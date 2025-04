Szkodliwe substancje w owocach i warzywach

Praktycznie każda zdrowa dieta zakłada w swoim składzie bogactwo warzyw i owoców. Jednak czy tak na prawdę to samo zdrowie? Czy zdajemy sobie sprawę co w nich siedzi i jak niekorzystnie mogą odbić się na naszym samopoczuciu a nawet zdrowiu? Oto najważniejsze fakty z życia owoców i warzyw, które szkodzą, a nawet trują.

Codziennie sięgamy po obowiązkową porcję 5-ciu warzyw i owoców. Pamiętamy o ich wartościach odżywczych, składnikach mineralnych oraz witaminach. Wybierając owoce i warzywa często zupełnie zapominamy jednak o tych substancjach, które w większych ilościach mogą niekorzystnie odbić się na naszym zdrowiu.

Skąd biorą się szkodliwe substancje?

Wszystko rozchodzi się oczywiście o zyski - rolników, sadowników i producentów. Aby szybko zwiększyć plony i jednocześnie zminimalizować straty w uprawach stosują oni często ulepszacze w postaci różnorodnych środków chemicznych. Takie triki są dozwolone jedynie jeśli sadownicy przestrzegają ściśle określonego okresu między zastosowaniem ulepszaczy do momentu zbioru. Ten proces pozwala na uniknięcie wchłonięcia do warzyw i owoców chemikaliów. Niestety w rzeczywistości, badania biochemiczne potwierdzają, że bardzo duża dawka środków ochrony roślin wnika do owoców i warzyw, znacząco wpływając na ich jakość, trwałość, a przede wszystkim na nasze zdrowie.

Wśród najczęstszych dodawanych substancji szkodliwych możemy zaliczyć:

PESTYCYDY- najczęściej wykorzystywane środki ochrony roślin, dzięki czemu owoce i warzywa rosną większe, wyglądowo zdrowsze i atrakcyjniejsze. Niestety nawet niewielkie ilości pestycydów pozostające na powierzchni roślin, mogą negatywnie odbyć się na naszym zdrowiu. Najgroźniejsze jest ich działanie mutagenne czyli rakotwórcze. Wykazują również silne działanie alergizujące. Najszybciej zmiany można zaobserwować na skórze. Dodatkowo wpływają negatywnie na układ nerwowy oraz krwionośny. Jedyną metodą zminimalizowania warzyw i owoców, które magazynują najwięcej pestycydów jest kupowanie żywności ekologicznej oraz obieranie ich grubo ze skórki.

Najbardziej skażone są: truskawki, marchewka, sałata oraz jabłka.

Najmniej pestycydów mają: biała kapusta, ananas oraz szparagi.

AZOTANY- do żywności przedostają się po przez intensywne nawożenie upraw. Są związkami łatwo rozpuszczającymi się w wodzie, dlatego większość z nich usuniemy z owoców i warzyw po przez dokładne mycie i gotowanie. Dla człowieka azotany nie są szczególnie niebezpieczne, ponieważ większość jest wydalana z moczem. Jednak warto ich unikać, ponieważ mogą się przekształcić w toksyczne azotany, które mogą obciążać układ krążenia oraz zmniejszać wchłanialność witaminy C. W dużych stężeniach przyczyniają się do powstania nowotworów.

Najwięcej azotanów mają: buraki, szpinak, sałata, pietruszka, czosnek. W mniejszych ilościach również marchewka( w rdzeniu), ogórki, w ziemniakach (w skórce).

METALE CIĘŻKIE- związki takie jak ołów, kadm i rtęć, pochodzą z wyziewów przemysłowych i ze spalin samochodowych, a do warzyw i owoców przedostają się z gleby i powietrza. Aby zminimalizować ich ilość należy dokładnie myć oraz obierać ze skórki. Dla bezpieczeństwa nie warto kupować roślin z małych, działkowych targów, które często są przy ruchliwych drogach.

SOLANINA - to substancja, która w dużym stężeniu może przyczyniać się do martwicy tkanek, a zatrucie nią powoduje biegunkę, wymioty, bóle głowy oraz senność. Znajduje się w zepsutych, zazielenionych, kiełkujących ziemniakach. Dzięki gotowaniu w większości wypłukuje się go na tyle, że nie zagraża organizmowi. Warto inwestować w dobre jakościowo ziemniaki, szczególnie jeśli chcielibyśmy przygotować z nich wywar lub zupę, ponieważ szybko przenikają do wody.