryżu czy makaronów. Są źródłem węglowodanów złożonych, w tym skrobi, która uwalnia się powoli, zapewniając uczucie sytości przez dłuższy czas.

Skład odżywczy zmienia się w zależności od rodzaju kaszy, jednak cechą wspólną jest zawartość:

witamin grupy B: B1, B2, B6, niacyny, kwasu foliowego, które pozytywnie wpływają na układ nerwowy, rozwój, krew i stan skóry,

witaminy E, czyli witaminy młodości, przeciwutleniacza, który zapobiega starzeniu się organizmu i warunkuje prawidłowy stan skóry i błon śluzowych,

potasu, wapnia, fosforu, magnezu, dzięki którym prawidłowo pracują mięśnie i mineralizują kości,

krzemu, siarki, cynku oraz manganu, pozytywnie wpływających na odporność organizmu i stan skóry,

białek roślinnych, ale bez lizyny i tryptofanu, które występują jedynie u zwierząt – dlatego kasze warto łączyć z mięsem lub mlekiem.

Kasze są szczególnie polecane:

osobom chorym na nadciśnienie, po zawałach, udarach mózgu, zmagającym się z miażdżycą naczyń krwionośnych ,

kobietom narażonym na pojawienie się niedokrwistości oraz osobom które już chorują na anemię,

osobom chorującym na cukrzycę, ponieważ dzięki zawartości cukrów złożonych nie podnoszą one gwałtownie poziomu glukozy we krwi,

ludziom z zaburzeniami nastroju, zwęszonej ekspozycji na stres, z uwagi na ochronne działanie witamin z grupy B, magnezu i potasu,

osobom zmagającym się z zaparciami, ponieważ dzięki zawartości błonnika i magnezu można im zapobiegać,

ludziom z hiperpipidemią, ponieważ błonnik zawarty w kaszach utrudnia wchłanianie się nadmiaru cholesterolu.

Komu kaszy nie wolno podawać?

Kasze grube nie są zalecane osobom chorującym na wrzody żołądka, zapalenie żołądka i jelit, chorobę refluksową, ponieważ z uwagi na wysoką zawartość błonnika, fosforu i siarki, mogą bardziej podrażniać układ pokarmowy.

Pszenica

Z niej wytwarza się popularną kaszkę mannę i kuskus (semolina z pszenicy durum wymieszana z wodą). Kasza manna jest często zalecana w przypadłościach żołądkowo-jelitowych, problemach z pęcherzykiem żółciowym, nerkami i w chorobach wątroby. Jest to jedyna kasza o wysokiej zawartości jodu. Mannę najprościej można wykorzystać do ugotowania kleiku, zupy mlecznej lub jako dodatek do zup jarzynowych. Kuskus ma podobne właściwości zdrowotne co kasza manna. Najlepiej łączy się z mięsem i gulaszami. Jest szczególne polecany dzieciom, kobietom w ciąży i osobom starszym.

Kotlety drobiowe z manną



Kuskus z kurczakiem i warzywami



Gryka

Produktami uzyskanymi z gryki jest kasza gryczana i krakowska. Kasza gryczana jest uznawana za jedną z najzdrowszych kasz. Nie zakwasza organizmu, jest bogata w witaminy z grupy B, szczególnie polecana u osób z chorobami kardiologicznymi, ponieważ jej systematyczne spożywanie sprzyja redukcji złego cholesterolu. Ponadto poleca się ją w chorobach jelit i celiakii, gdyż nie zawiera glutenu.

Pierogi lubelskie



Proso

Z tego ziarna produkowana jest kasza jaglana. Jest to kasza najbogatsza w witaminy z grupy B i zawiera też całe mnóstwo białka. Podobnie do kaszy gryczanej nie zawiera glutenu, więc jest polecana w przypadku celiakii i alergii pokarmowej. Świetnie komponuje się z mięsem, jak również z owocami w formie zapiekanek.

Jęczmień

Wykorzystywany jest do produkcji kaszy pęczak, grubej, średniej i perłowej. Poprawiają one trawienie, są pomocne w walce z wysokim cholesterolem i problemami skórnymi. Dzięki zawartości błonnika, zapobiegają zaparciom i na dłużej pozostawiają uczucie sytości. Są jednymi ze smaczniejszych kasz.

Krupnik z ziemniakami



Orkisz

Nazwa uzyskiwanej z niego kaszy pochodzi od ziarna – kasza orkiszowa. Zawiera ona duże ilości białka, witaminy z grupy B i pierwiastki: potas, magnez, fosfor oraz żelazo. Dzięki swym składnikom obniża poziom cholesterolu, zmniejsza zapotrzebowanie na insulinę oraz zapobiega tworzeniu się kamieni w pęcherzyku żółciowym. Ma delikatny smak i nadaje się do potraw z mięsem i warzywami. Wegetarianie chętnie wykorzystują tą kaszę w swoim menu.

Kukurydza

Z ziarenek kukurydzy produkuje się kaszkę kukurydzianą, bogatą w witaminę E i nienasycone kwasy tłuszczowe. Bardzo rzadko uczula, więc jest polecana także niemowlakom i małym dzieciom. Pomaga walczyć z zaburzeniami gospodarki lipidowej i jest wskazana u osób chorujących na serce. Dobrze komponuje się z mięsem i warzywami.

Sposób na polentę